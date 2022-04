Inwestorzy czekają na przemówienia Powella, Lagarde, i Bailey’a

R ynki europejskie odbyły wczoraj znacznie bardziej pozytywną sesję, chociaż wzrosty na FTSE100 nie były równie dynamiczne ze względu na publikacje słabszych wyników niektórych sektorów.

Sesję wsparł spadek rentowności obligacji, który sprowadził realne rentowności z powrotem na ujemne terytorium, a odbicie cen obligacji sugeruje, że mogły osiągnąć krótkoterminowy szczyt. Wydaje się to nieco przedwczesnym wnioskiem, biorąc pod uwagę kierunek rozwoju, jeśli chodzi o PPI, przy czym ceny niemieckiej produkcji przemysłowej osiągnęły nowy rekord w marcu, wynoszący 30,9%. W ostatnich miesiącach liczby te były zazwyczaj wskaźnikami wyprzedzającymi CPI, więc można wnioskować, że inflacja ma jeszcze sporo miejsca na wzrost.

Beżowa Księga Fed wskazała, że amerykańska gospodarka zaczyna dostrzegać negatywne skutki wzrostu cen, co może być wczesnym dowodem na to, że możemy zacząć dostrzegać pierwsze spadki popytu konsumenckiego, przy ciągle wysokiej presji inflacyjnej. Rynki amerykańskie notowały wczoraj znacznie trudniejszą sesję. Nasdaq100 spadał po publikacji wyników Netflixa, co spowodowało obsunięcie wartości jego akcji o 35% w ciągu dnia i wzbudziło obawy, że inne obszary rynku również mogą być przewartościowane. Dow zakończył dzień zdecydowanie wyżej.

Dzisiejsze otwarcie w Europie będzie mieszane, ponieważ czekamy na komentarze świętej trójcy banków centralnych, prezesa Fed - Jaya Powella, prezes EBC - Christine Lagarde i gubernatora Banku Anglii - Andrew Bailey’a, którzy mają przemawiać w Waszyngtonie. Wypowiedzi Lagarde będą dokładnie analizowane po wczorajszych wypowiedziach członka łotewskiej Rady Prezesów, Martina Kazaksa, który powiedział, że podwyżka stóp w lipcu jest możliwa i że środki zaostrzające nie muszą czekać na oznaki wzrostu płac. Oczekuje się, że ostateczny CPI w UE za marzec osiągnie wynik zgodny z oczekiwaniami na poziomie 7,5%. Kolejny wstępny odczyt CPI, który ma się pojawić pod koniec przyszłego tygodnia, może osiągnąć nawet 8%.

Traderzy obserwujący funta szterlinga będą słuchać prezesa Banku Anglii, Andrew Bailey’a i czekać na wskazówki dotyczące intencji banku centralnego i potencjalnych zmian stóp podczas majowego posiedzenia. Skala jakiegokolwiek ruchu pozostaje niepewna, możemy zobaczyć zmianę o 25 pb albo 50 pb.

Dzisiejsza publikacja liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z USA ma osiągnąć poziom 177 tys. po 185 tys. tydzień wcześniej, podczas gdy ostatni kwietniowy sondaż Philadelphia Fed ma pokazać spadek do 21,7 z 27,4.

EURUSD – przebił wczoraj powyżej 1,0830, otwierając perspektywy do ruchu w kierunku 1,0930. Zejście poniżej 1,0750 będzie zapowiedzią ruchu w stronę minimów z marca 2020 r. na poziomie 1,0635.

GBPUSD – wczoraj cofnął się w okolice 1,3070, ale musi wyjść powyżej 1,3150, aby się ustabilizować i obrać 1,3300 za kolejny cel. Spadek poniżej 1,2950 będzie przemawiać za kontynuacją w stronę 1,2800.

EURGBP – wczoraj na chwilę wzrósł do 0,8336, po czym ponownie spadł. Nastawienie pozostaje do ruchu w kierunku 0,8200 i marcowych minimów.

USDJPY – osiągnął najwyższy poziom od 20 lat, tj. 129,40. Ważne wsparcia znajdują się na 125,80 i 124,70/80, do czasu zejścia poniżej nich nastawienie pozostaje do ruchu w stronę 130,00 oraz 135,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się bez zmian, na poziomie 7629.

DAX – oczekuje się otwarcia 20 punktów wyżej, na poziomie 14382.

CAC40 – możliwe otwarcie 6 punktów wyżej, na poziomie 6631.



