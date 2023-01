Inflacja z USA w centrum uwagi

Łagodny, styczniowy rajd na giełdach zostanie wystawiony na próbę. Inwestorzy staną w obliczu długo oczekiwanego odczytu inflacji w USA, który może pomóc w ustaleniu wielkości kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Oczekuje się, że grudniowy odczyt CPI wykaże wzrost o 6,5% r/r, zwalniając z 7,1% w listopadzie, wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ekonomistów. Oczekuje się, że inflacja bazowa, która eliminuje zmienne koszty żywności i paliwa, spadnie o 0,3 p.p do 5,7% w ujęciu rok do roku. Grudniowy CPI będzie szczególnie ważny przed decyzją Fed na posiedzeniu, które zakończy się 1 lutego. Oczekuje się, że inflacja i dane z rynku pracy “zadowolą” Fed, co zmusi bank centralny do wstrzymania podwyżek stóp procentowych przed ich majowym posiedzeniem. Po podwyżce o 50 punktów bazowych na grudniowym posiedzeniu spodziewamy się, że na początku lutego Fed podniesie koszt pieniądza o 25 pb, a ostatecznie zatrzyma się na poziomie około 5%.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostem wszystkich indeksów. Inwestorzy oczekują, że spadek inflacji powstrzyma Fed przed kontynuacją agresywnej polityki monetarnej. Najwięcej zyskał Dax (1,17%). Pozostałe benchmarki wzrosły od 0,4% do 0,8%. Dobre nastroje panowały również na Wall Street. Dow Jones zyskał 269 pkt., czyli 0,8%. S&P500 zaliczyło wzrost o 1,28%, a Nasdaq Composite finiszował z zyskiem 1,76%

Od kilku miesięcy utrzymuje się inwersja na krótkiej krzywej rentowności. Rentowność krótkoterminowych obligacji znacząco przewyższa te o dłuższym terminie wykupu. Począwszy od miesięcznych, a skończywszy na dwuletnich papierach rządu USA, wszystkie mają rentowność powyżej 4%. Najpopularniejsze wśród inwestorów 10-latki mają dziś rano rentowność 3,522%, a 30-latki 3,644%. Spread 2/10 wynosi dziś rano 69 pb.

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje, gdy inwestorzy oczekują na dane o inflacji w USA. Niemniej handel w regionie pozostaje niestabilny, a inwestorzy spoglądają w kierunku kurczącej się światowej gospodarki oraz widma globalnej recesji. Indeks giełdy w Tokio oscyluje wokół zera, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,10%, a indeks giełdy w Korei rośnie o 0,50%. Na pozostałych rynkach: Hong Kong (-0,11%), Szanghaj (-0,08%), Singapur (-0,50%), Tajwan (-0,13%), Indonezja (-0,11%).

Warszawskie byki dopadła zadyszka we wspinaczce pod górę. Za nami spadkowa sesja na parkiecie przy Książęcej. Od pierwszej tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Wczorajsze spadki wskazują, że można spodziewać się korekty styczniowego rajdu. Po trudnym 2022 roku wchodzimy w nowy rok z nadzieją, że uda się przełamać trudności gospodarcze. Póki co efekt stycznia jeszcze działa, ale rozpędzona lokomotywa musi kiedyś zwolnić. Pytanie tylko czy się nie wykolei.

Nie oglądając się na wzrosty na europejskich giełdach, inwestorzy znad Wisły tylko na początku notowań mieli ochotę na kupno akcji. Już w południe niedźwiedzie sprowadziły zarówno WIG i WIG20 poniżej poziomu odniesienia i nawet udany start na Wall Street nie pomógł wyjść ponad kreskę.

Czyżby bliskość pułapu 2000 pkt. wystraszył dotychczasowych optymistów? To, co musi niepokoić inwestorów, to oczekiwania NBP mówiące o ujemnym PKB w przyszłym roku, utrzymana agresywna polityka banków centralnych w celu tłumienia inflacji, zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym w Europie, a przede wszystkim rosnąca presja inflacyjna w kraju. Nie bez znaczenie jest ryzyko wystąpienia globalnej recesji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,49 mld złotych. WIG stracił 1,11%, a WIG20 oddał z dorobku 1,20%. Kontrakt na WIG20 spadł o 1,42%, meldując się na poziomie 1944 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,22%, a sWIG80 o 0,26%.

Od początku tygodnia, złoty pozostaje stabilny do do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,29.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,69.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,35.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,67.

PLNJPY – para handlowana jest 30,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.