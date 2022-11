Inflacja w Wielkiej Brytanii ma wzrosnąć do 10,7%

Wczoraj byliśmy świadkami kolejnej przyzwoitej sesji na rynkach europejskich, po tym jak wskaźnik PPI w USA, podobnie jak CPI w zeszłym tygodniu, okazał się niższy niż oczekiwano, chociaż FTSE100 nie osiągnął lepszych wyników po tym, jak funt na krótko wzrósł do poziomu 1,2000 w stosunku do dolara amerykańskiego.

Rynki amerykańskie również przeszły kolejną solidną sesję, jednak zyski zostały nieco złagodzone przez doniesienia, że dwa rosyjskie pociski wylądowały w Polsce, zabijając przy tym dwie osoby. Rosja zaprzeczyła tym doniesieniom, jednak incydent ten podniósł temperaturę, biorąc pod uwagę, że Polska jest członkiem NATO i celowy atak mógłby wywołać kontrreakcję ze strony innych członków NATO na mocy artykułu 5 o wzajemnej obronie. W wyniku tej podwyższonej niepewności oraz trwającego dochodzenia w sprawie osób odpowiedzialnych za ten incydent, rynki europejskie mogą dziś rano otworzyć się niżej.

Podczas gdy inflacja w USA wydaje się spadać, nie można tego samego powiedzieć o inflacji po tej stronie Atlantyku, gdzie nadal pnie się w górę, jednak Inflacja w Wielkiej Brytanii nieco odetchnęła w sierpniu, spadając do 9,9% z 10,1% w lipcu. We wrześniu ceny powróciła do poziomu 10,1%, przy czym ceny żywności nadal działały jako główny czynnik, wzrastając z 13,1% do 14,6%. Wzrost cen żywności może przełożyć się na jeszcze wyższy odczyt październikowy, który może osiągnąć nawet 10,7%. Wzrost cen podstawowych również zaczyna budzić większe obawy, pomimo stabilizacji cen energii w ostatnich kilku miesiącach. Po podniesieniu stóp procentowych o 75 pb w zeszłym miesiącu Bank Anglii będzie miał nadzieję, że nie przesuniemy się zbytnio powyżej poziomu 6,5%, który widzieliśmy we wrześniu. Nowe plany fiskalne rządu, które mają być przedstawione jutro, również mogą odegrać rolę w spowolnieniu inflacji, z nowymi podwyżkami podatków i cięciami wydatków, które mają być ogłoszone. Nie ma lepszego sposobu na spowolnienie inflacji niż zabicie popytu, a to właśnie wskazują nowe plany rządu. W ujęciu historycznym płace utrzymują się na dość dobrym poziomie, ale pozostają znacznie poniżej poziomu inflacji zasadniczej, co pomaga utrzymać wydatki konsumpcyjne w ryzach. Co bardziej zachęcające, inflacja PPI wydaje się wykazywać oznaki spowolnienia, ale będzie nadal rosła, co może przełożyć się na niższą inflację w 2023 roku.

Podczas gdy sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii była w tym roku jednolicie fatalna, konsumenci w USA byli znacznie bardziej odporni pomimo podobnej presji cenowej, chociaż skoki cen gazu ziemnego w USA były niczym w porównaniu z tymi obserwowanymi w Wielkiej Brytanii i Europie.

Wynika to z faktu, że Stany Zjednoczone posiadają własne źródło gazu ziemnego w postaci łupków, co pozwoliło utrzymać ceny na dość niskim poziomie i nie wpłynęło na popyt konsumencki w żadnym stopniu. We wrześniu sprzedaż detaliczna pozostała bez zmian, natomiast w poprzednim miesiącu została skorygowana w górę do 0,4%. Oczekuje się, że dzisiejsze dane za październik wyniosą 1%, co wydaje się pokazywać, że pomimo rosnących cen, konsumenci nadal mają apetyt na wydawanie pieniędzy.

EURUSD – przebiło sierpniowe maksima na poziomie 1,0370 i dotarło w okolice 1,0480, na krótko przebijając 200-dniową SMA, po czym się cofnęło. Zamknięcie powyżej 1,0430 jest potrzebne, aby ruszyć w kierunku 1,0600, wsparcie znajduje się w rejonie 1,0180.

GBPUSD – wzrosło do 1,2030, po czym się wycofało. Będzie to prawdopodobnie silna bariera dla jakichkolwiek dalszych zysków. Wsparciem pozostają okolice 1,1640/50.

EURGBP – nadal porusza się pomiędzy oporem w rejonie 0,8820/30, a wsparciem na 0,8690.

USDJPY – osunęło się aż do wsparcia poniżej 138,00, po czym powróciło do maksimów z tego tygodnia. Do czasu wybicia 141,00 nastawienie pozostaje do dalszych spadków.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 33 punkty niżej, na poziomie 7336.

DAX – oczekuje się otwarcia 80 punktów niżej, na poziomie 14298.

CAC40 – możliwe otwarcie 40 punktów niżej, na poziomie 6601.



