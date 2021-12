Inflacja w USA w centrum uwagi

D zisiejszy odczyt inflacji konsumenckiej w USA będzie ważnym wydarzeniem przed przyszłotygodniowym posiedzeniem FOMC, na którym, tak jak oczekują inwestorzy, zapadnie decyzja o przyspieszenie zmniejszenia skupu aktywów.

Podczas przesłuchań w Kongresie Powell powiedział, że w temacie inflacji słowo “przejściowa” zostaje wyrzucone ze słownika, a procesy inflacyjne jeszcze przez dłuższy czas będą utrzymywać inflację znacznie powyżej celu banku. Jeśli Fed zdecyduje się na agresywną walką z inflacją, może okazać się, że wcześniej niż się oczekuje dojdzie do podwyżki stóp procentowych, a bankierzy będą musieli na jakiś czas schłodzić gospodarkę, co stoi w sprzeczności z mandatem banku do dążenia do pełnego zatrudnienia.

Po wtorkowym rajdzie, podczas którego widzieliśmy dawno niewidziane jednodniowe wzrosty, wczorajsza druga z rzędu sesja w Europie upłynęła w spokojnej atmosferze i widać było ostudzenie optymizmu. Od samego początku wszystkie główne benchmarki radziły sobie dość słabo, by ostatecznie poza FTSE MIB (0,24%) zakończyć dzień na czerwono: FTSE 100 (-0,22%), DAX40 (-0,30%), CAC40 (-0,09%), IBEX 35 (-0,93%). Stoxx 600 spadł o 0,08%. To, co może kłaść się cieniem na rynki akcyjne, to obawy o wzrost gospodarczy na przełomie roku: rosnąca inflacja, sytuacja sektora mieszkaniowego w Chinach oraz polityka rządu Państwa Środka i zapowiedzi banków centralnych o zaostrzaniu ultra luźnej polityki.

Podobnie radziły sobie byki z Wall Street. Informacja, że trzecia dawka szczepionki Pfizera skutecznie chroni przed wariantem omicron uspokoiła inwestorów tylko na jeden dzień. Tylko Dow Jones stanął na wysokości zadania i jako jedyny nie zawiódł kupujących Pozostałe benchmarki od samego początku handlu traciły. Jak na razie więc krótkoterminowe opory powstrzymały zapędy byków. Dzisiejszy odczyt CPI może wpłynąć na przebieg notowań, jednak inwestorzy powoli zaczynają wyceniać przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC. W efekcie Dow Jones stracił 0,06 pkt., czyli 0,00%. S&P500 spadł o 0,72%, powracając poniżej pułapu 4700 pkt, a technologiczny Nasdaq potaniał o 1,71%. Najsłabiej wypadły małe spółki. Russell 2000 stracił 2,27%.

Azjatyckie giełdy tracą dziś w ślad po spadkach w USA, a inwestorzy czekają na dane o inflacji w USA, które mogą wpłynąć na decyzję Rezerwy Federalnej o tym, kiedy wycofać bodźce gospodarcze. Przedstawiciele Fed, którzy mają się spotkać w przyszłym tygodniu, powiedzieli wcześniej, że są gotowi podjąć działania, aby schłodzić inflację, która w październiku osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat. Indeks giełdy w Tokio spada o 1%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,42%, a południowokoreański KOSPI traci 0,64%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,86%), Szanghaj (-0,33%), Singapur (-0,21%), Tajwan (-0,49%), Indonezja (-0,33%). Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,87%.

Czy na GPW odwołano rajd świętego Mikołaja. Możliwe że tak po kolejnej spadkowej sesji. Miłe złego początki, tak wczoraj wyglądał handel przy Książęcej. Po dobrym otwarciu jeszcze do południa byki utrzymywały WIG i WIG20 na powierzchni. Od tego momentu, atak miśków sprowadził benchmarki na dzienne minima. Pod koniec handlu kupującym udało się odrobić część strat. Wczorajsza sesja przebiegała w ślad za giełdami w Europie i stąd napłynęło pogorszenie sentymentu. Przed warszawskimi graczami pozostaje dylemat, czy ostatni wystrzał to tylko korekta ostatniej fali wyprzedaży, czy przygrywka przed wzrostami. Gdy na początku tygodnia wydawało się, że jest szansa na rozpoczęcie korekty, a przynajmniej na wyhamowanie spadków. Ostatnie dwie sesje pokazały, że każdy scenariusz pozostaje w grze. To, co może martwić, to sam przebieg notowań. Z technicznego punktu widzenia sytuacja na grudniowej serii kontraktów na WIG20 niewiele się zmieniła. Podczas czwartkowej sesji byki nie obroniły poziomu 2220 punktów. Może ostatnia sesja tygodnia rozstrzygnie, która ze stron zyska przewagę.

Handlowi na GPW towarzyszył spadek obrotu, który na szerokim rynku wyniósł 1,22 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,03 mld złotych. Indeks WIG stracił 0,56%. Znacznie mniejszą stratę zanotował WIG20. Zamknięcie wypadło w okolicach środka dziennego zakresu wahań, na poziomie 2212,81 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 0,31%. WIG20 fut osiągnął wynik -0,27%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,55%. Pod kreską zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 1,78%. sWIG80 stracił 0,08%.

W gronie blue chipów 6 spółek dało inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły LPP (14,68%), Allegro (3,12%) i Asseco (0,76%). Pozostałe 14 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się Santander, JSW i PGE. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 4,02%, 3,90% i 3,85%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się otworzył się w okolicach wczorajszego zamknięcia. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,17%.

Ostatnie dni to umocnienie złotego, grane zapewne pod dzisiejszą decyzją RPP o wysokości stóp. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską nie sprzyjają rodzimej walucie. Na jak długo zmiana retoryki NBP pomoże złotemu?

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,39.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,61.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 4,08.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.