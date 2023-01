Inflacja w strefie euro wpłynie na działania EBC?

W czwartek decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Europejski Bank Centralny. Jednak wcześniej, ponieważ w środę, zostaną opublikowane szacunkowe dane dotyczące inflacji w strefie euro za styczeń (11:00 CET).

Konsensus rynkowy zakłada, że wzrost cen w gospodarce strefy wyniósł w pierwszym miesiącu 2023 roku 9,0 proc. Oznaczałoby to spadek z 9,2 proc., a także dalsze cofnięcie od szczytu odnotowanego w październiku 2022 roku na poziomie 10,7 proc. Przed takimi oczekiwaniami pojawią się jednak dwa poważne zagadnienia. Pierwszy z nich to brak publikacji inlflacji z największej gospodarki strefy euro, czyli Niemiec. Jak poinformowano Federalny Urząd Statystyczny przesunął w krótkim czasie publikację danych o niemieckiej inflacji w styczniu. Powodem są problemy techniczne po zmianie sposobu rejestrowania koszyka towarów. Nowym terminem będzie tydzień między 6 a 10 lutego. Drugim zagadnieniem jest to, że inflacja w Hiszpanii czy Francji nie chce spadać tak szybko, jak wcześniej sobie to mogliśmy, lub rynek mógł, wyobrażać.

Zaskoczenia inflacyjne

Już w poniedziałek zaskoczeniem inflacyjnym był wzrost cen w Hiszpanii o 5,8 proc. (HICP) przy konsensusie na poziomie 4,7 proc. Oznacza to na tę chwilę przełamanie trendu dezinflacji. Jak wiemy, jest to także odczyt znacznie wyższy od celu polityki Europejskiego Banku Centralnego, który wynosi 2,0 procent. W Hiszpanii ceny paliw nadal wspierały ogólny wzrost cen, podczas gdy koszty odzieży i obuwia oraz elektroniki spadły. Roczna inflacja bazowa, która nie obejmuje zmiennych elementów, takich jak żywność i energia, przyspieszyła w styczniu do 7,5 procent, co jest najwyższym wynikiem od końca 1986 roku.

W tym samym dniu, w poniedziałek, również pojawiły się dane o inflacji producentów z Włoch (inflacja HICP zostanie opublikowana wraz z inflacją dla strefy euro), która pokazała wzrost cen o 31,7 proc. r/r. Ceny producentów z czasem mogą przekładać się na ceny konsumentów, a we Włoszech inflacja PPI rośnie ponownie od trzech miesięcy.

Kolejnym zaskoczeniem inflacyjnym okazały się dane z Francji. Choć te były zgodne z konsensusem wynoszącym 7 proc., to były wyższe niż poprzedni odczyt równy 6,7 proc. (HICP). Wydaje się, że inflacja bazowa i konsumencka może nadal rosnąć we Francji w lutym. 15-procentowa podwyżka rachunków za energię elektryczną spowoduje bowiem dalszy wzrost cen energii i utrzymania mieszkania, a tym samym inflacji ogółem. Jednocześnie energia zacznie negatywnie wpływać na inflację w większości innych krajów europejskich. W rezultacie francuska inflacja będzie wkrótce wyższa niż w krajach sąsiednich. Jak wylicza ING, na koniec 2023 roku inflacja prawdopodobnie nadal będzie powyżej 4%, czyli na poziomie wyższym niż średnia europejska.

Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania mają łącznie ponad 60 proc. udziału w całej Unii Europejskiej, a więc inflacja z tych krajów może przełożyć się na negatywne zaskoczenie co do zmiany cen w całej strefie euro. Ostatnie dane mogą tym samym zachęcić EBC do kontynuowania cyklu zacieśniania. EBC prawdopodobnie będzie chciał zobaczyć wyraźne oznaki trwałego spadku inflacji bazowej, zanim złagodzi ton i przestanie podnosić stopy procentowe.

Kiedy zapadnie decyzja EBC?

Europejski Bank Centralny ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek 2 lutego o godzinie 14:15. Z kolei o godzinie 14:45 rozpocznie się konferencja prasowa po posiedzeniu EBC. Z punktu widzenia rynku stopy procentowej EBC nie ma tym momencie żadnego konkurenta odnośnie do tempa dalszych podwyżek. To właśnie tu w strefie euro stopy mają rosnąć najszybciej, a łączna skala wzrostu może wynieść jeszcze 1 punktu procentowy lub więcej. To z kolei może nie być bez znaczenia dla notowań obligacji, w tym niemieckich, czy kursu pary EUR/USD.

Daniel Kostecki

Analityk Rynków Finansowych

CMC Markets



