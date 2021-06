Inflacja w Chinach wzrosła w maju Michael Hewson (Główny Analityk CMC Markets UK)

Giełdy europejskie miały wczoraj kolejną mieszaną sesję, podczas której indeks FTSE100 zanotował wzrost, natomiast wyniki rynków w USA były prawie identyczne z tym, co wydarzyło się w poniedziałek. Russell 2000 radził sobie jednak lepiej, pozostawiając S&P500 i Dow w tyle, aczkolwiek wciąż poruszał się poniżej ostatnich rekordowych szczytów. Warto zauważyć, że pomimo coraz większej liczby dowodów na rosnące ryzyko inflacji, rentowność obligacji odwraca się, sygnalizując coś przeciwnego: 10-latki w USA cofają się do najniższych poziomów od 7 maja, kiedy rynki musiały zaakceptować bardzo słabe wyniki z rynku pracy. Liczba wolnych miejsc pracy w USA w kwietniu wzrosła do rekordowego poziomu 9,3 mln, co oznacza wzrost o 1 mln w ciągu miesiąca, pomimo stopy bezrobocia na poziomie 5,8%, czyli znacznie powyżej 3,5%, które widzieliśmy na początku 2020 roku. Ta niezdolność do wypełnienia pustej przestrzeni w gospodarce, w której zatrudnionych jest ponad 8 milionów osób mniej, niż miało to miejsce przed pandemią, wydaje się silnie rosnąć, co oznacza, że pracodawcy mogą być zmuszeni do znacznego podniesienia wynagrodzeń, aby zachęcić ludzi do powrotu. To z kolei może mieć istotne konsekwencje dla oczekiwań inflacyjnych, które już są podwyższone, zwłaszcza jeśli jutro CPI w USA zbliży się do 5%.

Dzisiejsze poranne dane o inflacji w Chinach za maj to kolejny przykład rosnącej presji inflacyjnej w gospodarce światowej. W lutym główny CPI wyniósł -0,2%, a dzisiejszy odczyt wykazał 1,3%, w porównaniu z 0,9% w kwietniu. W jeszcze wyraźniejszym kontraście, ceny fabryczne za maj wyniosły 9%, co stanowi ogromny wzrost w stosunku do poziomu z końca ubiegłego roku, kiedy wynosiły -0,4% i są najwyższe od 2008 roku. Podczas gdy część tego wzrostu można przypisać efektom bazy ze względu na ogromny spadek cen surowców, który widzieliśmy w marcu i kwietniu ubiegłego roku, kiedy to PPI spadł o -3,7%, coraz więcej dowodów wskazuje na to, że zaczynają tu odgrywać rolę różne kwestie po stronie podażowej. Tworzy to sytuację, w której presja inflacyjna może stać się bardziej trwała. Z pewnością jest to coś, czym chiński biznes jest coraz bardziej zaniepokojony, podobnie jak władze chińskie, biorące pod uwagę ostatnie kroki w celu ograniczenia niedawnego gwałtownego wzrostu cen towarów. W tej sytuacji banki centralne wydają się być nadzwyczaj zrelaksowane, w zależności od tego, po której stronie barykady się znajdują.

Dzisiejsze otwarcie rynku europejskiego może być ostrożne, z możliwym odbiciem i stopniowym wzrostem, chociaż FTSE100 może równie dobrze zanotować spadek na początku sesji. Dzisiaj czeka nas spotkanie Banku Kanady, który może dać dalsze wskazówki na temat harmonogramu działania w trzecim kwartale. Bank prawdopodobnie będzie zwracać uwagę na wzrost CPI do 3,4%, podając go jako przejściowy, wraz ze słabszymi wynikami gospodarki i rynku pracy, które mogą poprawić wyniki w drugiej połowie.Bank centralny może odnieść się do ostatniej siły dolara kanadyjskiego, ale ogólnie rzecz biorąc, nie oczekuje się żadnych zmian w polityce.

EURUSD – para zanotowała spadek z 1,2200, jednak pozostaje w wąskim zakresie ruchu ze wsparciem przy piątkowym dołku na 1,2104. Dopóki znajdujemy się powyżej 1,2100 istnieje perspektywa powrotu do szczytów z maja przy 1,2266, gdzie znajduje się kolejny poziom oporu. Spadek poniżej 1,2100 otworzy drogę na 1,2050. Szczyty z tego roku przy 1,2345 pozostają kluczową barierą.

GBPUSD – para walczy, by wybić 1,4200 z szerszym oporem w okolicy 1,4240. Przełamanie 1,4240 może skierować kurs na szczyty z 2018 roku przy 1,4375. Niepowodzenie w przełamaniu 1,4240 utrzyma tendencję w kierunku 1,4000.

EURGBP – kurs zanotował wzrost w okolice ,8640 w dniu wczorajszym, jednak dopóki znajduje się poniżej tego oporu, tendencja pozostaje spadkowa z możliwością retestu 0,8560. Wybicie poniżej 0,8550 otworzy drogę na dołki przy 0,8480.

USDJPY – para wciąż respektuje linię trendu poprowadzoną od dołków z tego roku, obecnie przy 50-dniowej MA na poziomie 109,15. Spadek poniżej 109,10/20 otworzy drogę na powrót w okolice 108,60.

FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 6 punktów do7,089

DAX- oczekiwany wzrost na otwarcie o 13 punktów do 15,653

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów do 6,561



