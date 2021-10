Inflacja może dalej rosnąć, PPI Chin osiągnęło najwyższy poziom od 25 lat

P odczas gdy S&P500 i Nasdaq zdołały zakończyć trzydniową passę spadków, rynki europejskie były w nieco gorszej sytuacji, poruszając się naprzemiennie w górę i w dół.

Wciąż określenie kierunku, w którym mogą się zwrócić jest niezwykle trudne, jednak ze względu na wczorajsze publikacje wyników spółek z USA giełdy wydają się otwierać nieco wyżej. FTSE100 może otworzyć się na najwyższych poziomach od ponad miesiąca.

Ryzyko dalszego wzrostu inflacji pozostaje wyraźnym i aktualnym problemem po tym, jak chiński wrześniowy PPI wzrósł powyżej 10% do najwyższego poziomu od ponad 25 lat tj. 10,7%, CPI był bardziej stłumiony osiągając 0,7%. Wczorajsze dane o CPI w USA, które były mniej więcej zgodne z oczekiwaniami, spowodowały lekką wyprzedaż dolara amerykańskiego, a także spłaszczenie krzywej dochodowości, gdy rentowności 10-letnich obligacji USA spadły, a 2-letnie wzrosły. Biorąc pod uwagę, że wczorajsze protokoły Fed są już otwarte, charakter dyskusji wydaje się sugerować, że ograniczanie programu skupu aktywów rozpocznie się przed końcem tego roku, rozpoczęcie przewiduje się na połowę listopada albo grudnia. Biorąc pod uwagę słabszy niż oczekiwano ostatni raport o zatrudnieniu, bardziej prawdopodobne wydaje się, że zmiany zostaną wprowadzone w połowie grudnia po wcześniejszym ogłoszeniu na posiedzeniu 3 listopada, tuż przed kolejnymi payrollsami. Urzędnicy Fed przyznali, że wyższy poziom inflacji, choć napędzany przez różne blokady w łańcuchu dostaw, będzie prawdopodobnie znacznie trwalszy niż wcześniej przewidywano. Te zakłócenia, wraz ze wzrostem cen energii, prawdopodobnie utrzymają wysokie oczekiwania inflacyjne przez dłuższy czas.

Podczas gdy wskaźniki CPI w USA utrzymywały się na dość stałym poziomie 5,4% w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a bazowy CPI spadł ze szczytów na 4,5% do 4%, nie można tego powiedzieć o wskaźnikach PPI, które rosły z miesiąca na miesiąc, osiągając w sierpniu rekordowy poziom 8,3%. Oczekuje się dalszego wzrostu tego wskaźnika do 8,7% w dzisiejszych danych, ceny bazowe również powinny wzrosnąć z 6,7% do 7,1%. Na razie rynki akcji nie wydają się być nadmiernie zaniepokojone, ponieważ ryzyko spadków jest obecnie ograniczone, chociaż zaczynamy dostrzegać oznaki, że niektóre firmy coraz silniej zaczynają się martwić spadającym popytem. Amerykański przewoźnik Delta Airlines, wczorajszego dnia poinformował, że wyższe ceny paliwa mogą wywołać straty w czwartym kwartale, a jego sytuacja jeszcze może się pogorszyć, chyba że obecny wzrost cen zacznie zwalniać i odwracać.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, oczekuje się, że cotygodniowe odczyty liczby bezrobotnych pokażą kolejny niewielki spadek, z 326 tys. w zeszłym tygodniu do 320 tys. JPMorgan wczoraj opublikował bardzo dobre wyniki, dziś przyszła kolej na Citigroup i ich publikację danych za III kwartał. Ponieważ JPMorgan zwiększył wczoraj swoje zyski o 2,1 mld USD inwestorzy liczą na podobny odczyt dla Citigroup

EURUSD – wsparciu na 1,1520 udało się wywołać reakcję wzrostową, która może dotrzeć do szczytów z ubiegłego tygodnia na 1,1640/50. Przebicie i utrzymanie powyżej niego może być zapowiedzią ruchu w kierunku 1,1760. Kolejnym wsparciem poniżej 1,1520 jest 1,1450.

GBPUSD – musi pokonać 1,3670, aby mieć szansę na ponowny test 1,3750. O dalszych spadkach będzie świadczyć zejście poniżej 1,3540.

EURGBP – wsparcie nadal utrzymuje się w okolicy 0,8470, zejście poniżej niego pozwoli na spadki do sierpniowych minimów przy 0,8450. Opór mamy w okolicy 0,8520, a wyjście powyżej 0,8530 zasygnalizuje powrót do 0,8570.

USDJPY – wydaje się, stracił siły do dalszych wzrostów tuż przed 114,00, para walutowa może się wycofać do poziomu 112,40, jeśli wsparcie na 113,00 nie zostanie utrzymane.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 35 punktów wyżej, na poziomie 7176.

DAX – oczekuje się otwarcia 55 punktów wyżej, na poziomie 15304.

CAC40 – możliwe otwarcie 33 punkty wyżej, na poziomie 6630.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.