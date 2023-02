Inflacja CPI - dane tygodnia o 14:30

Inflacja amerykańska za styczeń 2023 zostanie opublikowana dziś o godzinie 14:30 i jest oceniana jako mająca duży wpływ na wydarzenia gospodarcze i rynkowe i, być może, uznawana za jedno z najważniejszych publikacji ekonomicznych miesiąca dla większości analityków finansowych.



Konsensus rynkowy ankietowany przez Thomson Reuters na dzień 13 lutego zakłada dalszy spadek inflacji: dla bazowej z +5,7% do +5,5% r/r, a dla zasadniczej z +6,5% do +6,2% r/r.



To już szósty kolejny miesiąc jednoczesnych spadków zarówno inflacji bazowej, jak i ogólnej. Dynamika spadkowa, która w najbliższych miesiącach prawdopodobnie rozszerzy się na ogólny wskaźnik, ponieważ porównanie w cenach energii odbywa się na tle szczytu napięcia osiągniętego w zeszłym roku wraz z inwazją na Ukrainę. W ujęciu rocznym ropa West Texas Crude Oil spadła o -18%, co może mieć istotny wpływ na inflację.



Uwaga przesunęła się na inflację bazową ze względu na możliwe efekty drugiej rundy. Silny raport z rynku pracy podniósł pytania o trwałość dezinflacji, ponieważ pozostawia nas z gospodarką w pełni zatrudnioną (+517 000 miejsc pracy i stopa bezrobocia +3,4%) i wysoką siłą przetargową pracowników. Jednocześnie 1-letnie oczekiwania inflacyjne konsumentów z ankiety Uniwersytetu Michigan zaskoczyły w ubiegły piątek, odbijając się z +3,9% do +4,2%.





Możliwy wpływ na rynek



Wyższe od oczekiwań dane rynkowe mogłyby mieć negatywny wpływ na ceny obligacji i akcji. Fed miałby więcej pracy, gdyż inflacja nie powracałaby do celu w oczekiwanym tempie. Rynki terminowe dyskontują, że Fed dokona jeszcze dwóch podwyżek: +0,25% do 5,00% w marcu (prawdopodobieństwo 90,8%) oraz kolejną +0,25% do +5,25% w maju (prawdopodobieństwo 71,0%).



Niższe od oczekiwań dane rynkowe mogą mieć pozytywny wpływ na ceny obligacji i rynek akcji. Podwyżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną nabierałaby mocy i może nie być potrzebna aż tak duża liczba podwyżek stóp procentowych w tym roku.



