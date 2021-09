Indeksy z USA - czas na korektę? Czekamy na sygnały

O statnie sesje na szerokich indeksach amerykańskich (S&P500 i np. Nasdaq100) upłynęły pod znakiem budowania lokalnych konsolidacji, a „węższy” indeks jakim jest DJI w zasadzie buduje lekko wznoszący trend boczny od czerwca br..

Na dwóch pierwszych indeksach lokalne konsolidacje budują się w dość ważnych technicznie miejscach, a na DJI cały tworzący się od czerwca trend wygląda z obecnej perspektywy na wypełnioną formację szczytową, a mianowicie na tzw. klina kończącego (ang. ending diagonal). Być może zatem obecne okno czasowe jest miejscem gdzie rozpocznie się jakaś większa korekta, choć póki co mamy tylko ostrzeżenia, a konkretnych sygnałów brak. Zobaczmy zatem co musiałoby się wydarzyć aby techniczne sygnały do rozpoczęcia większych korekt zostały wygenerowane.

Nasdaq100

Od sierpniowego, lokalnego minimum indeks ten urósł o ok. 1000 punktów i był najsilniejszym z głównych indeksów rynku amerykańskiego. Trend był na tyle silny, że z marszu pokonana została linia poprowadzona po ostatnich średnioterminowych szczytach, która to linia może być częścią średnioterminowego kanału wzrostowego.

Po tym wybiciu, które w analizie technicznej traktowane jest jako sygnał do kontynuacji trendu w kierunku wybicia, indeks ten jednak stanął i zaczął budować lokalny trend boczny nad górnym ograniczeniem prezentowanego na powyższym wykresie kanału. Jak wynika z mojego doświadczenia czasami takie wybicia są ostatnim akordem dotychczasowego trendu, a powrót do wnętrzna formacji (w tym przypadku kanału) jest traktowany jako sygnał sprzedaży. W naszym przypadku górne ograniczenie kanału znajduje się na 15570 pkt. i na piątkowej sesji testowane było od góry. Jeśli rynek zejdzie poniżej tego ważnego wsparcia i trend przyspieszy, to droga co najmniej w kierunku strefy 15140-14880 pkt. mogłaby zostać otwarta. Genezę tych wsparć pokazałem na poniższym wykresie.

S&P500

Konsolidację w okolicach górnego ograniczenia kanału widzimy również na wykresie S&P500, choć w tym przypadku ten trend boczny buduje się pod jego górnym ograniczeniem.

Na ostatnich sesjach podjęte zostały próby wybicia z tego trendu bocznego dołem, jednak póki co popyt zdołał zablokować głębsze spadki. Co ciekawe dolne ograniczenie tego trendu bocznego znajduje się stosunkowo blisko dobrze udokumentowanej, wewnętrznej linii tego kanału i wspólnie z nią tworzy strefę bardzo istotnych wsparć. Strefa ta rozciąga się między 4517 a 4515 pkt. i jej ewentualne pokonanie z punktu widzenia analizy trendu mogłoby być poważnym sygnałem rozpoczęcia większej korekty. W takim przypadku ostatnia konsolidacja okazałaby się być strefą dystrybucji. Jeśli takie wybicie nastąpi, to pierwszym celem dla omawianego indeksu byłyby zapewne okolice 4474 pkt. gdzie biegnie wewnętrzna linia prezentowanego wyżej kanału.

DJI

Jeśli spojrzymy na szerszy obraz indeksu grupującego 30 największych, amerykańskich spółek czyli Dow Jones Industrial Average Index (DJI), to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że od minimum z czerwca br. na jego wykresie buduje się jedna z formacji szczytowych, a mianowicie tzw. klin kończący.

Wszystko w tej formacji jest zgodne z modelem, a moim zdaniem wygląda ona jakby ktoś przerysował ją z książki do analizy technicznej. Co ciekawe formacja ta jest już wypełniona, a to oznacza, że kolejny ruch potwierdzi lub zaneguje jej szczytową wymowę. Na jakie poziomy zatem zwracać uwagę? Dolne ograniczenie owego klina znajduje się na 35005 pkt. i w przypadku jego pokonania, modelowo trend w dół powinien przyspieszyć. Jeśli tak się stanie to zgodnie z teorią droga co najmniej do podstawy owego klina (33080 pkt.) zostałaby otwarta.

Z drugiej strony zanegowaniem pro spadkowej wymowy owego klina byłoby pokonanie okolic 36000, gdzie obecnie biegnie linia ograniczająca tą formację od góry.

Podsumowanie

Na rynkach finansowych od czasu do czasu zdarzają się takie momenty, w których kilka instrumentów niemal w jednym czasie ostrzega czy sugeruje ruch w jednym kierunku. Te momenty można nazwać oknem czasowym, w którym to oknie rynek lub rynki mają szanse rozpocząć jakiś większy lub bardziej dynamiczny trend. Wydaje się, że w takim oknie czasowym są obecnie indeksy amerykańskie, które wspiera np. indeks rynku towarowego (CRB Index), który być może jest w finalnych fazach formacji szczytowej. Pisałem o nim w swojej analizie z 20 sierpnia br.. Czy rynki wykorzystają ten moment, trudno obecnie powiedzieć, jednak zapewne przekonamy się o tym w ciągu kilku najbliższych sesji. Obecnie czekamy na tytułowe sygnały.



