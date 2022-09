Handel w Chinach rozczarowuje, Bank Kanady przeprowadzi kolejną podwyżkę stóp

R ynki europejskie wczoraj zdołały się zamknąć wyżej, mimo tego, że nastąpił wzrost rentowności obligacji w Wielkiej Brytanii i USA, przy czym 10-latki z Wielkiej Brytanii osiągnęły najwyższy poziom od 2011 r. i zmniejszając różnicę między swoimi amerykańskimi odpowiednikami do najmniejszego poziomu od kwietnia 2016 r.

Wyprzedaż brytyjskich papierów wydaje się być oparta na założeniu, że zobaczymy miliardy funtów wsparcia fiskalnego, które ma zostać ogłoszone jutro przez nową premier Liz Truss, próbującą powstrzymać rosnące koszty energii dla brytyjskich firm oraz konsumentów. Istnieje obawa, że chociaż te środki prawdopodobnie pozytywnie wpłyną na firmy w krótkim terminie, doprowadzą do znacznego wzrostu inflacji zasadniczej w dłuższym okresie, co może oznaczać konieczność utrzymania stóp na wyższym poziomie. Ostatecznie nie ma łatwych rozwiązań, ponieważ jakiekolwiek działania podjęte w tym tygodniu muszą zostać zestawione z potencjalnymi kosztami nierobienia niczego i długoterminowymi szkodami dla gospodarki, wynikającymi z braku interwencji.

Rynki amerykańskie odbyły wczoraj nieco inną sesję, zamykając się niżej po dobrym odczycie ISM dla usług za sierpień, który zwiększył szanse na to, że Rezerwa Federalna może się zdecydować na ruch o 75 pb, podczas spotkania za dwa tygodnie. Nieco zaskakujące jest to, że rynki wciąż nie są do tego przekonane, nawet biorąc pod uwagę niedawne oświadczenia różnych członków Fed na temat frontloadingu. Słabe zamknięcie w USA zeszłej nocy prawdopodobnie przełoży się na niższe otwarcie w Europie, chociaż dzisiejsza sesja w Azji również odegra pewną rolę po rozczarowujących danych o handlu w Chinach. Coraz trudniej jest optymistycznie patrzeć na perspektywy chińskiej gospodarki, gdy zbliżamy się do miesięcy zimowych. Biorąc pod uwagę, że w Chengdu zamknięto już 21,5 mln ludzi, a w miejscach takich jak Guiyang w prowincji Guizhou oraz Shenzhen nałożono nowe ograniczenia, ciężko jest sobie wyobrazić scenariusz znaczącego ożywienia gospodarczego przed przyszłym rokiem. Dane dotyczące handlu za sierpień służą jedynie podkreśleniu, jak słaby jest nadal popyt krajowy i jak daleko jest do osiągnięcia celu na koniec roku na poziomie 5,5%. Cel został obniżony w zeszłym miesiącu, ale jego osiągnięcie jest dalej niż kiedykolwiek. Chiny mogą mieć szczęście, jeśli zobaczymy połowę tego wyniku. Dane o imporcie były słabe od kilku miesięcy, wzrastając w lipcu o 2,3% z 1% w czerwcu, a dzisiejsze dane z sierpnia sugerują utrzymujący się brak zaufania ze strony chińskiego konsumenta, a także brak popytu, który zwolnił do 0,3%, znacznie poniżej oczekiwań wynoszących 1,1%. Eksport był nieco bardziej odporny, odbudowując się do 18% w lipcu i pokonując oczekiwania po słabym II kwartale, przyczyniając się do dalszego wzrostu nadwyżki handlowej.

Na dzisiejszym froncie danych oczekuje się, że ostatni PKB z UE za II kw. zostanie potwierdzony na poziomie 0,6%, podczas gdy kolejny bank centralny przejdzie do podnoszenia stóp procentowych. Bank Kanady zaszokował rynek w lipcu, przeprowadzając ruch o 100 punktów bazowych z 1,5% do 2,5%, a także mówiąc, że przed nami kolejne podwyżki. Już teraz pojawia się coraz więcej dowodów na to, że płace zaczynają rosnąć w odpowiedzi na niedawny wzrost inflacji. Kanadyjska Federacja Niezależnych Przedsiębiorców poinformowała w zeszłym miesiącu że kilku członków ich organizacji planuje znacznie podnieść płace w odpowiedzi na braki pracowników. Prezes BOC, Tiff Macklem, również wskazał, że nadchodzą kolejne podwyżki stóp procentowych, a ponieważ Rezerwa Federalna spotka się za dwa tygodnie, możemy spodziewać się kolejnego ruchu o 75 pb ze strony kanadyjskiego banku centralnego. Płace już rosną średnio o 5,4% wobec zasadniczego wskaźnika CPI wynoszącego 7,6%, chociaż jest to spadek w stosunku do ostatniego szczytu na poziomie 8,1%.

Warto też zwrócić uwagę na japońskiego jena po spadkach obserwowanych w ciągu ostatnich kilku dni, gdyż kontynuowane są rozmowy o perspektywach jakiejś skoordynowanej interwencji.

Bank Japonii z pewnością jest zaniepokojony, jednak naprawdę nie powinien być zbyt zaskoczony, biorąc pod uwagę, że to jego polityka powoduje te spadki. Obecne stanowisko w zakresie polityki pieniężnej jest celowo przeciwstawne do tego, co robi każdy inny bank centralny. Jeśli chcą zatrzymać spadek wartości jena, recepta jest dość krótka i można ją podsumować jednym słowem - zwrot.

EURUSD – utworzył kolejne minimum na 0,9864, co sugeruje utrzymującą się presję na ruch w kierunku 0,9620. W przypadku wystąpienia wzrostów, szczyty w okolicach 1,0120 pełnią rolę kluczowego oporu.

GBPUSD – wczoraj stracił siły przy 1,1600, ale do czasu zejścia poniżej minimów z marca 2020 r. w okolicy 1,1410/15, ciągle ma szanse na dotarcie do oporu znajdującego się w pobliżu 1,1750/60.

EURGBP – spadł do okolic 0,8560/70 po nieudanej próbie przekroczenia 0,8680 na początku tygodnia. Potrzebujemy zejścia poniżej 0,8560, aby ponownie obrać 0,8480 za cel.

USDJPY – po wzroście powyżej poziomu 140,00 w zeszłym tygodniu dolar w szybkim tempie zaczął się zbliżać do 145,00, przebijając się przez 141, 142 i 143 w krótkich odstępach czasu. Kolejny znaczący opór znajduje się na szczytach z 1998 r. na 147,70.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 65 punktów niżej, na poziomie 7235.

DAX – oczekuje się otwarcia 151 punktów niżej, na poziomie 12720.

CAC40 – możliwe otwarcie 70 punktów niżej, na poziomie 6034.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.