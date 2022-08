GPW zmaga się z Zachodem

Z achodnie parkiety wyceniają wpływ stóp procentowych, zmiany na długim końcu krzywej rentowności, na poszczególne spółki przy jednoczesnym obserwowaniu jak wyniki poszczególnych firm wyglądają na tle prognoz.

Rynek jak się zdaje dość mocno był pesymistyczny, ponieważ na koniec zeszłego tygodnia aż 65% raportów było lepszych pod kątem zysku na akcję niż oczekiwano. Mało jednak kto zwraca uwagę na to, że prognozy były rewidowane w dużej liczbie przypadków na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu. Czyżby rynek widział to co chciał widzieć? Podobnie było z reakcją na słowa FED. Jakoś nie zwrócono uwagi na to, że Powell wciąż mówił o podwyżkach, tylko, zresztą jak zawsze, rewidowano swoje oczekiwania, a nie realia.

W końcu też rynek po to jest, aby dyskontować przyszłość. Tak też jest na parkiecie nad Wisłą. Tutaj niestety przyszłość wciąż ma dużo niepewności. Zwróćmy uwagę, że Krajowy Plan Odbudowy się opóźnia i środki uzależnione są od realizacji kamieni milowych. Dziura budżetowa coraz większa, ponieważ państwo wprowadzając wszelkie antyinflacyjne (jak oni to nazywają) działania, zwiększa wydatki budżetowe, zmniejszając jednocześnie wpływy. No i po trzecie, podwyżka stóp procentowych odbija swoje piętno na konsumentach, a to przekłada się na na firmy.

Łączna sprzedaż miesięczna kredytów jeżeli chodzi o wartość, spadła w czerwcu do 12,3 mld zł, porównując do 14,2 mld zł w czerwcu 2019, 10,7 mld zł w czerwcu 2020 oraz 16,7 mld zł w czerwcu 2021. Zdecydowanie gorzej prezentuje się sprzedaż kredytów mieszkaniowych, które spadły do najniższego poziomu od stycznia 2019, czyli do 3,8 mld zł, tj. o 52,4% mniej r/r. Struktura udzielanych kredytów jest dramatyczna. Kredyty gotówkowe są na analogicznym poziomie jak 2019 i 2021, pożyczki pozabankowe odnotowały wzrost o 35,8% r/r i są na najwyższym poziomie od stycznia 2019 roku. Konsument się zadłuża, nic dziwnego, że zaufanie konsumentów według GUS w czerwcu 2022 roku znalazło się na najniższym poziomie od uwaga.. 2000 roku.

Patrząc na producentów, przyszłość rysuje się bardzo słabo. PMI wyniosło w ostatnim odczycie lipcowym 42,10. Jest to jedna z najniższych wartości w Europie. Czechy odczyt ten mają na poziomie 46,8, Włochy 48,5, a Niemcy na 49,3. Są też i kraje, gdzie kwitnie optymizm, takie jak Norwegia z odczytem 56,4 oraz Szwajcaria z wynikiem 58. Wśród ciekawych odczytów są Węgry, gdzie PMI dla przemysłu wyniosło w lipcu 57,8, jednak tutaj należy pamiętać o bardzo agresywnej polityce Urbana, która ograniczyła wzrost cen paliw, ze względu na dalszy import z Rosji, co ogranicza znacząco koszty produkcji.

Nic więc dziwnego, że GPW ma problem ze wzrostami. Do tego słabość wykazuje cały czas polski złoty. WIG 20 zmaga się w wąskim przedziale między 1680 a 1740 pkt i czeka na jakiś przełom.

Połączenie Lotosu z PKN Orlen i później z PGN otwiera przestrzeń do dalszych zmian strukturalnych w WIG20. Za Lotos wejdzie najprawdopodobniej spółka Kęty, a jeżeli do przejęcia PGNiG przez PKN niewiele się zmieni, to kolejny w kolejce jest Kruk. To spowoduje, że dwie bardzo prężnie działające firmy na rynku przynajmniej europejskim rozwodnią udział Skarbu Państwa w WIG20 i jednocześnie zmniejszą udział energetyki i paliw. Ta zmiana na pewno będzie na plus.

Dziś od kursu PKO BP odcięta została dywidenda, a kurs po jej odcięciu nurkuje głębiej, co pokazuje wciąż ciężki klimat w sektorze bankowym, pomimo, że wyniki jakie się pojawiają są lepsze od oczekiwań. W zeszłym tygodniu pozytywnie zaskoczył Santander, a dziś Alior Bank. Niedługo powinniśmy poznać ile faktycznie osób korzysta z Wakacji Kredytowych i jaki ma to wpływ na sektor bankowy. Aktualne dane, z wczoraj, mówią o 500 tys. osób, które skorzystało z tej formy wsparcia. Koszt dla banków szacowany jest na 20 mld zł. Jak będzie finalnie pokaże już tylko czas.



Dziś polski złoty lekko zyskuje na wartości, jednak w stosunku do wcześniejszych wahań jest to bardzo spokojny okres.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,62.



EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,70.



USDPLN – dolar jest handlowany po 4,61.



CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,81.



PLNJPY – para handlowana jest 28,85.



