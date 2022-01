Gospodarka Chin wyraźnie spowalnia

C hińska gospodarka wzrosła o 8,1% w 2021 r., ale Pekin stoi pod presją, by wzmocnić gospodarkę po nagłym załamaniu w drugiej połowie, gdy rządząca partia komunistyczna zmusiła sektor nieruchomości do cięcia rosnącego zadłużenia.

W drugiej co do wielkości gospodarce świata PKB w IV kwartale spadło do 4% w porównaniu z 4,9% w poprzednim kwartale i oszałamiającym wzroście 18,3% w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku. Prognozy ostrzegają, że słabość utrzyma się w tym roku ze względu na ponowny wybuch epidemii koronawirusa i tłumienie zadłużenia. Ma to potencjalne globalne reperkusje, zmniejszając chiński popyt na stal, dobra konsumpcyjne i inne produkty importowane.Wzrost wydatków konsumpcyjnych, największy czynnik napędzający gospodarkę, spadł w grudniu do zaledwie 0,2% z 3,9% w poprzednim miesiącu. Wzrost inwestycji w fabryki, nieruchomości i inne środki trwałe spowolnił do 1,7%, w porównaniu z 4,9% w całym roku, ponieważ deweloperzy anulowali lub przesunęli plany budowy

Kończąca tydzień sesja na głównych parkietach w Europie zakończyła się przeceną wszystkich wszystkich najważniejszych indeksów giełdowych. Niemniej respektowane są ważne poziomy techniczne: FTSE100 (-0,28%), DAX40 (-0,93%), CAC40 (-0,81%), FTSE MIB (-1,08%), IBEX 35 (-0,12). Stoxx 600 spadł o 1,01%.

Wiele emocji przyniósł piątkowy handel na Wall Street. Końcówka handlu upłynęła pod znakiem determinacji byków, którzy przed długim weekendem wykorzystali okazję do zmniejszenia strat na Dow Jones, a pozostałe benchmarki wyciągnięto nad kreskę. Najwięcej zyskały spółki technologiczne, które wraz z rosnącą inflacją były w ostatnich dniach pod najsilniejszą presją. Nasdaq zyskał 0,59%. Dow Jones stracił 202 pkt., czyli 0,56%, schodząc poniżej poziomu 36000 punktów, S&P500 pożegnał się z poziomem 4700 pkt, zyskując na finiszu 0,08%. W obraz rynku wpisały się małe spółki. Russell 2000 zyskał 0,14%.

Rynki azjatyckie szukają kierunku po tym, jak Chiny odnotowały wolniejszy wzrost w drugiej połowie roku. Rezerwa Federalna przesądziła, że jest na drodze podwyżek stóp procentowych w nadchodzących miesiącach, a rosnące przypadki koronawirusa w Azji wzbudziły niepewność co do tempa wychodzenia z pandemii. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,74%, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,32%, a południowokoreański KOSPI traci 1,09%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,64%), Szanghaj (0,64%), Singapur (0,09%), Tajwan (0,66%), Indonezja (-0,67%). Indeks Asia Dow jest pod kreską 0,08%.

W Warszawie końcówka tygodnia mogła rozczarować. Zarówno WIG, jak i WIG20 od początku notowań zsuwały się po równi pochyłej i tylko neutralny start na Wall Street pozwolił odrobić niewielką część strat. Już dzień wcześniej widać było, że byki dostają zadyszki w bezustannym wspinaniu się pod górę. Po całej serii wzrostowych sesji na WIG20 nadszedł kolejny dzień z tą różnicą, że cofnięcie było już znaczące. Taki stan rzeczy można przypisać pogorszeniu nastrojów w Europie i na Wall Street. Niemniej powodów do paniki nie ma, bowiem gracze z Książęcej wspinają się pod górę w imponującym tempie, a chwila odpoczynku jest rzeczą naturalną. Blue chipy błyskawicznie od wsparcia na poziomie 2300 punktów dotarły do kolejnej półki 2400 pkt i to ten poziom powstrzymał (czy na chwilę?) rajd indeksu. To co może popsuć dobry humor kupujących, to obawy o globalny wzrost gospodarczy i przede wszystkim koniec ery łatwego pieniądza i zapowiedź banków centralnych o normalizacji polityki monetarnej i fiskalnej. Przed warszawskimi graczami ciągle jest szansa, że uda się zakończyć ostatni zjazd jeszcze większym odreagowaniem. Jednak tak dynamiczny wzrost może zostać przerwany kilkudniową korektą.

Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 1,29 mld złotych, z tego na blue chipy przypadało 1,08 mld złotych. Indeks WIG stracił 0,93%. Nieco większą stratę odnotował WIG20. Zamknięcie nastąpiło w okolicach minimum zakresu wahań, na poziomie 2383,16 pkt. Oznacza to spadek wartości indeksu o 1,02%. WIG20 fut osiągnął wynik -1,12%, a WIG20usd oddał z dorobku 1,20%. Pod kreską zakończyły dzień druga i trzecia liga. mWIG40 spadł o 0,97%. sWIG80 stracił 0,70%.

W gronie blue chipów 4 spółki dały inwestorom zarobić. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły Lotos (1,33%), PKN Orlen (0,88%) i Tauron (0,82%). Asseco nie zmieniło ceny. Pozostałe 15 spółek zakończyło dzień przeceną. Czerwonymi latarniami okazały się PKO BP, PGNiG i Allegro. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 2,59%, 2,14% i 1,74%.

Dzisiaj WIG20fut otworzył się luką wzrostowa. W początkowej fazie handlu indeks zyskuje 0,14%.

Perspektywy ostatniej fali aprecjacji PLN są dość mgliste. Galopująca inflacja i niskie stopy procentowe, przy spóźnionej o miesiące reakcji RPP, czy bezsensowne spory z Komisją Europejską, nie sprzyjają rodzimej walucie.

GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,43.

EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,53.

USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,96.

CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,34.

PLNJPY – para walczy na wsparciu na poziomie 27,50.



