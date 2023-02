Gorączka zakupów na rynku kryptowalut – FOMO?

Dziś o poranku notowania największej kryptowaluty, czyli Bitcoina, zbliżyły się do poziomu 25 tys. USD po raz pierwszy od sierpnia 2022 r. Jeśli cenie bicoina udałoby się pokonać wierzchołki z ubiegłych wakacji, to kurs BTC/USD mógłby znaleźć się na najwyższych poziomie od czerwca.

Tylko wczoraj cena bitcoina wzrosła o 9,5 proc., co było największą dzienną zwyżką od 10 listopada 2022 r., gdy rynek próbował się otrząsnąć po upadku giełdy FTX. Od tej daty z kolei wzrost kursu BTC/USD wyniósł do dziś około 60 proc. Co ciekawe, spoglądając na dane portalu coinglass, obecne wzrosty nie wynikają z bardzo dużego upłynniania pozycji krótkich. O ile ruch w połowie stycznia zmiótł z rynku kryptowalut pozycje warte setki milionów dolarów, to aktualna zwyżka miała tylko wyczyścić pozycje warte około 155 mln USD. Oznaczać to może, że cena nie wzrosła przez tzw. short squeeze a w dużym stopniu przez zakupy inwestorów/spekulantów na rynku.