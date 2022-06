Goldman zainteresowany aktywami Celsius

J eśli firma Celsius będzie zmuszona złożyć wniosek o upadłość, Goldman Sachs prawdopodobnie kupi jej cyfrowe aktywa po okazyjnych cenach. W tym celu bank stara się pozyskać 2 mld USD. Celsius na początku miesiąca wstrzymał wypłaty, a także wszystkie inne usługi na swojej platformie.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, Coinbase 27 czerwca miał umożliwić transakcje na kontraktach terminowych na Bitcoinie inwestorom detalicznym. Ciągle jednak czeka na zatwierdzenie własnej licencji FCM (Futures Commission Merchandant), pozwalające oferować klientom kontrakty terminowe z depozytem zabezpieczającym.

W ubiegłym tygodniu rynek Bitcoina ucierpiał w wyniku masowego delewarowania pozycji spekulacyjnych, zarówno w sektorze zdecentralizowanych finansów (DeFi), giełd i instrumentów kryptowalutowych notowanych na tradycyjnych rynkach gdy platformy handlowe, kredytodawcy i fundusze hedgingowe stały się niewypłacalne, niepłynne lub doszło do ich całkowitej likwidacji. W wyniku ekstremalnego delewarowania, inwestorzy zaczęli dostrzegać sygnały kapitulacji wielu podmiotów, w tym górników, posiadaczy długoterminowych (HODLerów) oraz inwestorów instytucjonalnych. Może to oddalić nadejście kolejnej hossy na cyfrowych aktywach.

Znany kryptowalutowy fundusz hedgingowy (The Arrows Capital) nie jest w stanie spłacić długu zaciągniętego u brokera aktywów cyfrowych. Z poniedziałkowego zgłoszenia od Voyager Digital wynika, że pożyczona suma to około 670 mln USD w stablecoinie USD Coin (USDC) oraz 323 mln USD w Bitcoinie. Jego platforma dalej funkcjonuje oraz realizuje zlecenia, ale jak długo będzie w stanie to robić?

Bitcoin na interwale czterogodzinnym utworzył formację spodka i zgodnie z jej założeniami powinniśmy zobaczyć dalszą przecenę w stronę 17,5 tys. USD. Zaprzeczeniem tego scenariusza będzie wyjście i utrzymanie powyżej 22 tys. USD

Ethereum zareagowało na opór stawiany przez poziom 1300 USD, po jego zaksięgowaniu utworzyła się formacja świecowa objęcia bessy, pozwalającą na pogłębienie spadków. Na drodze do dołka z 18 czerwca stoją wsparcia z 1050 USD oraz 935 USD.

Bitcoin Cash nawet nie jest w stanie utworzyć znaczącej korekty spadków z ostatnich tygodni. Ostatnią linią, na której mogą się bronić byki, jest poziom 100 USD.

Ripple w trakcie ostatniego tygodnia wzrósł o 0,5%, co jest dość skromnym wynikiem, ale przynajmniej nie odnotował 14,1% spadu, tak jak BCHUSD. Najbliższe znaczące poziomy to wsparcie na 0,287 USD oraz oporowe 0,387.

Litecoin utrzymuje się powyżej wartości 51 USD, która wcześniej pełniła rolę oporu. Jego utrzymanie może pozwolić na ruch w stronę 60, a nawet 66 USD. Kolejne wsparcie znajduje się dopiero na poziomie 41,5 USD.

Dash, po prawie dwutygodniowej korekcie, powraca do spadków, kluczowe dla tej kryptowaluty mogą być wartości 40 i 52 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.