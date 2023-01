Giełdy w trendzie bocznym w wyczekiwaniu na przyszłotygodniowy Fed, EBC i BoE

Wczoraj po sesji Intel, tj. pierwsza ze spółek produkujących chipy, obwieściła rynkom swój raport kwartalny. Intel miał właśnie swój najgorszy rok od krachu dot-comów i w najbliższym czasie nie będzie lepiej. Zysk spadł o ponad 60% w 2022 r., a przychody spadły o ponad 20%. Jedyne prognozy, jakie mogło podać kierownictwo sugerują, że nadchodzą jeszcze większe spadki, ponieważ AMD nadal zdobywa udział w rynku centrów danych, a rynek komputerów osobistych tonie. Akcje Intela spadły o prawie 10% w handlu po sesji, co nie było przesadną reakcją, podobnie jak porównanie z erą dot-com-bust. W 2001 roku rywal Intela, Advanced Micro Devices Inc. zaczynało robić postępy w swojej pierwszej “wyprawie na serwery”, gdy sprzedaż komputerów osobistych spadła. Teraz wydaje się, że historia się powtarza, a konkurencja Intela jest o wiele silniejsza.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy upłynęła w przewadze byków, a dobre nastroje były podtrzymane przez lepsze od oczekiwań dane o wzroście gospodarczym w USA. Wszystkie główne giełdy Starego Kontynentu utrzymały zdobycz z otwarcia notowań, co w efekcie pozwoliło wiodącym indeksom zamknąć dzień na plusie. Przed ostatnią sesją tygodnia, patrząc patrząc z perspektywy minionych czterech dni, Dax, FTSE, CAC40, czy Stoxx 600 poruszały się w ruchu bocznym. Być może taka sytuacja utrzyma się do czasu decyzji Fed, EBC i Banku Anglii dotyczącej polityki stóp procentowych. Na Wall Street do gry wrócili optymiści ciągnąc benchmarki na północ. Dow Jones wzrósł o 205 pkt., czyli 0,61%, S&P500 wzrósł się o 1,10%, a Nasdaq Composite zakończył sesję 1,76% wyżej.

Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku w większości rosną w ślad za udanym finiszem na Wall Street. Giełdy w Chinach, z powodu święta Nowego Roku Księżycowego, będą nieczynne do końca tygodnia. Po dniu wolnym otwarto giełdy w Indiach i Australii. Handel w regionie pozostaje niestabilny, a to, co napędza inwestorów, to nadzieja, że zachodnie gospodarki unikną recesji. Indeks giełdy w Tokio oscyluje wokół zera, australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,35%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,65%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,02%), Singapur (0,46%), Sensex (-0,85%), Indonezja (0,94%).

Wczorajsza sesja na GPW, przyniosła odbicie po sporym cofnięciu na WIG20, kiedy to akcje banków tonęły po przecieku, że w głowach panujących pojawił się pomysł przedłużenia wakacji kredytowych. Od strony technicznej nic się nie zmieniło. WIG20, podobnie jak jego odpowiedniki na zachodzie Europy, od kilku dni pozostaje w ruchu bocznym. Inwestorzy z jednej strony wierzą, że banki centralne odejdą w niedalekiej przyszłości od agresywnej polityki walki z inflacją, a podwyżki stóp procentowych zwolnią i pod koniec roku zobaczymy ich pierwszą obniżkę. Z drugiej zaś strony widmo recesji wciąż zagraża globalnym gospodarkom. Po trwającym kilka tygodni rajdzie, korekta jest czymś normalnym, a nawet pożądanym i taki scenariusz jest prawdopodobnym. Na razie benchmark blue chipów ugrzązł w ruchu bocznym z dużą szansą zarówno na wyjście górą, jak i dołem. Od pierwszej, tegorocznej sesji na GPW widać, że zdecydowaną przewagę mają optymiści. Po trudnym 2022 roku, wchodzimy w 2023 r. z nadzieją, że uda się pokonać problemy gospodarcze. Póki co efekt stycznia jeszcze działa, a bliskość pułapu 2000 pkt. jest łakomym kąskiem dla byków.

Obrót na szerokim rynku spadł w stosunku do poprzednich sesji i wyniósł 971 mln złotych. WIG zyskał 1,17%, a WIG20 dodał do dorobku 1,35%. Kontrakt na WIG20 wzrósł o 1,31%, meldując się na poziomie 1938 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,79%, a sWIG80 zyskał 0,34%.

Od początku tygodnia złoty pozostaje stabilny w do głównych walut:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,36.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,71.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,33.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,70.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,00.



