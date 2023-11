Giełdy czekają na odczyt inflacji z USA. Korekta na GPW przy wysoko notowanych indeksach na Wall Street

Po silnym wzroście z października, w listopadzie indeks WIG20 napotkał potencjalny opór w postaci szczytu z końca lipca oraz w postaci okrągłego poziomu 2200 pkt, których na tę chwilę nie jest w stanie przebić. Od tego momentu indeks cofnął się do wczorajszego zamknięcia o nieco ponad 3%, tworząc niewielkich rozmiarów korektę. Dziś na początku sesji WIG20 rośnie o około 0,5%, a spółki, które tuż po godzinie 09:00 radziły sobie najlepiej to Cyfrowy Polsat, KGHM, JSW czy Orlen. Najgorzej na otwarciu wypadł CD Projekt po informacjach o sprzedaży akcji przez prezesa spółki.

WIG20 - indeks świetnie sobie radzi od początku roku (YTD)

Warte odnotowania jest jednak to, że WIG20 pozostaje jednym z najlepszych indeksów z tych, które są najpopularniejsze wśród inwestorów. Stopa zwrotu od początku roku to 19,4% przy DAXie na poziomie 8,95% czy S&P 500 na poziomie 15,36%. Jedynie Nasdaq 100 może pochwalić się wzrostem YTD o 42,32%.

Nasdaq 100 przyspieszył od końca października

Wspomniany Nasdaq 100 z kolei zrealizował już największy rajd o dwóch lat, rosnąć od październikowego dołka o ponad 9%. Z kolei w tym samym czasie WIG20 wzrósł zaledwie o 3%, a DAX odbił o 4,39%. Dość wyraźnie widać zatem odpoczynek byków w Warszawie, po szybkim skupie akcji w ubiegłym miesiącu. Wracając do indeksu Nasdaq, nie sposób nie wspomnieć o ustanowieniu historycznego szczytu przez akcje Microsoft czy dynamiczne odbicie w cenie akcji Nvidia.

Inflacja może dziś rozdawać karty

O ile odczyt inflacji za wrzesień przyniósł niepokój wśród inwestorów, o tyle dzisiejszy odczyt, dla inflacji CPI, może przynieść lekką ulgę. Ceny paliw w USA spadły, na co wskazywały wcześniej kontrakty na benzynę, co prawdopodobnie CPI obniży do 3,2-3,3 w skali roku. Niemniej problem może pojawić się z interpretacją inflacji bazowej (Core CPI).

O ile miesięczne tempo wzrostu CPI ma spaść nawet do 0,1% m/m, to Core CPI ma rosnąć nadal w tempie 0,3-0,4% m/m. To nie napawa nadal optymizmem i tworzyć może rozbieżność między odczytami dwóch pomiarów inflacji w USA. To z kolei może powodować różną interpretację danych (czy się cieszyć, że CPI spada, czy smucić, że Core rośnie).

Ten dylemat może rozstrzygnąć dziś rynek, pokazując swoją reakcję na amerykańskie dane o godzinie 14:30.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.