GBP w górę – uwaga na GBP/PLN, GBP/USD oraz GBP/JPY

P rzełom września i października br. przyniósł odwrócenie co najmniej krótkoterminowego trendu spadkowego funta brytyjskiego, a reprezentujące jego siłę indeksy, zanotowały w czasie ostatnich kilku sesji solidny wzrost.

Patrząc na szerszy obraz GBP Index, ale również na kilka par, których funt jest składnikiem, można się zastanawiać czy nie mamy do czynienia z odwracaniem trwających przez ostatnie miesiące trendów spadkowych. Szczegóły niżej.

GBP Index – spadki się zakończyły?

Analizując zachowanie CMC GBP Index z ostatnich tygodni widzimy przede wszystkim fałszywe wybicie dołem ze średnioterminowej konsolidacji, która buduje się od lutego br...

Takie fałszywe wybicie, a konkretnie szybkie zanegowanie takiego wybicia, często jest sygnałem zakończenia większej struktury w tym przypadku spadkowej. To z kolei oznaczałoby, że okres osłabienia funta trwający od sierpnia br. zakończył się i obecnie można oczekiwać umocnienia brytyjskiej waluty z celem znajdującym się co najmniej w okolicach górnego ograniczenia prezentowanej wyżej, średnioterminowej konsolidacji. Modelowa strefa docelowa dla takiego ruchu została oznaczona na powyższym wykresie zielonym owalem. W scenariusz taki wpisuje się charakter długoterminowej, budującej się od lutego konsolidacji, która w swoim obrębie posiada struktury korekcyjne, jest niemal pozioma, a tym samym z dużym prawdopodobieństwem jest korektą poprzedzającego ją trendu wzrostowego. Przy takich założeniach, ruch do górnych ograniczeń tej długoterminowej konsolidacji w perspektywie kilku, kilkunastu tygodni byłby wariantem wysoce prawdopodobnym. Podobne wnioski można wyciągnąć analizując Stooq GBP Index, który jest indeksem, w którym każdy składnik go tworzący ma tą samą wagę/wpływ na Index.

W przypadku tego indeksu również widzimy zanegowanie wybicia z konsolidacji dołem, a cała struktura spadkowa budująca się od końca maja br. wygląda na zakończoną lub taką, która wkrótce się zakończy (klin korekcyjny).

Podsumowując, po analizie indeksów reprezentujących siłę funta można zakładać, że średnio czy długoterminowe ruchy korekcyjne kończą się lub właśnie się zakończyły, a to mogłoby sugerować dalsze umacnianie GBP w perspektywie najbliższych tygodni czy nawet miesięcy i jak to w trendach bywa z mniejszymi czy większymi korektami.

Zobaczmy zatem na wykresy kilku ciekawych par, których GBP jest składnikiem i spróbujmy odszukać potwierdzenie ww. sygnałów.

GBP/PLN – nowa fala właśnie stratuje?

Ostatnie kilka sesji na omawianej parze przyniosło znaczący wzrost wahliwości, co wiązać można z niespodziewaną decyzją RPP. Obecnie jednak kurs tej pary wydaje się wracać do bazowego scenariusza, a tym jest trend wzrostowy po wybiciu górą ze średnioterminowej formacji trójkąta.

Najbliższe, techniczne cele dla obecnego trendu GBP/PLN znajdują się w strefie 5,48-5,51 gdzie występują ostatnie szczyty oraz gdzie wypada równość dwóch fal wzrostowych. Jeśli modelowy zasięg wynikający z szerokości trójkąta miałby zostać wykonany, to celem dla tej pary może być strefa 5,67-5,71 GBP/USD. Poziomem obrony dla koncepcji wzrostowej są okolice 5,38, gdzie obecnie biegnie linia ograniczająca od góry ww. trójkąta.

GBP/USD – jesteśmy w ważnym punkcie

Dynamiczne odbicie od 38 % zniesienia ostatniej, średnioterminowej fali wzrostowej oglądamy na rynku GBP/USD i obecnie kurs tej pary ugrzązł pod ważnym oporem (1,3650) tworzonym przez dolne ograniczenie wybitej dołem konsolidacji.

Owa konsolidacja jest ze sporym prawdopodobieństwem formacją trójkąta ( w fali B) większej korekty, a tym samym powrót do jego wnętrza oznaczałby z punktu widzenia analizy trendu zakończenie budującej się od końca maja struktury korekcyjnej. To z kolei otworzyłoby drogę w kierunku 1,3820, gdzie biegnie średnioterminowa linia trendu spadkowego mogąca być górnym ograniczeniem średnioterminowej struktury korekcyjnej. Pokonanie tego ostatniego oporu otworzyłoby drogę do ruchu w kierunku 1,4230 w średnim horyzoncie czasowym. Ten raczej pro wzrostowy scenariusz mogłoby zburzyć ewentualne, ponowne zejście do ostatnich minimów (1,34 GBP/USD), ale póki co takich sygnałów nie widzę.

GBP/JPY – próba wybicia z konsolidacji górą

Ciekawie zaczyna wyglądać sytuacja na parze GBP/JPY, gdzie obecnie zaczynamy atakować średnioterminową linię trendu spadkowego, która mogła być górnym ograniczeniem budującej się od końca maja br. konsolidacji.

Jeśli piątkowe zamknięcie wypadnie powyżej 152,20, to wybicie stanie się faktem a to otworzyłoby drogę co najmniej do okolic 153,70, a w wariancie optymistycznym do ataku na majowe szczyty (155,95). Tylko cofnięcie poniżej najbliższego, lokalnego wsparcia znajdującego się na 150,75 mogłoby zanegować obecny, pro wzrostowy obraz tego instrumentu.

Podsumowanie

Funt brytyjski przez większą część obecnego roku zachowywał się słabo, a reprezentujące jego siłę indeksy budowały średnioterminowe ruchy korekcyjne. W ostatnich dniach jednak coś na tym rynku się zmieniło i jest wynika z powyższej analizy jest całkiem prawdopodobne, że przed nami dłuższy okres umacniania tej waluty. Jeśli tak będzie, to pro wzrostowe układy na kilku prezentowanych wyżej różnych parach mogą być inspiracją dla inwestorów, którzy chcieliby taki trend wykorzystać.



