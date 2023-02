Gaśnie optymizm na rynkach akcyjnych, czy zobaczymy ciąg dalszy lekceważenia faktów?

Do tej pory informacje i dane napływające z USA nie robią specjalnego wrażenia na giełdowych graczach. Inwestorów nie przestraszyła wyższa wycena kontraktów na fundusze Fed, które odzwierciedlają rosnące oczekiwania co do poziomu końcowej stopy procentowej, ani też rosnące rentowności obligacji skarbowych. Wysiłki Fed do ograniczenia zatrudnienia na razie nie przyniosły oczekiwanych efektów. W grudniu liczba ofert pracy wzrosła, a Fed ma obawy, że firmy będą przenosić wyższe ceny na konsumentów przy wzroście dochodów gospodarstw domowych. Wydatki konsumenckie wykazały wzrost, a mniejszy niż oczekiwano spadek inflacji tylko na chwilę wprowadził lekką nerwowość na rynkach. Mocne dane o sprzedaży detalicznej umocniły dolara i spowodowały wzrost rentowności amerykańskich obligacji, co tylko na chwilę zatrzymało chętnych do kupna akcji, po tym, jak gołębie w Fed straciły czołowego przedstawiciela w Komitecie Otwartego Rynku. Odejście, Leal Brainard, osoby Nr 2 w Fed, by przewodzić Narodowej Radzie Gospodarczej Bidena, oznacza, że bank centralny straci wpływowego urzędnika, który opowiadał się za mniej agresywnym podejściem do podnoszenia stóp procentowych.

Wczorajszy odczyt PPI wskazał, że inflacja producencka w styczniu nie chciała już hamować i wypadła znacznie powyżej oczekiwań analityków. Wskaźnik aktywności biznesowej Philadelphia Fed spadł do najniższego poziomu od maja 2020 r. Oliwy do ognia dolała Loretta Mester, szef regionalnego Fed z Cleveland, która dała jasny przekaz rynkom, że stopy procentowe muszą wspiąć się powyżej 5%. Prezes Fed z St. Louis dołączył do Mester i chce podnieść stopy procentowe o dodatkowe 75 punktów bazowych „tak szybko, jak to możliwe”. Czy to wszystko wystarczy, aby zatrzymać parcie na północ?

Czwartkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich indeksów, ale już nie tak przekonywujący. DAX, FTSE i Stoxx 600 zyskały co prawda po 0,18%, ale wyszły nad kreskę tylko rzutem na taśmę. Lepsze nastroje panowały w Mediolanie (1,16%) i Paryżu (0,89%). Za oceanem inwestorzy nie kwapili się do kupna akcji. Po gongu kończącym handel byki opuszczały gmach przy Wall Street ze spuszczonymi głowami. Dow Jones finiszował ze stratą 431 pkt, czyli 1,26%. S&P 500 stracił 1,38%, a Nasdaq Composite zakończył dzień przeceną o 1,78%.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku tracą po tym, jak raport o inflacji PPI uderzył w Wall Street. Byki może wspierać nadzieja, że chińska gospodarka szybko się odrodzi po odejściu od polityki zero covid, a zachodnie gospodarki unikną recesji. Niemniej handel pozostaje niestabilny. Inflacja, widmo recesji i geopolityka są największymi z obaw. Indeks giełdy w Tokio traci 0,73%, australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,86%, a południowokoreański KOSPI spada o 0,85%. Na pozostałych parkietach: Hongkong (-0,70%), Szanghaj (-0,11%), Singapur (0,40%), Tajwan (-0,57%), Indonezja (-0,28%). Indeks Asia Dow traci 1,05%.

Po piątkowej wyprzedaży na parkiecie przy Książęcej czwartek był kolejnym dniem spokojnego handlu, który zakończył się w mieszanych nastrojach , ale wciąż przy niewielkiej aktywności inwestorów, których uwaga skupiła się głównie na bankach. Rzecznik TSUE wyraził opinię, że bank nie może dochodzić innych roszczeń od konsumentów niż zwrot kapitału i odsetek. Jeśli taką opinię podzielą sędziowie TSUE, grozi to poważnym kryzysem. Biorąc pod uwagę potencjalne skutki takiej decyzji oraz przedłużenie wakacji kredytowych, wycena banków może poważnie zanurkować. Od strony technicznej, WIG20 testował od spodu rozbite wsparcie w okolicach 1870 pkt., a zatem można spodziewać się zarówno pogłębienia korekty, jak i powrotu do wzrostu.

Korekta jest czymś normalnym, a nawet pożądanym. Na razie efekt stycznia osłabł, przynajmniej na jakiś czas, ale wciąż nie widać chętnych do hurtowego pozbywania się akcji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 1,05 mld złotych. WIG zyskał 0,04%, a WIG20 oddał z dorobku 0,24%. Kontrakt na WIG20 spadł o 0,11%, meldując na poziomie 1878 pkt. Najlepiej wypadły małe i średnie spółki. mWIG40 zyskał 0,95%, a sWIG80 wzrósł o 0,31%.

Od publikacji payrollsów złoty systematycznie tracił do głównych walut, ale od kilku dni notowania waluty stabilizują się na wysokich poziomach:

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,36.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,77.

USDPLN – dolar jest handlowany po 4,48.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,83.

PLNJPY – para handlowana jest po 30,00.



