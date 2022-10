Funt w centrum uwagi przed danymi o sprzedaży detalicznej

Podczas gdy giełdy europejskie zdołały wczoraj wypracować zyski, powolny wzrost rentowności obligacji nadal działał jako czynnik hamujący na rynki amerykańskie, które zamknęły się niżej drugi dzień z rzędu, gdy amerykańska 10-letnia rentowność osiągnęła kolejny nowy wieloletni szczyt powyżej 4,2%.

Ten ciągły wzrost rentowności obligacji również wpływa na rynki azjatyckie, ponieważ inwestorzy obawiają się o perspektywy wzrostu i zysków w kontekście rosnących stóp procentowych. Funt początkowo odnotował niewielkie odbicie, a rentowność brytyjskich obligacji spadła po tym, jak brytyjska premier Liz Truss ogłosiła, że ustępuje ze stanowiska, stając się tym samym najkrócej urzędującym premierem w historii Wielkiej Brytanii. Chociaż przyniosło to krótkie wytchnienie dla premii za ryzyko polityczne, nie trwało ono zbyt długo, biorąc pod uwagę, że trudno jest przewidzieć w jaki sposób jakikolwiek zastępca będzie działał przy aktualnie panującym chaosie. Funt na krótko przekroczył poziom 1,1300, po czym z powrotem się osunął, a rentowność brytyjskich obligacji spadła do 3,76%, czyli w okolice najniższego poziomu w tym miesiącu, po czym wzrosła. W rzeczywistości Partia Konserwatywna w swojej obecnej formie jest tak rozdarta przez partyjniactwo, że każdy kto przejmie władzę, nawet Rishi Sunak, który wydaje się być faworytem, może się spotkać ze znacznymi utrudnieniami w działaniach. Spekuluje się o powrocie Borisa Johnsona, jednak nawet tutaj pojawiają się doniesienia, że każdy kandydat może zostać wykluczony przez Komitet 1922. Dwóch ostatecznych kandydatów poznamy już w najbliższy poniedziałek, a nowy lider ma zostać wybrany do 28 października. Jeśli chodzi o politykę monetarną, Bank Anglii wskazał, że znacząca podwyżka stóp będzie miała miejsce za dwa tygodnie, tutaj jedyną kwestią jest to, czy zobaczymy ruch o 75 pb, czy o 100 pb.

Na froncie danych mamy najnowsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej za wrzesień, a także najnowsze dane dotyczące pożyczek dla sektora publicznego, które były głównym punktem ostatnich zawirowań na rynku. Nikt nie spodziewał się wielkich rzeczy po sierpniowej sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii, co było słuszne, biorąc pod uwagę, że spadła ona o -1,6%, co prawdopodobnie oznacza, że nawet jeśli gospodarka brytyjska uniknie skurczenia się w II kwartale, to prawdopodobnie zobaczymy je w III kwartale, chyba że we wrześniu nastąpi odbicie w wydatkach konsumenckich.

Zeszłotygodniowe dane BRC dotyczące sprzedaży detalicznej za wrzesień były dobrą prognozą, ponieważ pokazały wzrost o 1,8%, jednak biorąc pod uwagę, że w sierpniu wykazały również wzrost o 0,5%, w przeciwieństwie do danych ONS, ich wiarygodność wynosi 50%. Biorąc pod uwagę okres, w którym przypada dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji pogrzebu królowej Elżbiety II, trudno jest przewidzieć, w którą stronę pójdą dane. Oczekuje się spadku o -0,5%. Odbicie rentowności nie ograniczyło się jedynie do brytyjskich obligacji, 10-letnia rentowność w USA osiągnęła najwyższy poziom od 2008 r. powyżej 4,2%, podczas gdy spadek na funcie był wynikiem wzrostu wartości dolara amerykańskiego. Japoński jen spadł do świeżego 32-letniego minimum powyżej 150 po raz pierwszy od sierpnia 1990 r.

EURUSD – nadal w trendzie spadkowym z oporem tuż poniżej 50-dniowej SMA i na linii trendu poprowadzonej od szczytów z początku tego roku. Nastawienie pozostaje na dalsze straty w stronę 0,9000, co może się zmienić po pokonaniu parytetu i 50-dniowej SMA. Wtedy kolejnym celem dla kupujących będzie poziom 1,0200.

GBPUSD – wczoraj zabrakło pary w rejonie 1,1380, poniżej 50-dniowej SMA, a nastawienie pozostaje do dalszych spadków. Ta para walutowa musi wzrosnąć powyżej obszaru 1,1500, aby się ustabilizować. Tymczasowe wsparcie na 1,1150 oraz dołki z zeszłego tygodnia na 1,0920 aktualnie bronią przed zejściem do 1,0800.

EURGBP – osunął się z powrotem do obszaru 0,8670, kluczowe wsparcie pozostaje na poziomie 0,8570 i 100-dniowej SMA. Przełamanie 0,8650 i 50-dniowej SMA mogłoby sygnalizować dalsze spadki w kierunku 0,8490 i 200-dniowej SMA.

USDJPY – kontynuuje wzrosty po pokonaniu maksimów z 1998 r. i obecnie znajduje się na najwyższym poziomie od września 1990 r. W najbliższych dniach możemy zobaczyć dalsze wzrosty w stronę 152,30.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 35 punktów niżej, na poziomie 6908.

DAX – oczekuje się otwarcia 157 punktów niżej, na poziomie 12610.

CAC40 – możliwe otwarcie 50 punktów niżej, na poziomie 6036.



