Funt w centrum uwagi, gdy nowy premier zostaje zaprzysiężony, a RBA podnosi stopy

R ynki europejskie rozpoczęły tydzień w negatywnych nastrojach po ogłoszeniu, że Gazprom nie otworzy ponownie swojego gazociągu Nord Stream 1, jak tego oczekiwano w weekend.

Rosja obarczyła winą za problemy związane z rurociągiem sankcje UE, które jeśli nie zostaną zniesione, mogą doprowadzić do trwałego zamknięcia rurociągu. Nie powinno to być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że powszechnie oczekiwano, że Putin w pewnym momencie sięgnie po tę kartę. Teraz, kiedy to zrobił, Rosja ponownie straciła znaczenie dla reszty gospodarek. Chociaż ceny gazu ziemnego wzrosły, zamknęły się w pewnej odległości od szczytów dnia. Nie oznacza to, że nadchodząca zima nie będzie trudna, ale wydaje się, że obecnie koncentrujemy się na próbach zmniejszenia zużycia energii, a także dywersyfikacji na inne źródła paliw.

Wczoraj Liz Truss została wybrana na nową premier Wielkiej Brytanii i dzisiaj uda się do Balmoral na audiencję u królowej. Po tym wydarzeniu ponownie skupimy się na bodźcach fiskalnych mających na celu ochronę konsumentów i przedsiębiorstw przed gwałtownym wzrostem cen energii, który nadejdzie w październiku. Funt zdołał odbić się od dołków dnia w następstwie wczorajszych wiadomości, jednak kluczowym testem będzie to, jak rynki postrzegają kolejne kroki rządu, jeśli chodzi o radzenie sobie z obecnym kryzysem. Opinie na temat tego, czy wszystkie złe wiadomości zostały już wycenione, wydają się mieszane. Główny nacisk zostanie położony na to, jakie kroki zamierza podjąć rząd, aby utrzymać niskie ceny energii i zająć się długoterminowym bezpieczeństwem energetycznym Wielkiej Brytanii.

Rynki azjatyckie przeszły mieszaną sesję ze względu na brak inwestorów amerykańskich, którzy obchodzili święto pracy. W tym czasie RBA zdecydowało się na kolejną podwyżkę stóp o 50 pb, co oznacza czwarte posiedzenie z rzędu, podczas którego stawki zostały podniesione.

Bank stwierdził, że w nadchodzących miesiącach potrzebne będą kolejne podwyżki stóp procentowych i że nadal będzie dążył do przywrócenia inflacji na poziomie 2-3% w średnim okresie. RBA powiedział również, że spodziewa się, że inflacja osiągnie szczyt na poziomie 7,75% w tym roku i spadnie do około 4% w 2023 roku. Wraz z powrotem rynków amerykańskich po długim weekendzie zobaczymy, czy najnowszy indeks usług ISM za sierpień nadal odbiega od indeksu usług S&P, który spadł do 44,2 w ostatnim wstępnym odczycie.

EURUSD – utworzył kolejne minimum na 0,9878, co sugeruje utrzymującą się presję na ruch w kierunku 0,9620. W przypadku wystąpienia wzrostów, szczyty w okolicach 1,0120 pełnią rolę kluczowego oporu.

GBPUSD – spadło poniżej 1,1500 i zbliża się do minimów z marca 2020 r. przy 1,1410/15. Rozbicie tego poziomu otworzy drogę do 1,1000. Na razie niewiele jest dowodów na odreagowanie, ale najbliższy opór utworzył się w okolicach 1,1750/60.

EURGBP – nadal walczy wokół obszaru 0,8680 z kolejnym oporem na czerwcowych maksimach przy 0,8720. Wsparcie pozostaje w okolicy 0,8580.

USDJPY – nadal wygląda na dobrze wspierany powyżej 139,40, utrzymanie tego poziomu będzie przemawiać za ruchem w kierunku 145,00 i maksimów z 1998 r. na 147,70.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów niżej, na poziomie 7277.

DAX – oczekuje się otwarcia bez zmian, na poziomie 12760.

CAC40 – możliwe otwarcie 5 punktów niżej, na poziomie 6088.



