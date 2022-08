Funt pozostaje pod presją, FTSE100 prawdopodobnie otworzy się niżej

J eśli akcja cenowa z ostatnich kilku dni ma być jakąkolwiek wskazówką co do przyszłości, wydaje się, że inwestorzy zaakceptowali, że Rezerwa Federalna jest gotowa zaryzykować wejście w recesję, aby kontrolować inflację. Przesłanie Powella z zeszłotygodniowego przemówienia z Jackson Hole nie mogło być jaśniejsze.

Fed będzie kontynuował podwyżki, dopóki nie osiągnie swojego celu inflacyjnego. W związku z tym rynki akcji odnotowały dynamiczne spadki, a rentowności obligacji poszybowały w górę. Dolar amerykański osiągnął nowy 20-letni szczyt, podczas gdy funt spadł poniżej 1,1700 po raz pierwszy od marca 2020 r., ponieważ obawy o sytuację fiskalną Wielkiej Brytanii odbiły się na walucie. Ponieważ Europejski Bank Centralny również wskazuje, że rozważa ruch o 75 pb w przyszłym tygodniu, rynki powoli zdają sobie sprawę, że ich idealny scenariusz ponowynch obniżek stóp w 2023 r. był w najlepszym razie pobożnym życzeniem, a wyższe stopy pozostaną z nami na jakiś czas. Być może niektórzy inwestorzy trzymali się narracji z ostatnich 14 lat, tj. kupuj dołek. Różnica polega na tym, że obecne warunki gospodarcze są zupełnie inne, a rosnąca presja cenowa wydaje się być kluczowym wyzwaniem nie tylko dla banków centralnych, ale dla całej gospodarki światowej. Obecnie wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, że Fed ponownie wykona ruch o 75 punktów bazowych podczas spotkania we wrześniu. Dane o zatrudnieniu poza rolnictwem z tego tygodnia mają być kolejnym elementem przemawiającym za tą zmianą. Wcześniej możemy spodziewać się, że EBC i Bank Anglii również agresywnie podniosą stopy procentowe, pomimo obaw, że dalsze podwyżki będą przeszkodą dla gospodarek. Nie rób nic i pozwól, aby inflacja się utrwaliła lub agresywnie podnoś stopy próbując jednocześnie zabić popyt i obniżyć ceny - są to jedyne z opcji, które w ostatnim czasie były rozważane.

Wczoraj rynki europejskie otworzyły się w negatywnych nastrojach, kiedy rynki w Wielkiej Brytanii były zamknięte, a rynki amerykańskie odrobiły część piątkowych spadków po tym, jak S&P500 znalazł wsparcie tuż powyżej 50-dniowego SMA i zamknął się powyżej minimów dnia. Patrząc na brytyjską giełdę, możemy się spodziewać niższego otwarcia, gdyż indeks musi nadrobić zaległości. Efekt wyższych stóp procentowych, a także rosnących kosztów życia zaczął się już ujawniać w najnowszych danych kredytowych. To trend, który utrzymuje się od początku tego roku, ale wydaje się przyspieszać, gdy zbliżamy się do jesieni. W czerwcu liczba udzielonych kredytów hipotecznych spadła do najniższego poziomu od dwóch lat, osiągając 63,7 tys. Widząc podwyżkę stóp o 50 pb dokonaną w sierpniu i możliwość kolejnego ruchu o przynajmniej 50 pb we wrześniu, możemy zobaczyć kolejne spowolnienie w dzisiejszych liczbach. Kredyty konsumenckie netto były bardziej odporne w czerwcu, gwałtownie skacząc do 1,8 mld GBP z 0,9 mld GBP w maju, jednak może to być spowodowane tym, że konsumenci zadłużają się, aby poradzić sobie ze wzrostem miesięcznych rachunków.

Z USA otrzymamy najnowsze dane dotyczące zaufania konsumentów za sierpień. W tym roku nastąpiła znacząca rozbieżność w danych dotyczących zaufania konsumentów w porównaniu z tym, jak radził sobie rynek pracy, a także odpornymi danymi dotyczącymi sprzedaży detalicznej.

Mimo że bezrobocie w USA nadal spada, a sprzedaż detaliczna co miesiąc, z wyjątkiem maja, była dodatnia, można zauważyć, że zaufanie konsumentów w USA systematycznie spada od 12 miesięcy. Niemniej jednak połączenie wyższych cen benzyny i żywności spowodowało szczególnie gwałtowny spadek w ostatnich dwóch miesiącach do 95,7 w lipcu. Dzisiejsze sierpniowe dane mogą przynieść niewielką poprawę do 97,5 ze względu na niedawny spadek cen benzyny w USA.

EURUSD – w zeszłym tygodniu wzrosło do 1,0100, po czym gwałtownie spadło. Para walutowa nadal pozostaje niestabilna, a nastawienie utrzymuje się do ruchu w kierunku 0,9620. Kluczowe poziomy oporowe znajdują się na 1,0220 oraz przy 1,0260.

GBPUSD – spadł poniżej poprzednich minimów przy 1,1718, celem sprzedających ciągle są dołki z marca 2020 r. na 1,1500. Opór pojawia się w okolicy 1,1980.

EURGBP – przebiło się przez 0,8510 i 50-dniowe MA, otwierając obszar 0,8600. Wsparcie z linii trendu rozciągniętej od dołków z tego miesiąca znajduje się nieco powyżej 0,8425.

USDJPY – poprzednie maksima na 139,40 to kolejny kluczowy obszar oporu i przeszkoda dla wzrostów w kierunku 140,00. Wsparcie jest na 137,15, a o zmianie ogólnego nastawienia będzie świadczyć zejście poniżej 50-dniowej SMA przy 135,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 12 punktów niżej, na poziomie 7415.

DAX – oczekuje się otwarcia 84 punkty wyżej, na poziomie 12977.

CAC40 – możliwe otwarcie 40 punktów wyżej, na poziomie 6262.



