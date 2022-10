Fundusze stawiają na kryptowaluty

Rosnąca liczba funduszy stawia na długoterminową atrakcyjność Bitcoina oraz Ethereum jako aktyw inwestycyjnych, co zdaniem agencji prasowej Reutera stanowi odważny ruch, szczególnie w obliczu przedłużającej się i coraz dotkliwszej „kryptowalutowej zimy”. Obecnie na rynku dostępnych jest ponad 180 aktywnych funduszy ETP, które śledzą notowania kryptowalut. Jak wynika z danych Morgana Stanleya, 95% z nich koncentruje się na największych kryptowalutach, a mianowicie Bitcoinie oraz Ethereum. Cały czas powstają nowe, nawet pomimo faktu, że BTC od początku roku traci 60%. Firmy inwestycyjne lawinowo zakładają nowe fundusze giełdowe oparte na kryptowalutach, przewidując, że największe cyfrowe aktywa oraz ich technologia ostatecznie się obronią i zaczną zyskiwać na wartości.

USDC został niedawno uderzony przez próbę „zwiększenia płynności i efektywności kapitałowej” na Binance. Na początku września największa na świecie giełda kryptograficzna pod względem wolumenu ogłosiła, że zacznie automatycznie konwertować konkurencyjne salda stablecoinów, w tym USDC, Pax Dollar i TrueUSD na własny Binance USD stablecoin. Z tego powodu kapitalizacja rynkowa stablecoina od Circle drastycznie spadła. W ciągu ostatnich trzech tygodni była to zmiana z poziomu 48,84 mld dolarów do do 44,93 mld dolarów. Dla porównania kapitalizacja rynkowa Tethera wzrosła o 0,6% w ciągu ostatnich 30 dni.

Tether opublikował na swoim blogu informację o całkowitym wyłączeniu papierów komercyjnych ze swoich rezerw. Firma zastąpiła je amerykańskimi bonami skarbowymi (T-Bills). Powyższe jest spowodowane dążeniem emitenta stablecoinów do zwiększenia przejrzystości finansowej oraz większej ochrony inwestorów. Redukcja papierów komercyjnych do zera podkreśla nacisk Tethera na wsparcie swoich tokenów w formie najbezpieczniejszej formy rezerw na rynku. To posunięcie może mieć wpływ na zwiększenie zaufania rynku, nie tylko dla Tethera, ale i całego sektora stablecoinów.

Bitcoin ciągle walczy w okolicach poziomu 20 tys. USD, wyjście powyżej niego może pozwolić na ruch w stronę oporu stawianego przez 22,8 tys. USD, natomiast pierwszy cel dla sprzedających znajduje się na 19 tys. USD, kolejny to dopiero 18 tys. USD.

Ethereum pozostaje poniżej oporu na 1400 USD, co przemawia za ruchem w stronę do 1200 USD i równego poziomu 1000 USD. W razie wystąpienia wzrostów, następny ważny poziom to 1475 USD.

Bitcoin Cash pozostaje poniżej linii trendu rozciągniętej od szczytu z końca lipca br., która aktualnie znajduje się przy 115 USD. Do czasu jej rozbicia, nastawienie pozostaje do kontynuacji spadków i testu okolic 95 USD.

Ripple nadal jest w trendzie wzrostowym, dopiero zejście poniżej 0,4 USD będzie pierwszym sygnałem o jego potencjalnym załamaniu i powrocie do 0,36 USD. Kluczowy opór jest na wysokości szczytu z 23 września, jego rozbicie pozwoli na ruch do nawet 0,65 USD. Niestety widać serie świec spadkowych, co sugerujące, że kupujący ponownie wycofują się z tej kryptowaluty.

Litecoin pozostaje w trendzie spadkowym, o którego załamaniu będzie świadczyć wzrost powyżej ostatniego szczytu przed dołkiem na 58,5 USD. Do tego czasu możemy zobaczyć dalszą przecenę w stronę dołków na 46,4 i 40,4 USD.

Dash powoli zbliża się do poziomów ostatni raz notowanych w 2020 i 2017 r., o zmianie sentymentu na tym aktywie będzie mówić wyjście ponad poziom 45 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.