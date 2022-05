FTSE100 nastawiony na pozytywne otwarcie w skróconym tygodniu handlowym

W zeszłym tygodniu indeks FTSE100 odnotował największy tygodniowy zysk od marca, podczas gdy giełdy w USA zaliczyły najlepsze tygodniowe wyniki od listopada 2020 r., kiedy S&P500 i Dow przełamały serię siedmiu kolejnych tygodniowych strat, a także odrobiły spadki z trzech poprzednich tygodni.

Co ważniejsze, odbicie w zeszłym tygodniu spowodowało, że S&P500 zamknął się powyżej 4100, podczas gdy Nasdaq100 i DAX załamały krótkoterminowe trendy spadkowe, co prawdopodobnie przełoży się na pozytywne otwarcie Europy. Odbicie obserwowane obecnie na rynkach akcji wydaje się być spowodowane słabszym dolarem amerykańskim i spadającymi rentownościami obligacji skarbowych, przy czym dolar amerykański traci na wartości drugi tydzień z rzędu. Odwrócenie obserwowane zarówno w przypadku dolara, jak i rentowności, wydaje się sugerować, że w obu przypadkach został osiągnięty krótkoterminowy szczyt. Obserwujemy również osłabienie presji inflacyjnej w USA.

Akcja cenowa zarówno na rynkach obligacji, jak i walutowych, również wydaje się potwierdzać tę hipotezę, jednak nastroje w ostatnim czasie mają tendencję do dość szybkich zmian. Akcja cenowa obserwowana na rynkach towarowych sugeruje, że inflacja nadal pozostaje realnym zagrożeniem. Indeks Refinitiv Commodity w zeszłym tygodniu osiągnął najwyższy poziom od września 2012 r., a ceny ropy zakończyły tydzień na najwyższych poziomach od dwóch miesięcy. Ostatnie dane o inflacji PCE w USA, które Rezerwa Federalna wykorzystuje do pomiaru inflacji bazowej, odnotowały w kwietniu spadek z 5,2% do 4,9%, po wyniku na poziomie 5,3% w lutym. Ten spadek PCE, choć mile widziany, wydaje się nieco podejrzany. Inwestorzy zwrócili także uwagę na komentarze prezesa Fed z Atlanty, Raphaela Bostica, który zasugerował, że Fed może na jakiś czas wstrzymać się od kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Ten tydzień prawdopodobnie przebiegnie nieco spokojniej ze względu na dzisiejszą nieobecność inwestorów z USA oraz Platynowego Jubileuszu Królowej, który będzie obchodzony w czwartek i piątek w Wielkiej Brytanii.

Dzisiejsze kluczowe publikacje dotyczą wstępnych odczytów CPI z Niemiec za maj, które mają pokazać, że inflacja wzrośnie do 8,1% według zharmonizowanej miary UE oraz z 7,4% do 7,6% według miary głównej, podkreślając, że EBC pozostaje daleko w tyle, jeśli chodzi o podnoszenie stóp procentowych. Usłyszymy również wypowiedź gubernatora Rezerwy Federalnej, Christophera Wallera, który w ostatnich tygodniach był jednym z bardziej jastrzębich członków FOMC. W komentarzach wygłoszonych na początku tego miesiąca powiedział on, że nadszedł czas na przyśpieszenie ścieżki podnoszenia stóp procentowych. Chociaż nie oczekuje się, że odejdzie od tej jastrzębiej narracji, ciekawie będzie zobaczyć, co sądzi o wstrzymaniu się od dalszych działań w temacie stóp.

EURUSD – obecnie testuje opór linii z trendu rozciągniętej od tegorocznych maksimów, a także na wysokości 50-dniowego MA w okolicy 1,0780. Ich przełamanie może oznaczać ruch w kierunku 1,0850, najbliższe wsparcie znajduje się na 1,0530.

GBPUSD – kieruje się do 1,2830, o zaprzeczeniu scenariusza wzrostowego będzie świadczyć zejście poniżej 1,2550. Wyłamanie tego wsparcia otworzy drogę do 1,2470.

EURGBP – obecnie znajduje wsparcie w okolicy 0,8480 z oporem na 0,8530. Zejście poniżej 0 8470 może zapowiadać ponowny test 0,8420. Para walutowa wciąż porusza się w szerokiej konsolidacji pomiędzy 0,8200/0,8600.

USDJPY – obecnie utrzymuje się powyżej 50-dniowej MA, do czasu zejścia poniżej niego nastawienie pozostaje do dalszych wzrostów w stronę 128,30. Potencjalne spadki mogą się zatrzymać na 123,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 14 punktów wyżej, na poziomie 7599.

DAX – oczekuje się otwarcia 65 punktów wyżej, na poziomie 1452

CAC40 – możliwe otwarcie 20 punktów wyżej, na poziomie 6535.



