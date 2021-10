FTSE100 dąży do najwyższych poziomów od 18 miesięcy, uwaga skupiona na sprzedaży detalicznej z USA

P o niestabilnym początku tygodnia, rynki akcji rosną w oczekiwaniu, że spółki są dalej w stanie poprawiać wyniki, pomimo wciąż trwających wzrostów kosztu energii oraz problemów z łańcuchami dostaw.

Zakłócenia w portach i opóźnienia, które obserwujemy na całym świecie, są dalekie od rozwiązania, a niedobory siły roboczej, które powodują zaległości, również nie zniknęły i prawdopodobnie przepracowanie ich zajmie miesiące. W tym tygodniu poinformowano, że Apple ograniczył produkcję iPhone'a 13 nawet o 10 mln sztuk z powodu niedoboru chipów, podczas gdy Amazon poszukuje do zakupu samolotów towarowych od Boeing i Airbus dalekiego zasięgu, aby wzmocnić własne operacje logistyczne i ominąć obecne zakłócenia.

FTSE100 zanotowało najwyższe zamknięcie od sierpnia, a SP500 największy jednodniowy wzrost od marca. Wzrosty w USA były napędzane pozytywnymi wynikami firm, co wywołało falę optymizmu. Pozytywne okazały się również dane z rynku pracy, gdzie liczba bezrobotnych w raporcie tygodniowym spadła do poniżej 300 tys. Ta fala optymizmu, powinna pchać FTSE100 na najwyższy poziomie od osiemnastu miesięcy. Wydaje się, że obawy o to, że ceny energii oraz przerwy w dostawach spowodują wzrost cen, których konsumenci nie będą w stanie przyjąć, odszedł do lamusa.

PPI w USA za wrzesień nadal utrzymuje się rekordowo wysoki poziomie, ale były dowody na to, że trend zaczyna zwalniać. W ostatnich miesiącach sprzedaż detaliczna w USA spadała, podobnie jak zaufanie konsumentów. Dzisiejsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA za wrzesień i dane dotyczące zaufania Uniwersytetu Michigan mogą być kluczowymi wskaźnikami tego, czy widzieliśmy dołek po spowolnieniach związanych z Deltą, które miały miejsce w III kwartale.. Warto jednak nadmienić, że odczyt sierpniowy, w którym odnotowano wzrost o 0,7% był sprzeczny z oczekiwaniami spadku o -0,7%, zostało to jednak nieco złagodzone przez rewizję lipcowego odczytu do -1,8%. Ostatnie raporty o zarobkach amerykańskich spółek detalicznych sugerują, że wydatki konsumentów były raczej stonowane, a istotną rolę odegrał prawdopodobnie huragan Ida. Biorąc pod uwagę dwa słabe raporty o zatrudnieniu w sierpniu i wrześniu, wyższe ceny benzyny, a także wygaśnięcie różnych środków fiskalnych ograniczających bezrobocie, istnieje szansa, że możemy zobaczyć słabą sprzedaż detaliczną we wrześniu, prognozuje się spadek o - 0,2%.

Oczekuje się, że wskaźniki zaufania Uniwersytetu Michigan za październik lekko wzrosną do 73, po wrześniowym odbiciu 72,8 z ponad dziesięcioletniego minimum, które widzieliśmy w sierpniu, na poziomie 70,3.

EURUSD – wsparciu na 1,1520 udało się wywołać reakcję wzrostową, która może dotrzeć do szczytów z ubiegłego tygodnia na 1,1640/50. Przebicie i utrzymanie powyżej niego może być zapowiedzią ruchu w kierunku 1,1760. Kolejnym wsparciem poniżej 1,1520 jest 1,1450.

GBPUSD – zabrakło siły wczoraj do wybicia ponad opór na 1,3735. Dopiero pokonanie tego poziomu otworzy drogę do 1,3900. O powrocie siły podażowej będzie świadczyć zejście poniżej 1,3540, z celami na 1,3400.

EURGBP – wsparcie usytuowało się na sierpniowych minimach przy 0,8450. Opór mamy w okolicy 0,8520, a wyjście powyżej 0,8530 zasygnalizuje powrót do 0,8570

USDJPY – znalazł wsparcie na 113,20, z oporem na 114,00, para walutowa może się wycofać do poziomu 112,40, jeśli wsparcie na 113,00 nie zostanie utrzymane.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 25 punktów wyżej, na poziomie 7232.

DAX – oczekuje się otwarcia 63 punktów wyżej, na poziomie 15525.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punkty wyżej, na poziomie 6715.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.