FTSE 100 bije nowe rekordy. BP w centrum uwagi

W nowej erze rosnących stóp procentowych brytyjskie blue-chipy wróciły do łask nie tylko ze względu na swoje bardziej defensywne cechy, ale również ze względu na zdolność spółek wchodzących w ich skład do generowania dochodów dla akcjonariuszy.

Nie było lepszego przykładu niż sektor ropy i gazu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z BP rosnącym do najwyższych poziomów od lipca 2019 r., po wczorajszym ogłoszeniu, że zmienia swoje plany zmniejszenia produkcji ropy i gazu z 40%, do 25% do 2030 r. We Francji TotalEnergies odnotował rekordowe zyski w wysokości 36,2 mld USD, podobnie jak norweski Equinor, który odnotował rekordowe zyski w wysokości 74,2 mld USD.

Wracając do BP, w IV kw. BP odnotowało zysk bazowy z tytułu kosztów odtworzenia w wysokości 4,8 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu z 8,15 mld USD w III kw. ze względu na gorsze wyniki działu handlu ropą i gazem, ale mimo to łączny zysk za rok wyniósł 27,65 mld USD, co oznacza duży skok w porównaniu z 12,8 mld USD w 2021 roku.

W skali całego roku to właśnie ta liczba przykuwa uwagę, natomiast w przypadku zysku przypisanego akcjonariuszom spółka odnotowała stratę w wysokości 2,48 mld USD, po uwzględnieniu kosztów odpisu Rosnieft. Wydatki inwestycyjne wzrosły do 16,33 mld USD, co oznacza znaczny wzrost z 12,85 mld USD w 2021 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy BP zmniejszyło też poziom zadłużenia netto z 30,6 mld USD do 21,4 mld USD. BP podniosło dywidendę za IV kwartał do 6,61p, co daje łączną dywidendę za ten rok w wysokości 24,08p, a także dodało kolejny skup akcji w I kwartale w wysokości 2,75 mld USD.

Co Wall Street sądzi o BP Plc?

Spółka otrzymała wczoraj serię rekomendacji. Barclays podniósł poziom ceny docelowej do 10 funtów z 7 funtów, gdzie spółka jest notowana w rejonie 5,38 funta za akcję. Z kolei Deutsche Bank wyznaczył poziom ceny docelowej przy 5,91 GBP, przy wcześniejszym poziomie 5,41. Goldman Sachs z kolei ma wyznaczony poziom ceny docelowej przy 6,90 funta. Należy pamiętać, że na rynku brytyjskim akcje notowane są w GBX, czyli w pensach.

W skali tygodnia wzrost ceny akcji BP Plc wyniósł ponad 12 proc., co czyni ją drugą najmocniej rosnącą spółką po Standard Chartered. Kurs BP w skali 6 miesięcy wzrósł o 27 proc. zaś w skali roku o prawie 32 proc.



