Agencja Fitch Ratings obniżyła rating kredytowy rządu USA kilka tygodni po tym, jak prezydent Biden i republikanie z Kongresu stanęli na krawędzi historycznej niewypłacalności, ostrzegając przed rosnącym zadłużeniem i dysfunkcjami politycznymi w Waszyngtonie.

Obniżenie ratingu, pierwsze od ponad dekady, przez tę dużą firmę ratingową, jest dowodem na to, że coraz częstsze polityczne potyczki o finanse rządu USA zaciemniają perspektywy globalnego rynku obligacji skarbowych o wartości 25 bilionów dolarów. Rating Fitch dla Stanów Zjednoczonych wynosi obecnie "AA+", czyli jeden stopień poniżej najwyższej oceny "AAA".

Reputacja Ameryki, która niezawodnie wywiązuje się ze swoich IOU, sprawiła, że obligacje skarbowe odgrywają nieodzowną rolę na światowych rynkach - są bezpieczną przystanią oferującą niemal wolne od ryzyka zwroty. Obligacje skarbowe służą jako krytyczny punkt odniesienia dla zwrotów z akcji i innych obligacji, ponieważ inwestorzy generalnie żądają wyższych zysków z innych papierów, które kupują.

Niewielu inwestorów uważa, że obniżenie ratingu przez agencję Fitch natychmiast podważy tę rolę. Niemniej jednak, jest to pierwszy raz, kiedy firma ratingowa obniżyła swoją główną ocenę dla rządu USA, co do terminowego płacenia rachunków od czasu, gdy Standard & Poor's w 2011 roku obniżył swój rating o jeden stopień poniżej najwyższej oceny.

Raport ADP w centrum uwagi inwestorów.

Podczas dzisiejszej sesji zobaczymy dane na temat płac w sektorze prywatnym USA, które przygotują nas na piątkowe główne wydarzenie tygodnia tj. raport na temat płac w sektorze pozarolniczym. Czy po serii wysokich odczytów, tym razem zobaczymy mniejszą od oczekiwań liczbę nowych miejsc pracy? Jak na to zareaguje dolar?

Europejscy podczas wczorajszej sesji nie byli zbyt chętni do kupowania akcji, a przez cały dzień na parkietach królowały niedźwiedzie. Wszystkie europejskie benchmarki zakończyły dzień pod kreską, gdzie dzienne zmiany wyniosły od -1,44% (IBEX35) do -0,43% (FTSE100).

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 02.08.2023.

Podobnie było za oceanem, gdzie wszystkie główne amerykańskie indeksy poza Dow Jonesem zamknęły się na minusie. Dow zyskał 0,2%, Russell 2000 odnotował zmianę o -0,45%, Nasdaq Composite spadł o 0,27%, a S&P 500 zamknęło się 0,27% niżej.

Pogarszające się nastroje w Azji.

Rynki w azjatyckie poszły w ślad za Europą oraz USA i notują dzisiaj silne spadki. Giełda w Tokio traci 2,3%, australijski S&P/ASX 200 spada o 1,29%, a południowokoreański KOSPI tanieje o 1,92%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-2,34%), Szanghaj (-1,01%) Singapur (-1,38%), Sensex (-1%). Indeks Asia Dow traci 1,75%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Giełda w Warszawie spadała od samego początku wczorajszej sesji, gdzie na pewne odbicie pozwolił start USA. Nie było jednak wystarczające, aby zakończyć dzień na plusie. Jeszcze nic nie jest przesądzone, ale patrząc na to, co się dzieje w reszcie świata, dzisiejszy dzień może przynieść kontynuację ruchu korekcyjnego, który zaczął się tuż poniżej kluczowego poziomu 2200 pkt. Wsparcie jest na 2130 pkt., jego rozbicie będzie zapowiedzią ruchu w stronę 2100 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 838 mln zł. WIG stracił 0,21%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,22%. Średnie i małe spółki wpisały się w obraz rynku. mWIG40 stracił 0,31%, a sWIG80 0,08%.

Złoty traci do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,17.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,63.

PLNJPY – para handlowana jest po 35,24.



