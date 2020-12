Fiskus ostrzy zęby na dochody z kryptowalut

Jak bumerang powraca temat opodatkowania dochodów uzyskiwanych z kryptowalut. Jak wynika z planowanych nowelizacji ustaw, do których dotarł Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Finansów planuje tutaj większe zmiany. Obecnie o dane dot. dochodów z kryptowalut mogą pytać banki urzędy celno-skarbowe. Uprawnienia te mają być również rozciągnięte na “zwykłe” urzędy skarbowe. Fiskus dostanie zatem nowe narzędzia i zwiększy swoje zainteresowanie przeprowadzanymi transakcjami. Co ciekawe, OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ma planować rozszerzenie raportowania przez fiskusy na całym świecie. Mają one gromadzić informacje o transakcjach przeprowadzanych w ramach krajowych giełd kryptowalutowych, a następnie raportować je do wspólnej bazy.

Kolejny ważny bank centralny rozpoczyna badania nad zagadnieniem walut cyfrowych banków centralnych (CBDC). Tym razem mowa o australijskim RBA. Kluczowe pytanie brzmi: czy hurtowe CBDC odegra w przyszłości rolę w australijskim systemie płatności? Badany jest również potencjał wykorzystania takowego, CBDC miałoby być oparte o blockchaina Ethereum.

Europejski Bank Centralny z kolei przystępuje do społecznych konsultacji co do potencjalnego wprowadzenia cyfrowego euro w Eurolandzie. Do komentowania pomysłu przez obywateli zaprosiła sama szefowa banku - Christine Lagarde. Wskazała, że Europejczycy coraz częściej zwracają się w kierunku cyfrowych sposobów oszczędzania i wydawania pieniędzy, więc EBC jako bank musi być gotowy na potencjalną zmianę.

Własną cyfrową walutę ma stworzyć Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), który w światowym systemie finansowym pełni bez mała rolę banku centralnego banków centralnych. O planach tych miał mówić szef centrum innowacji w BIS - Benoit Coeure (który swoją drogą wysoko postawiony był w EBC). Rozpoczęcie projektu planowane jest jeszcze na ten rok.

W Stanach możliwe, że szykuje się mała rewolucja. Rezerwa Federalna, czyli tamtejszy bank centralny, ujawniła, że rozważa zaklasyfikowanie walut cyfrowych jako legalnych środków płatniczych. Jest to kolejne potwierdzenie trendu wśród banków centralnych na CBDC - podmioty te przynajmniej nie starają się tego typu projektom zamykać drzwi. Nie oznacza to jednak, że koniecznie CBDC zostanie wprowadzone. Dla kryptosympatyków również nie zmienia to zbyt wiele, kryptowaluty mogą być traktowane jako konkurencja w stosunku do walut cyfrowych, jak chociażby ma to miejsce w Rosji. Wygląda jednak na to, że systematycznie podążamy w kierunku całkowitej cyfryzacji rynków finansowych, a proces ten jest już niemal nie do zatrzymania.

Bitcoin pręży muskuły w okolicach oporowych 13,8 tys. USD. Jest on kluczowy, by utorować sobie drogę do 15 tys. USD. Wsparcia to 12,5 oraz 12 tys USD.

Ethereum powróciło poniżej 400 USD, brakuje chęci, by iść dalej. Poziom ten znowu jest oporem, a kolejny czeka na 440 USD. Wsparcia na 370, 300 oraz 286 USD.

Bitcoin Cash bez energii. Kryptowaluta kieruje się znów na wsparcie w strefie 218-220 USD, dalej na 200 dolarów. Opory na 265 i 295 USD.

Ripple również kieruje się na południe. Wsparcie znajduje na 23 centach, kolejne ma na 21,5 centa. Techniczne opory na 25,6 i 26,5 centów

Obraz na Litecoinie nie ulega zmianie - konsolidacja. Nastąpiła reakcja na oporowe okolice 58 USD - ich wybicie dawałoby perspektywy na wzrosty do 64 dolarów, z czego na razie nici. Wsparcia na 50, 46-48 oraz 40 USD.

Dash walczy w rejonach wsparcia 63 USD. Ich wybicie otworzy drogę do 59 dolarów, a to już perspektywy bardziej spadkowe, aniżeli konsolidacyjne. Kluczowy opór na 77,5 USD, a dalej na 88 USD.

Prezentowany materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i nie ma na celu udzielania porad handlowych lub inwestycyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale w dowolnym momencie, w przypadku wystąpienia błędu. CMC Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które można ponieść, bezpośrednio lub pośrednio, wynikające z inwestycji opartych na jakichkolwiek informacjach tutaj zawartych.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.