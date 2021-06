Finanse publiczne Wielkiej Brytanii w nieco lepszej kondycji w maju, Europa nastawiona na pozytywne otwarcie

P o początkowo negatywnym wczorajszym otwarciu, rynki w Europie odwróciły się, by zakończyć dzień na plusie.

Inwestorzy powoli przyzwyczajają się do myśli, że rozmowy o perspektywie podwyżek nie wiążą się z odruchowym wycofywaniem bodźców przez Fed i potencjalnym podnoszeniem stóp procentowych. Rynki amerykańskie również notowały dobrą sesję. S&P500 odrobił straty z czwartku i piątku, a rentowności 10-letnich obligacji z USA powróciły do poziomu 1,492%, po osiągnięciu dwumiesięcznego minimum 1,353%. Dolar amerykański skorygował swoje wzrosty w wyniku piątkowych i wczorajszych komentarzy Bullarda, a John Williams z nowojorskiego Fed przyjął pogląd, że gospodarka nie wróciła do normy na tyle, aby bodźce zostały wycofane. Bank centralny ma pozostać na “drodze do postępu”, dlatego dzisiaj powinniśmy zwrócić uwagę na zeznania Powella złożone amerykańskim prawodawcom.

Po wczorajszym ożywieniu i mocnym zamknięciu w Ameryce wygląda na to, że Europa rozpocznie kolejną dobrą sesję. Rynki w Azji również miały przyzwoitą sesję z Nikkei 225, który odrobił znaczną część ostatnich strat. Brytyjska gospodarka odnotowała największy roczny deficyt w wysokości ponad 300 miliardów funtów w 2020 r. Nowy rok podatkowy rozpoczął się tak samo, jak zakończył poprzedni, ponieważ sektor publiczny osiągnął 31 miliardów funtów deficytu. Wraz ze złagodzeniem obostrzeń deficyt nadal był niższy niż w tym samym miesiącu rok temu, kiedy kwietniowe pożyczki wzrosły do 47,8 miliarda funtów. Tegoroczny wynik był niższy od wielu szacunków przedstawionych w marcowym budżecie, po części dzięki powrotom z programów wsparcia bezrobotnych, dzięki czemu rząd wydał o 3 miliardy funtów mniej niż oczekiwano. Ponieważ liczba wnioskodawców spadła w maju do 6,2%, prawdopodobnie zaobserwujemy dalsze spadki wydatków. Firmy w Wielkiej Brytanii przyjmują coraz więcej pracowników dzięki ponownemu otwarciu sklepów, restauracji i salonów fryzjerskich. W dzisiejszych danych z maja prawdopodobnie zobaczymy dalszą poprawę do 24,6 mld funtów, co byłoby o ponad 20 mld funtów niższe od wyniku w tym samym miesiącu rok temu. Wpływy z podatków będą wyższe dzięki rosnącej liczbie działających firm. Wydaje się, że wiele firm całkiem dobrze przystosowało się do nowych sposobów działania i chociaż oczekuje się, że pożyczki rządowe utrzymają się na wysokim poziomie w ciągu najbliższych kilku miesięcy, rynki nadal wydają się dość zrelaksowane. Dochody z obligacji skarbowych są niższe niż miesiąc temu, pomimo obaw o rosnące ryzyko inflacji.

EURUSD – przyzwoite odbicie od obszaru 1,1850 może spowodować powrót do 200-dniowego MA. Świeca dzienna zapowiada wzrosty do obszaru 1,2000, utrzymanie poniżej 1,1840 będzie świadczyć o kontynuacji ruchu do okolic 1,1704.

GBPUSD – wczorajsze gwałtowne odbicie od 1,3790 wygląda na odwrócenie trendu, mające potencjał odbicia do obszaru 1,4000, a następnie 1,4080. Zejście poniżej 1,3780 będzie sugerować możliwość powrotu do kwietniowych minimów przy 1,3670.

EURGBP – obecnie waha się pomiędzy wsparciem na 0,8540/50, a szczytami z ostatnich dwóch dni na 0,8600. Przebicie poniżej 0,8540/50 otwiera drogę do minimów z okolic 0,8480.

USDJPY – odbiło się od wsparcia na linii trendu, ale musi pokonać 110,80, aby utrzymać swoją dynamikę wzrostową. Zejście poniżej 109,70 otwiera perspektywy ruchu w kierunku obszaru 109,20, a następnie 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 17 punktów wyżej, na poziomie 7079.

DAX – oczekuje się otwarcia 30 punktów wyżej, na poziomie 15633.

CAC40 – możliwe otwarcie 25 punktów wyżej, na poziomie 6627.



