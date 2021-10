Finanse publiczne Wielkiej Brytanii w centrum uwagi

W czoraj odbyła się stonowana sesja na giełdach europejskich z FTSE100, który poruszał się w jednym z najwęższych przedziałów cenowych w tym roku. Ogólnie rzecz biorąc wiele firm odnotowało przyzwoite wyniki i było w stanie przenieść wzrost kosztów na swoich klientów, bez znaczącego wpływu na ich sprzedaż czy marże.

Chociaż jest to z pewnością zachęcające, nie ma gwarancji, że taki trend zostanie utrzymany, biorąc pod uwagę, że w ciągu następnego kwartału koszty wzrosną jeszcze bardziej, co można wywnioskować z ciągłego wzrostu cen surowców i energii oraz utrzymujących się zakłóceń łańcucha dostaw. Oszczędności, które konsumenci zebrali podczas pandemii mogą przez pewien czas zapewnić stabilne zyski przedsiębiorstw, ale ponowne pogorszenie się sytuacji gospodarczej znowu zmusi do ostrożności. Na razie nie wydaje się to niepokoić amerykańskich inwestorów, ponieważ Dow wspiął się na rekordowe poziomy, a S&P500 zbliża się do wartości z początku września 2021 r. Entuzjazm w USA nie przekłada się na dzisiejsze otwarcie w Europie, które zapowiada się słabiej po tym, jak rynki azjatyckie ponownie znalazły się pod presją, a akcje Evergrande po raz kolejny zanurkowały, gdy wzrosła liczby przypadków zachorowań na Covid-19 przed okresem zimowym.

Zadłużenie brytyjskiego sektora publicznego osiągnęło w sierpniu 20 miliardów funtów, ponieważ koszty pandemii nadal odbijały się na finansach rządu. Sześć miesięcy temu prawdopodobnie nie stanowiłoby to większego problemu, jednak biorąc pod uwagę gwałtowny wzrost presji inflacyjnej obserwowany od marca, na pewno zaprząta to myśli urzędników. Przy słabych oznakach, że pandemia zbliża się do końca, kanclerz w przyszłym tygodniu będzie szukać sposobu na wsparcie rządowych wpływów z podatków, jednocześnie nie działając pochopnie i skłaniając gospodarkę do lekkiego spowolnienia.Oczekuje się, że dzisiejsze wrześniowe dane o pożyczkach pokażą wzrost do 22,6 mld funtów, mimo zakończenia programu wsparcia bezrobotnych.

W zeszłym tygodniu publikacja liczby bezrobotnych w USA osiągnęła poziom 297 tys. Liczba roszczeń w dalszym ciągu spada i oczekuje się jej zmniejszenia do 293 tys. w dzisiejszych danych.

EURUSD – wydaje się znajdować wsparcie na wyższych poziomach. Przełamanie 1,1680 otworzy drogę do oporu na poziomie 1,1760, a potencjalne spadki mogą się zatrzymać na 1,1580. Zejście poniżej 1,1520 będzie sugerować ruch do 1,1450.

GBPUSD – wzrósł powyżej 1,3800, teraz musi się przebić przez 200-dniowe MA na 1,38 40. Nastawienie rynku pozostaje do dalszych wzrostów w kierunku 1,3900. Wsparcie znajduje się dopiero na 1,3670.

EURGBP – wciąż znajduje wsparcie w okolicach 0,8420, ale brak odbicia sugeruje, że możemy zobaczyć zejście do 0,8400, a nawet 0,8280 i dołków z 2020 roku. Kluczowe poziomy oporowe są na 0,8470, szczytach z tego tygodnia oraz 0,8520.

USDJPY – powrócił do poziomów obserwowanych w listopadzie 2017 r., utrzymanie powyżej 114,75 będzie zapowiedzią dalszych wzrostów w kierunku 115,50. Wsparcie mamy na 113,80, którego przełamanie może oznaczać zejście do 112,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 20 punktów niżej, na poziomie 7203.

DAX – oczekuje się otwarcia 33 punkty niżej, na poziomie 15490.

CAC40 – możliwe otwarcie 12 punktów niżej, na poziomie 6693.



