Fed zamyka program BTFP: Czy zbliża się nowy kryzys bankowy?

Amerykańska Rezerwa Federalna ogłosiła, że Bank Term Funding Program (BTFP) przestanie udzielać nowych pożyczek zgodnie z planem 11 marca. Jest mało prawdopodobne, aby ten koniec doprowadził do powtórki kryzysu bankowego z wiosny ubiegłego roku. Niemniej jednak koniec okresu obowiązywania BTFP jeszcze bardziej ograniczy zdolność banków do udzielania kredytów.

Termin upływa 11 marca, kiedy to amerykański bank centralny, Rezerwa Federalna, zakończy Program Terminowego Finansowania Banków (BTFP) rok po jego rozpoczęciu. BTFP został uruchomiony w odpowiedzi na bankructwa banków regionalnych Signature, Silvergate i Silicon Valley. Banki te zostały doprowadzone do upadku przez masowe wypłaty depozytów klientów, po prostu dlatego, że wielu klientów było firmami technologicznymi lub kryptowalutowymi, które potrzebowały pieniędzy na pokrycie strat gdzie indziej, ale także dlatego, że gdzie indziej były lepsze stopy oszczędności.

Jest mało prawdopodobne, aby koniec BTFP ożywił te złowieszcze wydarzenia. W tym czasie indeks Nasdaq 100 był notowany o jedną trzecią poniżej swojego dwunastomiesięcznego maksimum, a presja na spółki technologiczne była wysoka. Dziś indeks jest o dwie trzecie wyżej niż wtedy, a jednocześnie na najwyższym poziomie w historii.

Okno dyskontowe Fed

Jako zamiennik BTFP, okno dyskontowe Fed jest już dostępne. Wątpliwe jest jednak, czy będzie on stosowany w takim samym zakresie jak BTFP. W rzeczywistości banki są ostrożne w wykorzystywaniu okna dyskontowego Fed, ponieważ może to sygnalizować innym bankom, że mają kłopoty. Fed próbował pozbyć się tego piętna z okna dyskontowego, ale jak dotąd mu się to nie udało. W związku z tym może się okazać, że banki poszukują substytutu finansowania poprzez okno dyskontowe na rzecz bardziej ryzykownych alternatyw, co może zwiększyć ryzyko w systemie bankowym.

Okno dyskontowe umożliwia udzielanie pożyczek na 90 dni, a nie na rok, jak to miało miejsce w przypadku BTFP. Ponadto zastosowanie ma zmienna stopa procentowa, podczas gdy została ona ustalona w ramach BTFP. Jednak banki komercyjne nadal będą mogły deponować obligacje rządowe i niektóre inne papiery wartościowe w Rezerwie Federalnej według wartości nominalnej w oknie dyskontowym. Jest to zgodne z odpowiednią poprawką Rezerwy Federalnej z marca 2023 roku. Banki komercyjne posiadające aktywa wysokiej jakości będą więc nadal mogły udawać, że wzrost stóp procentowych na rynku w ogóle nie nastąpił. To znacznie łagodzi skutki zakończenia BTFP. Ponadto banki komercyjne miały teraz wystarczająco dużo czasu, aby dostosować się do nagłego wzrostu stóp procentowych. Pożyczki w ramach BTFP, które zostały już wykorzystane, będą nadal udzielane przez okres do jednego roku, np. pożyczki zaciągnięte na krótko przed zakończeniem okresu obowiązywania BTFP.

Nieruchomości komercyjne kolejnym problemem dla banków?

Tymczasem banki zmagają się z innymi poważnymi wyzwaniami, takimi jak załamanie popytu na powierzchnię biurową w wyniku pracy z domu. To, na przykład, doprowadziło średniej wielkości New York Community Bank na skraj ruiny w ostatnich tygodniach. Deutsche Pfandbriefbank znajduje się również pod presją na giełdzie.

Słabe wyniki banków regionalnych na giełdzie

Wyniki banków regionalnych pozostają w tyle za całym rynkiem. Na przykład indeks S&P Regional Banking Index spadł o 12% od początku roku, podczas gdy indeks S&P 500 wzrósł o nieco ponad 8%, osiągając nowy rekord. Jest całkiem możliwe, że akcje banków nadrobią zaległości na giełdzie, zwłaszcza jeśli koniec BTFP nie przyniesie problemów, których się obawiano.

