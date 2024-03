Bitcoin bije kolejne rekordy. Napływy do ETFów nie maleją. Cena BTC wybija 71000 USD

Minęły niemal dwa miesiące od uruchomienia ETFów na bitcoina, gdzie po burzliwych pierwszych dniach kurs kryptowaluty ruszył na północ. Cena bitcoina przekroczyła dziś 71000 USD, a łącznie napływy do ETFów wyniosły już niemal 10 mld USD netto. Największy napływ wciąż jest obserwowany do funduszu BlackRocka IBIT, który wyniósł ponad 6 mld USD i być może do tych produktów dołączą kolejne w Wielkiej Brytanii.

Dziś londyńska giełda LSE potwierdziła, że w drugim kwartale 2024 r. będzie przyjmować wnioski o akceptację produktów ETN na bitcoina oraz na ethereum. Może być to kolejny krok w kierunku wejścia inwestorów ze świata tradycyjnych finansów do rynku kryptowalut. Tymczasem SEC a maju będzie również decydować o tym, co dalej z ETFami na ETH.

Cena bitcoina na miesiąc przed halvingiem

Wyznaczenie nowego szczytu przez bitcoina przed halvingiem jest zjawiskiem, jakiego do tej pory nie obserwowaliśmy. Halving powinien mieć z kolei miejsce w połowie kwietnia. Można więc zauważyć, że dotychczasowe zależności zostały złamane, co stawia nowe pytanie o to, czy aktualnie nie obserwujemy front runningu przed halvingiem zgodnie z powiedzeniem "kupuj plotki, sprzedawaj fakty"?

Czym jest halving bitcoina?

Halving w kontekście bitcoina to zdarzenie, które zmniejsza nagrodę przyznawaną górnikom za wydobycie nowego bloku o połowę. Dzieje się to, co 210 000 bloków, co w przybliżeniu odpowiada okresowi czterech lat. Proces ten został zaprojektowany przez twórcę bitcoina, Satoshi Nakamoto, jako sposób na kontrolę inflacji i symulację rzadkości cyfrowej waluty.

Początkowa nagroda za wydobycie jednego bloku wynosiła 50 BTC. Po pierwszym halvingu, który miał miejsce w 2012 roku, nagroda ta została zmniejszona do 25 BTC, a następnie do 12,5 BTC w 2016 roku i do 6,25 BTC w 2020 roku. Następny halving w kwietniu 2024 r. to wydarzenie, kiedy to nagroda zostanie ponownie zmniejszona, tym razem do 3,125 BTC.

Halving ma istotny wpływ na ekonomię bitcoina, ponieważ przez zmniejszanie liczby nowo generowanych monet wpływa na podaż. Teoretycznie, jeśli popyt na bitcoiny pozostaje niezmieniony lub wzrasta, zmniejszenie podaży może prowadzić do wzrostu ceny.

