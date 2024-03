Zeznanie Powella przed Komisją Usług Finansowych amerykańskiej Izby Reprezentantów nie wprowadziły większej zmienności na rynkach akcji, ale spowodowały spadek wartości dolara. Dolar tracił do euro, jena, funta i pozostałych głównych walut. Para USDJPY zeszła poniżej lokalnego wsparcia na poziomie 149 jenów za dolara.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.03.2024.

Prezes Rezerwy Federalnej odniósł się do najnowszego scenariusza Fed dotyczącego obniżek stóp procentowych, czyli „Wait and see”. Fed pozostaje ostrożny i zdeterminowany do walki z inflacją. Powell może nie podzielać niektórych z bardziej „jastrzębich” poglądów innych urzędników Fed. Powtórzył swoje stwierdzenie ze styczniowej konferencji prasowej FOMC, że obniżki stóp procentowych będą prawdopodobnie właściwe „w którymś momencie tego roku” – co stanowi lekki kontrast z twierdzeniami kilku innych urzędników z ostatnich tygodni, że obniżki stóp procentowych są bardziej prawdopodobne „pod koniec tego roku”.

Republikanie z Izby Reprezentantów zasygnalizowali, że będą naciskać na przewodniczącego Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella, aby zmienił kurs w sprawie proponowanych podwyżek wymogów kapitałowych banków. Forum Usług Finansowych, grupa branżowa zrzeszająca największe banki, szacuje, że proponowane wymogi kapitałowe będą kosztować gospodarkę 100 miliardów dolarów rocznie. Powell powiedział, że propozycja podniesienia wymogów kapitałowych banków ulegnie „szerokim i istotnym zmianom” i jest otwarty na sugestię Republikanów, aby Fed zaczął od nowa realizować swoje propozycje.

Inwestorzy skupią się dzisiaj na EBC i chociaż oczekiwania wskazują, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie to podczas konferencji Christine Lagarde po posiedzeniu banku możemy usłyszeć więcej wskazówek co do przyszłych działań EBC.

Wzrosty w Europie i USA zatrzymane. Czy to zapowiedź korekty?

Wystąpienie Powella nie dało bykom impulsu do wzrostów. Mimo że sesja zakończyła się w zieleni, to nie zmieniło faktu, że Dax i CAC40 pozostają od kilku dni w ruchu bocznym. W międzyczasie FTSE MIB osiągnął najwyższy poziom od 16 lat. Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,1% (Dax) do 0,8% (FTSE MIB).

Handel na Wall Street zakończył się odrabianiem strat z wtorku, jednak od połowy sesji widoczna była realizacja zysków i w efekcie cofnięcie. Dow Jones Industrial Average zyskał 75 pkt., czyli 0,2%. Indeks S&P500 wzrósł o 0,51%. Nasdaq Composite zyskał 0,58%.

W Azji przewaga spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości tracą, po niemrawej sesji na Wall Street. Inwestorzy wyczekują teraz na dane z amerykańskiego rynku pracy. Indeks giełdy w Tokio traci 1,23%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,39%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 0,21%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,93%), Szanghaj (-0,24%), Singapur (-0,06%), Sensex (0,03%). Indeks Asia Dow spada o 0,26%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Obrona wsparcia bez wiary we wzrosty. Tak najkrócej można podsumować wczorajszy handel przy Książęcej. Brak wiary w większe odbicie widać było w drugiej części notowań. Po neutralnym otwarciu i próbie odbicia, WIG20 zszedł w południe do poziomu lokalnego wsparcia i kolejna próba odbicia nie wniosła nic nowego w obraz rynku. Była to dość nudna sesja w ruchu bocznym. Zarówno WIG jak i WIG20 zakończył dzień w połowie dziennego zakresu wahań.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 znalazł się pomiędzy poziomami 2360 pkt. - 2380 pkt. które na ten moment stanowią lokalne poziomy wsparcia i opory.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 986 mln zł. WIG zyskał 0,25%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,15%. WIG20fut wzrósł o 0,42%, osiągając na zamknięciu wartość 2370 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,56%. sWIG80 zakończył dzień z zyskiem 0,49%.

Złoty lekko zyskuje do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,94.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,60.



