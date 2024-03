Inwestorzy skupią się dzisiaj na na danych z amerykańskiego rynku pracy. Po zaskakująco wysokim odczycie w lutym, gdzie zmiana zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wyniosła 353 tys., oczekiwania rynkowe wskazują, że amerykańska gospodarka dodała 200 tys. nowych miejsc pracy, co jest wysoką wartością patrząc na oczekiwania Fed. Analitycy oczekują również nieznacznego spadku dynamiki wynagrodzeń. W środę raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw prywatnych wypadł poniżej konsensusu, jednak często jest on rozbieżny z danymi rządowymi. Departament Pracy podał, że ilość ofert pracy spadła, jednak utrzymuje się dużo powyżej średniej. Raport Challengera pokazał, że w lutym liczba planowanych zwolnień wzrosła do poziomu 84,64.

Uwagi Powella wygłoszone podczas składania półrocznych raportów w Kongresie, osłabiły dolara, który dynamicznie tracił do pozostałych walut z koszyka walut rezerwowych. EURUSD pokonał opór na poziomie 1,09 i jest na dobrej drodze do kolejnego, na poziomie 1,10. Para GBPUSD testuje opór na poziomie 1,28, czemu sprzyjała decyzja o obniżeniu podatków w Wielkiej Brytanii. Po komentarzach bankierów z Banku Japonii, siłę do dolara wykazał jen, który w trzy dni zrobił trzy figury. Również waluty z antypodów, AUD i NZD solidnie zyskały do amerykańskiej waluty. Jen testuje dziś wsparcie wynikające z dołka z 7 lutego.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 08.03.2024.

Na słabości dolara skorzystały metale. Złoto osiągnęło najwyższą cenę w historii. Rosły też ceny srebra, miedzi, palladu i platyny.

Po krótkiej przerwie powróciły wzrosty w Europie i USA.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się wzrostami wszystkich wiodących benchmarków, a Dax i CAC40 po raz kolejny wyznaczyły nowe rekordy. Najsłabiej w tym towarzystwie radziły sobie FTSE MIB i FTSE 100 z zyskiem 0,16% i 0,17%. Pozostałe indeksy wzrosły od 0,71% (Dax) do 1,2% (Stoxx 600).

Również na Wall Street byki dyktują warunki gry, a handel zakończył się biciem kolejnych rekordów wszech czasów. Dow Jones Industrial Average zyskał 130 pkt., czyli 0,34%. Indeks S&P500 wzrósł o 1,03%. Nasdaq Composite zyskał 1,51%.

W Azji wzrosty na koniec tygodnia.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości zyskują w ślad za wzrostami na Wall Street. Inwestorzy wyczekują teraz na dane z amerykańskiego rynku pracy. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,31%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,07%. Południowokoreański KOSPI rośnie o 1,08%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,45%), Szanghaj (0,35%), Singapur (0,61%), Sensex (0,05%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,97%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami kolejna spadkowa sesja na parkiecie przy Książęcej. Rodzimi gracze nie chcieli brać przykładu od ich kolegów na głównych parkietach Europy. Z samego przebiegu handlu można dopatrzyć się pozytywów przed dzisiejszymi notowaniami. Po niskim otwarciu, WIG20 dotarł do lokalnego wsparcia i po południu widać było reakcję kupujących. Sam handel odbywał się w niewielkiej zmienności, co może sugerować, że shorty zostały zbierane. Czy to zapowiada zakończenie korekty która wyniosła 7% od ostatniego szczytu? Zarówno WIG jak i WIG20 zakończył dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 znalazł się na wsparciu w okolicach 2320 pkt. Utrzymanie jego ważności powinno skierować WIG20 w stronę 2350 - 2380 pkt.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,34 mld zł. WIG stracił 1,07%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 1,48%. WIG20fut spadł o 1,39%, osiągając na zamknięciu wartość 2337 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,30%. Honoru byków broniły średniaki. mWIG40 wzrósł o 0,02%.

Złoty lekko zyskuje do USD i jest stabilny do pozostałych walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,60.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.