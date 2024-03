W tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się handel detaliczny. Sprzedawcy detaliczni będą nadal ogłaszać wyniki kwartalne, a rząd federalny opublikuje kluczowe dane dotyczące handlu detalicznego. Wyniki Dollar Tree i Williams-Sonoma podają w środę, a Dick's Sporting Goods, Dollar General i Ulta Beauty w czwartek. Pojawi się także kilka raportów o zyskach z branży technologicznej, w tym Oracle w poniedziałek i Adobe w czwartek. We wtorek Biuro Statystyki Pracy opublikuje wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich za luty. Konsensus przewiduje wzrost o 3,1% rok do roku, co odpowiada wartościom ze stycznia. Oczekuje się, że bazowy CPI wzrośnie o 3,7%, czyli o dwie dziesiąte punktu procentowego mniej niż poprzednio. Roczna zmiana bazowego CPI jest na najniższym poziomie od maja 2021 roku.

Krajowa Federacja Niezależnych Biznesów publikuje Indeks Optymizmu Małych Przedsiębiorstw za luty. Konsensus zakłada odczyt na poziomie 90,6, nieco powyżej danych ze stycznia. W czwartek Census Bureau podaje dane o sprzedaży detalicznej za luty. Ekonomiści prognozują, że wydatki w handlu detalicznym i usługach wzrosną o 0,7% miesiąc do miesiąca, po spadku o 0,8%. BLS publikuje indeks cen producentów za luty. Oczekuje się, że PPI wzrośnie rok do roku o 1,2%, podczas gdy bazowy PPI wzrośnie o 1,9%. Dla porównania, w styczniu wzrost wyniósł odpowiednio 0,9% i 2%. W piątek kontrolę nad rynkiem przejmą Trzy Wiedźmy.

W ubiegłym tygodniu dolar znalazł się pod presją. Czy w bieżącym zobaczymy jego odbicie? EURUSD dotarł do oporu na 1,10, GBPUSD zbliżył się do poziomu 1,29, a będący pod presją jen umocnił się do dolara o 4 figury. Na słabości dolara zyskały metale szlachetne i przemysłowe.

Powstrzymanie wzrostów w Europie i USA.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w mieszanych nastrojach, gdzie dzień wcześniej Dax i CAC40 po raz kolejny wyznaczyły nowe rekordy. Najsłabiej w tym towarzystwie radził sobie FTSE 100, który stracił 0,43%. Dax i IBEX 35 spadły o 0,16% i 0,13%. CAC 40 i Stoxx 600 wzrosły o 0,15% i 0,02%.

Na Wall Street po świetnym początku, benchmarki skierowały się na południe, ostatecznie kończąc dzień w czerwieni. Dow Jones Industrial Average stracił 69 pkt., czyli 0,18%. Indeks S&P500 spadł o 0,65%. Nasdaq Composite stracił 1,16%.

W Azji wyprzedaż poza giełdą w Hong Kongu i Szanghaju.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości tracą w ślad za spadkami na Wall Street. Inwestorzy wyczekują teraz na dane o inflacji w USA. Indeks giełdy w Tokio traci 2,42%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,82%. Południowokoreański KOSPI spada o 0,75%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,30%), Szanghaj (0,00%), Singapur (-0,20%), Sensex (-0,34%). Indeks Asia Dow spada o 1,33%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami kolejny spadkowy tydzień na parkiecie przy Książęcej, przez cały dzień WIG20 przebywał na czerwonym terytorium, jednak ostatnia faza piątkowej sesji przebiegła z wyraźnym wskazaniem na zwycięstwo byków. Widać popyt zwietrzył okazję do kupna akcji po promocyjnej cenie. Rodzimi gracze zazdrościli ich kolegom z głównych parkietów Europy, gdzie Dax i CAC40 biły rekordy. Po neutralnym otwarciu, WIG20 dotarł w okolice dołka z 13 lutego w okolice 2310 pkt. i po południu widać było reakcję kupujących. Sam handel odbywał się dość sporej zmienności wynoszącej 40 punktów. Czy to zapowiada zakończenie korekty? Zarówno WIG jak i WIG20 zakończył dzień w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań.

Z punktu widzenia technicznego, WIG20 znalazł się na wsparciu w okolicach 2310 pkt. Tym samym utworzyła się korekta pędząca, a formacja młotka daje nadzieję na większe odbicie. Może to skierować WIG20 w stronę 2350 - 2380 pkt. Nie bez znaczenia będzie też zbliżające się “święto” Trzech Wiedźm, a posiadacze długich pozycji na kontraktach mogą liczyć na sowitą nagrodę.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,33 mld zł. WIG zyskał 0,40%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,66%. WIG20fut wzrósł o 1,81%, osiągając na zamknięciu wartość 2356 pkt. W obraz rynku nie wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 0,35%. sWIG80 zakończył dzień stratą 0,26%.

Złoty stabilny do pozostałych walut rezerwowych na starcie tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,40.



