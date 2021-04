Fed ucina rozmowy o zacieśnianiu polityki, dolar amerykański spada

Rynki amerykańskie zakończyły ostatnią sesję spokojnie, po tym jak Rezerwa Federalna pozostawiła politykę monetarną bez zmian. S&P 500 zdołał ustanowić nowy rekord powyżej 4200, zanim ponownie spadł, po komentarzu Jaya Powella, że niektóre wyceny aktywów mogą być dość wysokie. Dolar amerykański spadł do nowego 2-miesięcznego minimum, a euro zanotowało wzrost powyżej 1,2100. Wydaje się, że rynki europejskie rozpoczną dzień na plusie po wczorajszej gołębiej sesji Fed, a także po dobrej sesji w Azji. Pozytywnemu nastrojowi sprzyjały również optymistyczne prognozy zysków ze strony Apple i Facebooka, które przekroczyły oczekiwania rynku. Dane na które warto dziś rano zwrócić uwagę to publikacje o bezrobociu w Niemczech za kwiecień, w których oczekuje się spadku o 10 tys. oraz wstępny CPI na poziomie 2%.

We wczorajszym komunikacie Fed amerykański bank centralny potwierdził niedawną poprawę danych ekonomicznych w USA, ale również powtórzył, że pozostają one daleko od wyników potrzebnych do zmiany obecnego nastawienia politycznego. Jak wskazał prezes Fed, Jay Powell, w odniesieniu do marcowego raportu o zatrudnieniu, w którym dodano 916 tys. nowych miejsc pracy, jeden pozytywny raport nie powoduje zmiany polityki. Dla przypomnienia dodał, że nadal zanotowano ponad 8 milionów więcej Amerykanów pozostających bez pracy, niż było to w lutym ubiegłego roku, dlatego Fed oczekuje na „znaczny dalszy postęp” w realizacji swoich celów pełnego zatrudnienia, zanim rozważy jakiejkolwiek zmiany w polityce. Gdy naciskano na bardziej szczegółowe informacje na temat tego, co może być wymagane, aby Rezerwa Federalna zaczęła modyfikować swoje podejście w tej kwestii w kategoriach scenariuszy, odpowiedź była zawsze taka sama, „znaczny dalszy postęp” - bez faktycznego podawania liczb.

Wydaje się, że bank centralny USA wyciągnął bolesną lekcję z działań Marka Carney’a z Bank of England, kiedy ten ostatni zapowiedział, że dojdzie do podnoszenia stóp procentowych w Wielkiej Brytanii dopiero, gdy bezrobocie spadnie do 7% w 2013 roku, a kiedy tego nie zrobił, wypominano mu to przez pozostałą część jego kadencji. Fed uważa również, że niedawny wzrost presji inflacyjnej będzie prawdopodobnie przejściowy i powinien ustępować wraz z upływem roku. Podsumowując, Fed wydaje się działać na “autopilocie” przez całe lato, jednak jeśli dane nadal będą zaskakiwać pozytywnie, rynek i tak prawdopodobnie wyprzedzi jego działania. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, wszystkie oczy zwrócone będą na raport PKB za I kw. z USA, który wydaje się być aperitifem na pierwszą połowę roku dla amerykańskiej gospodarki. Jeśli ostatnie dane mogą być wskazówką, odczyt powinien być bardzo solidny, chociaż pierwsza publikacja może nie być tak dobra, jak rynki mogłyby wyceniać. Dzieje się tak, ponieważ wiele danych z marca może być nieaktualnych i może to oznaczać, że w najbliższych tygodniach raport będzie podatny na rewizje w górę. Niezależnie od tego, czy liczba ta znajduje się na dolnym, czy górnym końcu oczekiwań, wydaje się, że gospodarka amerykańska rozpocznie rok 2021 z przytupem, z prognozowanym rocznym wzrostem na poziomie 6,8%, przy czym oczekuje się, że konsumpcja indywidualna wzrośnie o 10,5%. Oczekuje się, że tygodniowa liczba nowych bezrobotnych utrzyma się na stałym poziomie 545 tys.

Pozytywne wyniki ze spółek były kontynuowane zeszłej nocy. Facebook przekroczył oczekiwania. Jego przychody w I kwartale wzrosły o 48%, do 26,2 mld dolarów, a zysk netto wzrósł do 9,5 mld dolarów i ceny 3,30 dolarów na akcję. Wzrost ten był spowodowany 12% wzrostem sprzedanych reklam, a także 30% wzrostem średnich cen za ogłoszenie. Firma podała, że spodziewa się, że przychody w drugim kwartale będą równie dobre przed spowolnieniem w drugiej połowie roku. Oczekiwania dotyczące wyników Apple są zawsze wysokie, a ostatnia noc nie była inna. Rok temu przychody Apple wyniosły 58,3 mld dolarów w drugim kwartale, podczas gdy w tym roku oczekiwano na około 77 mld dolarów. Nowy iPhone 5G ma zwiększyć sprzedaż. Jak wydaje się być obecnie normą, Apple przekroczył oczekiwania, osiągając rekordowe przychody w drugim kwartale w wysokości 89,58 mld USD, napędzane przez iPhone'y z wynikiem 47,9 mld USD, iPada 7,81 mld USD, usługi 16,9 mld USD, Maca, 9,1 mld USD i pozostałe urządzenia 7,84 mld USD. Wszystkie te liczby są oszałamiająco dobre, dla porównania rok temu iPhone osiągnął przychody w wysokości 28,9 mld USD, czyli o 19 mld USD niższe. Firma zadeklarowała dywidendę w wysokości 0,22 centa na akcję. a także autoryzowanie kolejnych 90 miliardów dolarów do istniejącego programu odkupu, ponieważ wygenerował on zysk netto w drugim kwartale w wysokości 23,6 miliarda dolarów. Biorąc pod uwagę te dane przeciwko nowemu prezydentowi USA który nakreślił wczoraj wieczorem swoje plany dotyczące programu ogromnych wydatków, będzie wielu polityków wśród Demokratów, robiących maślane oczy w kierunku wielkich firm technologicznych w świetle takich raportów finansowych, gdy próbują pozyskać sporą część tak dużych stosów gotówki.

EURUSD – para notowała wzrosty w nocy, poruszając się w okolice 1,2120 z możliwością powrotu do 1,2200. Euro musi utrzymać się powyżej 1,2070, by mogło dojść do retestu szczytów ze stycznia przy 1,2350.

GBPUSD – poziom 1,4020 pozostaje kluczową barierą dla powrotu w kierunku szczytów z lutego. Wsparcie znajduje się przy 1,3820 i poniżej w okolicy 1,3760.

EURGBP – poziom 0,8730 pozostaje kluczowym oporem, którego przełamanie otworzy drogę na 0,8820. Dopóki znajdujemy się poniżej 0,8730 tendencja pozostaje spadkowa w kierunku dołków z ostatniego tygodnia przy 0,8630.

USDJPY – para spadła z poziomu 109,10 w dniu wczorajszym, jednak linia trendu wzrostowego ze styczniowych dołków wsparła notowania. To wsparcie znajduje się obecnie przy poziomie 107,80 z oporem w okolicach 108,30. Poniżej 107,60 otwiera się perspektywa powrotu w okolice 106,80.

FTSE100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 10 punktów do 6,973

DAX - oczekiwany wzrost na otwarcie o 22 punkty do 15,314

CAC40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 7 punktów do 6,314



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.