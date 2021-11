Fed określi harmonogram taperingu

Rynki europejskie notowały wczoraj przez nieco mieszaną sesję. DAX zamknął się z powrotem na swoich ostatnich rekordowych szczytach powyżej 16 000, podczas gdy FTSE100 zaliczył spadek. Z drugiej strony, giełdy w USA nadal rosły w siłę, osiągając rekordowo wysokie poziomy na Dow, S&P500 i Nasdaq przed dzisiejszym posiedzeniem Fed, na którym oczekuje się, że zostaną podjęte pierwsze kroki w kierunku ograniczenia programu skupu obligacji o wartości 120 mld USD miesięcznie. Wcześniej jednak oczekujemy na najnowszy raport ADP za październik, który ma pokazać niewielkie spowolnienie w stosunku do odczytu na poziomie 568 tys. we wrześniu. Ekonomiści spodziewają się raportu wynoszącego 400 tys. nowych miejsc pracy. Oczekuje się również skromnej poprawy w najnowszym raporcie ISM Services za październik do 62 z 61,9.

Na jutrzejszym posiedzeniu Banku Anglii spodziewamy się skromnej podwyżki stopy bazowej o 0,15%, ponadto oczekuje się potwierdzenia wskaźnika PMI dla usług za październik na poziomie 58, co wskazuje na znaczny wzrost z wrześniowego poziomu 55,4. Oczekiwanie podwyżki stóp wzbudziło w niektórych kręgach obawy, że Bank Anglii może być na granicy istotnego błędu w polityce. Szerszy problem banków centralnych polega na tym, jak ograniczyć oczekiwania co do przyszłych podwyżek stóp, a nie tej pierwszej.

Podczas gdy obserwujemy rosnące obawy, że Bank Anglii może popełnić istotny błąd, debata wokół Rezerwy Federalnej jest dokładnie odwrotna, ponieważ jest coraz więcej głosów, które twierdzą, że działa ona zbyt wolno. Oczekuje się, że na dzisiejszym posiedzeniu Fed bank centralny ustali harmonogram rozpoczęcia ograniczania programu skupu aktywów, w kontekście rosnących cen energii oraz cen fabrycznych, które są na wieloletnich szczytach. Wydaje się, że wśród urzędników Fed rośnie przekonanie, że inflacja może być znacznie bardziej trwała niż wcześniej przewidywano. Wyraźnie widać, że narracja odeszła od rynku pracy i istnieje szersze uznanie dla rosnącego ryzyka inflacyjnego. Jednak po nakreśleniu harmonogramu ograniczania skupu aktywów, urzędnicy Fed znajdą się pod rosnącą presją, aby nakreślić harmonogram podwyżki stóp procentowych, co do którego przewodniczący Fed, Jay Powell, już wskazał, że nie jest nieuchronny i może nastąpić nawet dopiero za rok. Na ostatnim posiedzeniu liczba członków FOMC, którzy widzą możliwość podwyżki stóp w przyszłym roku, wzrosła z 7 do 9, co oznacza, że komitet jest równo podzielony, jednak matematyka nieco się zmieniła od tego czasu wraz z odejściem zarówno Rosengrena z Bostońskiego Fedu, jak i Kaplana z Dallas Fed, którzy prawdopodobnie bardziej skłaniali się ku jastrzębiej stronie debaty. Po rozpoczęciu zmniejszania luzowania, matematyka prawdopodobnie będzie się zmieniać wraz z ewolucją danych, co oznacza, że podwyżka stóp do 2022 r. może stać się poglądem większości do końca tego roku, co stanowiłoby znaczącą zmianę w myśleniu w porównaniu z początkiem tego roku. Szybsze tempo taperingu również mogłoby przyspieszyć tę datę, zwłaszcza jeśli myślenie decydentów zmieniłoby się w miarę zbliżania się do 2022 r., przy czym większość oczekuje początkowej redukcji o 10 mld USD w obligacjach skarbowych i 5 mld USD w papierach wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Powell będzie musiał balansować w wypowiedziach podczas konferencji prasowej po posiedzeniu, aby złagodzić oczekiwania rynku co do terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych, jednocześnie przedstawiając optymistyczną, ale ostrożną perspektywę dla gospodarki USA.

EURUSD – opór znajduje się przy 1,1620, który musimy wybić, by obrać kierunek na 50-dniową MA w okolicy 1,1700. Wsparcie znajduje się przy 1,1520 i październikowych dołkach. Przełamanie poniżej 1,1500 otworzy drogę na 1,1400.

GBPUSD – dopóki kurs walczy poniżej 50-dniowej MA w okolicy 1,3720, istnieje ryzyko powrotu w kierunku 1,3570 i niżej. Konieczne jest wybicie powyżej 1,3730, by doszło do stabilizacji.

EURGBP – para wyhamowała przy 0,8520, ze wsparciem w okolicy 0,8480. Powyżej 0,8530 celem może być 0,8580. Poniżej poziomu 0,8470 kurs może obrać kierunek na dołki przy 0,8400.



USDJPY – opór znajduje się przy szczytach z listopada 2017 roku, w okolicy 114,75. Przełamanie tego obszaru otworzy drogę na 116,00. Poziom 113,20 pozostaje kluczowym wsparciem, a za nim 112,40.



FTSE100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 7 punktów do 7,267

DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 12 punktów do 15,942

CAC40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 4 punkty do 6,923



