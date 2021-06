Europa szykuje się do wyższego otwarcia w oczekiwaniu na wstępne wskaźniki PMI

Wczorajsza sesja giełdowa była znacznie bardziej uporządkowana, z pozytywnym zakończeniem zarówno dla rynków europejskich, jak i amerykańskich, czemu sprzyjał gołębi komentarz prezesa Fed z Nowego Jorku, Johna Williamsa. Jego stanowisko w sprawie zmian stóp kontrastowało z jastrzębim tonem jego odpowiednika z St. Louis, Jamesa Bullarda. Nasdaq ustanowił nowy rekord, podczas gdy S&P500 znalazł się w bliskiej odległości od zeszłotygodniowych szczytów. W ciągu ostatnich kilku dni słyszeliśmy wiele o ryzyku inflacyjnym i o tym ile może potrwać, ale po wczorajszej wypowiedzi Williamsa, że Fed martwi się o rynek pracy i brak odbicia pomimo rekordowych wskaźników wolnych miejsc pracy, inwestorzy również mogą zacząć odczuwać niepokój.

Ponieważ rynki w USA odzyskują równowagę, a dobra sesja w Azji powinna wpłynąć na dzisiejsze europejskie otwarcie, inwestorzy wydają się być pozytywnie nastawieni z uwagą skierowaną na najnowsze wstępne odczyty PMI za czerwiec. W obliczu faktu, że Bank Anglii ma jutro ogłosić swoją decyzję w sprawie polityki, a rynki wciąż do końca się nie uspokoiły po wydarzeniach z zeszłego tygodnia, dzisiejsze dane gospodarcze będą miały większe znaczenie niż kiedykolwiek, a wstępne indeksy PMI z Wielkiej Brytanii oraz Francji i Niemiec dadzą dalszy wgląd w postępy w ponownym otwarciu trzech największych gospodarek w Europie. W maju ponowne otwarcie gospodarki brytyjskiej pozwoliło zrobić kolejny krok naprzód, gdy optymizm narastał w związku z odbiciem gospodarczym w II kwartale, które nadal nabiera tempa. Majowy PMI w Wielkiej Brytanii osiągnął rekordowy poziom, wraz z płaconymi cenami, pokazując, że chociaż ceny wydają się być zawyżone, na razie nie działają jako hamulec dla handlu. Wydaje się, że sektor produkcyjny przewodzi odbiciu, jednak jak pokazały ostatnie dane o produkcji przemysłowej i produkcji za kwiecień z ONS, przyzwoity wskaźnik PMI nie zawsze przekłada się na pozytywną aktywność gospodarczą, spadki były widoczne w obu oficjalnych odczytach. Aktywność usługowa w maju osiągnęła najwyższy poziom od 24 lat (62,9), podczas gdy produkcja wzrosła do poziomu 65,6. Brytyjskie firmy zgłaszały wyższy popyt zarówno na towary, jak i usługi, co z kolei powodowało pewną inflację kosztową. Rynek pracy wyglądał dobrze, ponieważ firmy były zachęcane do zatrudniania dodatkowych pracowników. Podsumowując, optymizm był wysoki, a jedyne pytanie dotyczyło tego, czy to co widzimy utrzyma się w kolejnych miesiącach. Dzisiejsze dane będą prawdopodobnie pozytywne, jednak wraz z rozszerzeniem pewnych ograniczeń na lipiec, możemy spodziewać się lekkiego spowolnienia. Oczekuje się, że produkcja spadnie do 64, a usługi do 62,8,.

Przechodząc do Francji i Niemiec, również tutaj widzimy poprawę, szczególnie w przypadku PMI dla usług, chociaż sytuacja jest bardziej niejednolita. Produkcja nadal się wyróżnia, przy czym zarówno Niemcy, jak i Francja, utrzymały odporność w maju, z niewielkim spadkiem w Niemczech do 64,4 i wzroście we Francji do 59,4. Usługi nadal pozostają bardzo opóźnione, na co wciąż wpływa wysoki poziom infekcji. Na szczęście program szczepień, zwłaszcza w Niemczech, zaczyna nabierać rozpędu, co pomogło w poprawie aktywności gospodarczej w maju do 52,8, która według oczekiwań powinna wzrosnąć w czerwcu do 55,7. Podobnie jest we Francji, po słabym kwietniu, maj przyniósł przyzwoite odbicie do 56,6 i oczekuje się, że ten trend będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach ze wzrostem w czerwcu do 59,5.

EURUSD – przechodzi w konsolidację powyżej obszaru 1,1850, który jeśli zostanie utrzymany, może oznaczać powrót do 200-dniowego MA. Wygląda na to, że w poniedziałek zakończył się ostatni trend spadkowy, co daje szansę na powrót do obszaru 1,2000. Spadki poniżej 1,1840 mogą sugerować kontynuację ruchu w kierunku 1,1704.

GBPUSD – ma potencjał do dalszych wzrostów, początkowo do obszaru 1,4000, a następnie 1,4080. Przebicie poniżej 1,3780 będzie sugerować powrót do kwietniowych minimów na poziomie 1,3670.

EURGBP – wygląda dość słabo, ale nadal utrzymuje się powyżej wsparcia na obszarze 0,8540/50 z najbliższym oporem na szczytach z ostatnich kilku dni przy 0,8600. Zejście poniżej 0,8540/50 będzie oznaczać ruch do ostatnich minimów na 0,8480.

USDJPY – odbiło się od wsparcia na linii trendu, ale musi pokonać 110,80, aby utrzymać swoją dynamikę wzrostową. Zejście poniżej 109,70 otwiera perspektywy ruchu w kierunku obszaru 109,20, a następnie 108,60.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 10 punktów wyżej, na poziomie 7100.

DAX – oczekuje się otwarcia 24 punkty wyżej, na poziomie 15660.

CAC40 – możliwe otwarcie 4 punkty wyżej, na poziomie 6615.



