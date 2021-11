Europa szykuje się do odbicia, w czasie gdy rynki analizują Omicron

P ytanie w związku z piątkowym załamaniem się rynków i 13-procentowym spadkiem cen ropy, dotyczy nie tego, czy reakcja była uzasadniona, ale czy zmienił się sentyment jeśli chodzi o perspektywy dla światowej gospodarki i czy tegoroczne szczyty są już za nami.

Po piątkowej wyprzedaży wczesne sygnały sugerują, że ten tydzień może być trudny dla inwestorów. Zbliżamy się do końca listopada, a dzisiejsze otwarcie giełd zapowiada się pozytywnie, po lekkim odbiciu na rynkach azjatyckich i trudnej do interpretacji sytuacji na świecie. Od dawna wiedzieliśmy, że nowe warianty covid-19 mogą stanowić problem, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy pojawiło się wiele doniesień o mutacjach, które nie wywołały reakcji rynku. Jeszcze nie wiemy, czy wariant o nazwie Omicron jest bardziej śmiercionośny od dobrze nam znanej Delty, która zastąpiła Alfę na początku tego roku bez wywołania reakcji o sile porównywalnej do tej z ostatniego piątku. Wstępne doniesienia z RPA sugerują, że pomimo zidentyfikowanej wysokiej liczby mutacji, nie odnotowano zgonów w wyniku zdiagnozowania u kogokolwiek tego wariantu, co nasuwa pytanie, dlaczego reakcja rynku w zeszłym tygodniu była tak brutalna. Oczywiście wciąż jest bardzo wcześnie i utrzymuje się niepewność dotycząca leczenia i skuteczności szczepionki na ten nowy szczep. Chociaż może się on łatwiej roznosić, nie musi to oznaczać, że jest niebezpieczniejszy, a wstępne doniesienia sugerują, że jego objawy są stosunkowo łagodne. To może pomóc wyjaśnić, dlaczego rynki w Europie dzisiaj odbiły.

Istnieje możliwość, że wraz z niedostateczną płynnością i uruchomieniem automatycznych stop lossów, spadki zostały znacznie uwydatnione, co doprowadziło do najsilniejszego obsunięcia od czerwca 2020 r.

Ponieważ rządy po raz kolejny wprowadzają ograniczenia podróży, ponownie możemy zaobserwować presję na sektor turystyczny i hotelarski, co może w pewnym stopniu wyjaśnić piątkowe spadki. Może to nie być kwestia nowego wariantu, lecz nadmiernej reakcji rządów w czasie, gdy już mówiono o zakończeniu pandemii. Zakazy podróżowania i powrót nakazów noszenia masek w sklepach i środkach transportu publicznego sugeruje, że cofnęliśmy się do 2020 r., gdyż znowu borykamy się z tymi samymi problemami przed świętami Bożego Narodzenia. Wartość akcji spółek lotniczych załamała się w piątek i z pewnością będzie dalej spadać, jeśli obecna sytuacja nie zostanie ustabilizowana.

Spadek cen ropy, w związku z obawami, że jakiekolwiek nowe ograniczenia mogą wpłynąć na popyt, również wydaje się być nieco przesadzony, ale jest dobrą wiadomością dla potencjalnych nabywców paliw. Kolejne spotkanie OPEC+ będzie o wiele ciekawsze, niż początkowo zakładano, biorąc pod uwagę, że spora część państw liczyła na zwiększenie wydobycia ropy o przynajmniej 400 tys. baryłek dziennie. Spadek wartości poniżej 75 dolarów za baryłkę prawdopodobnie da OPEC do myślenia. Administracja Bidena pewnie stwierdzi, że odnotowane spadki są wynikiem ich genialnej polityki i uwolnienia SPR. Cokolwiek przyniesie ten tydzień, dane ekonomiczne będą prawdopodobnie drugorzędne, nawet jeśli chodzi o payrollsy w USA.

EURUSD – piątkowe odbicie pomogło oddalić się od minimów przy 1,1185. Siła reakcji może wskazywać na dalsze wzrosty w kierunku 1,1420 i potencjalny ruch do 1,1500. Wsparcie znajduje się na 1,1260.

GBPUSD – nie udało mu się pokonać oporu z okolic 1,3275/80, co zapowiada dalsze straty w kierunku 1,3160. Musimy zdobyć wyjście powyżej 1,3500, aby mieć szansę na ruch przez 1,3520 do okolic 1,3600.

EURGBP – nadal reaguje na opór stawiany przez 0,8440, pozostanie poniżej niego stwarza ryzyko spadków do 0,8380, a nawet 0,8280. Wyjście ponad 0,8440 otworzy drogę do 0,8480.

USDJPY – osłabł w pobliżu 115,50, co wraz z zejściem poniżej 114,50 wywołało dalsze straty do 50-dniowego MA. Kolejne wsparcie znajduje się przy 112,70, a zejście poniżej 112,60 może zapowiadać ruch do 112,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 64 punkty wyżej, na poziomie 7108.

DAX – oczekuje się otwarcia 100 punktów wyżej, na poziomie 15357.

CAC40 – możliwe otwarcie 50 punktów wyżej, poziomie 6789.



