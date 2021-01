Europa rośnie w nadziei na bodźce Bidena

Zmienność na rynkach była wczoraj niewielka, a perspektywy makroekonomiczne nie uległy zmianie. Rynki akcji w Europie i USA notowały spokojne sesje.

Kryzys zdrowotny wciąż trwa, co oznacza, że oczekuje się, że rządy utrzymają obecne blokady. Do pewnego stopnia przeciwdziała temu dystrybucja szczepionek, ale realistycznie rzecz biorąc, proces szczepień wymaga czasu.

Po zamknięciu rynków europejskich Włochy pogrążyły się w kryzysie politycznym, ponieważ partia Viva wycofała swoje poparcie dla rządzącej koalicji. Posunięcie to może spowodować nowe wybory powszechne. W świetle kryzysu Covid-19 jest to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje zadłużony kraj.

Giełdy odnotowały w zeszłym tygodniu mocne wzrosty, a FTSE 100 osiągnął najwyższy poziom od 10 miesięcy. Również indeksy DAX i USA odnotowały rekordową zwyżkę. Bycze nastroje były w dużej mierze napędzane przez oczekiwania, że prezydent elekt USA, Joe Biden, ogłosi w tym tygodniu plany stymulacyjne. Mówi się, że program wydatków wyniesie 2 biliony dolarów. Zasadniczo rynki utrzymywały się przez ostatnie trzy dni na powierzchni, ponieważ inwestorzy czekali na wiadomość od Bidena. W pewnym stopniu wiele pozytywnych wiadomości zostało już uwzględnionych w cenach akcji i towarów.

Pod koniec ubiegłego miesiąca ustawodawcy w USA zatwierdzili pakiet pomocy na koronawirusa w wysokości 900 miliardów dolarów. Wymagało to pewnych kompromisów ponad podziałami politycznymi. Za kilka tygodni Demokraci będą mieli pełną kontrolę nad rządem USA, więc będzie on mógł łatwo wprowadzać zmiany. Ich większość w Senacie będzie niewielka, ale mimo to będą kontrolować izbę wyższą.

Donald Trump jest pierwszym prezydentem USA, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia. Izba Reprezentantów przegłosowała oskarżenie go o podżeganie do zamieszek w Kapitolu. Kolejnym krokiem w tym procesie jest proces w Senacie, który odbędzie się po inauguracji Bidena.

W nocy Chiny opublikowały dane handlowe za grudzień. Import wyniósł 6,5%, podczas gdy konsensus szacowany był na poziomie 5%. Odczyt w listopadzie wyniósł 4,5%. Ekonomiści spodziewali się, że eksport wyniesie 15%, ale wyniósł on 18,1%, co wskazuje na ochłodzenie w porównaniu z poprzednim odczytem na poziomie 21,2%. Solidny odczyt importu świadczy o rosnącym popycie wewnętrznym. Chiny są głównym producentem środków ochrony osobistej, więc wysyłki będą prawdopodobnie stanowić duży procent eksportu. Pomimo dobrych danych dotyczących importu, akcje w Chinach kontynentalnych są na minusie, natomiast akcje w Hongkongu i Japonii zyskały na wartości. Europejskie rynki są na dobrej drodze do pozytywnego startu.

Kurs funta rośnie od połowy września. Potwierdzenie w Wigilię Bożego Narodzenia, że porozumienie handlowe między Wielką Brytanią a UE zostało osiągnięte, pomogło sytuacji, a późniejsze zatwierdzenie porozumienia przez obie strony przyczyniło się do pozytywnego ruchu. We wtorek funt zyskał na wartości po tym, jak prezes Banku Anglii, Andrew Bailey, powiedział, że ujemne stopy procentowe są kontrowersyjną polityką. Bankier centralny stwierdził również, że jest zbyt wcześnie, aby uruchomić dodatkowy impuls. Komentarze te pomogły wczoraj indeksowi CMC GBP osiągnąć najwyższy poziom od początku września.

Ropa WTI i Brent zakończyły wczoraj na minusie. Rynek energii tracił po publikacji raportu EIA, który wskazywał, że zapasy ropy w USA spadły o 3,24 mln baryłek, podczas gdy konsensus przewidywał spadek o 2,55 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły o 4,39 miliona baryłek - więcej niż oczekiwano. Ropa spadła z 11-miesięcznych szczytów.

Aktualizacja Beżowej książki wykazała, że w większości okręgów odnotowano wzrost zatrudnienia, ale w coraz większej liczbie regionów USA odnotowano wzrost stopy bezrobocia. Płace wykazały niewielki wzrost, ale ogólnie są słabe. W prawie wszystkich okręgach wzrosły ceny, a wiele regionów stwierdziło, że poprawiła się zdolność do podnoszenia cen, co świadczy o poprawie popytu.

Lael Brainard z Rezerwy Federalnej powiedział, że perspektywa krótkoterminowa jest trudna, a gospodarka jest daleka od osiągnięcia swoich celów. Jerome Powell, przewodniczący Fed, zabierze głos dzisiaj o 18:30. Aktualizacja Powella będzie uważnie obserwowana w świetle mieszanego raportu o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA w zeszłym tygodniu.

Wstępny odczyt PKB Niemiec na 2020 r. zostanie opublikowany o godzinie 10:00. Prognoza wynosi -5,1%, co oznaczałoby gwałtowny spadek w porównaniu z 0,6% zarejestrowanym w 2019 roku.

Oczekuje się, że liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadnie do 780 000 z 800 000. Amerykański rynek pracy był ostatnio w centrum uwagi, ponieważ ostatni raport ADP był kiepski, a aktualizacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem mierna.

EUR/USD – we wtorek kurs odbił od 3-tygodniowego dołka. Jeśli utrzymamy się powyżej 1,2129, szerszy trend wzrostowy powinien być kontynuowany i kurs może dotrzeć do oporu przy 1,2480. Przełamanie poniżej 1,2129 może z kolei skierować cenę w okolice 1,2000.

GBP/USD – od końca września para pozostawała w trendzie wzrostowym, a w zeszłym tygodniu dotarliśmy do 32-miesięcznego szczytu. Jeżeli pozytywne nastawienie będzie kontynuowane, kolejnym celem może być 1,3798. Wsparcie znajduje się przy 1,3429. Większe odreagowanie może dotrzeć do 1,3396, gdzie znajduje się 50-dniowa MA.

EUR/GBP – para pozostaje w trendzie spadkowym od połowy grudnia, a dalsze spadki mogą doprowadzić do poziomu 0,8864. Poniedziałkowa świeca sugerowała siłę byków i jeżeli utrzymamy się powyżej 0,9000, kolejnym celem może być 0,9100.

USD/JPY – para dotarła do miesięcznego szczytu w poniedziałek, jednak wczorajsza świeca może sugerować dziedźwiedzie odwrócenie. Jeżeli dojdzie do spadków z tego miejsca, celem może być 102,59 lub 102,00. Jeśli trend wzrostowy utrzyma się, kolejny opór znajduje się przy 100-dniowej MA na poziomie 104,72.

FTSE 100 oczekiwany wzrost na otwarcie o 21 punktów, przy 6,766

DAX 30 oczekiwany wzrost na otwarcie o 61 punktów, przy 14,000

CAC 40 oczekiwany wzrost na otwarcie o 22 punkty, przy 5,684



