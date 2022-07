Europa przygotowuje się na pozytywny start, decydenci sprzeciwiają się podwyżce o 100 pb

O bostrzenia, które zostały wdrożone w Chinach, wywarły silny wpływ na chińską gospodarkę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, co pokazały dzisiejsze poranne dane o PKB za II kwartał.

Jak można było się spodziewać, gospodarka skurczyła się o 2,6% w ujęciu kwartalnym, obniżając roczny wskaźnik do 0,4% z 4,8% w I kwartale. Chiny prawdopodobnie nie będą w stanie osiągnąć swojego celu na poziomie 5,5% PKB na ten rok.Sprzedaż detaliczna w czerwcu poprawiła się, osiągając 3,1%, w porównaniu z -11,1% i -6,7% w kwietniu i maju, podczas gdy produkcja przemysłowa wzrosła o 3,9% po 0,7% w maju. W związku z tym, rynki w Azji wydają się kończyć tydzień z mieszaną nutą, gdzie chińskie rynki notują spadki, a Nikkei zwyżkuje.

Giełdy europejskie notowały wczoraj gwałtowne spadki w wyniku rosnącego ryzyka w strefie euro, gdy włoski rząd balansuje na krawędzi upadku, a Komisja Europejska obniżyła swoje prognozy PKB na 2022 r. do 2,6%, jednocześnie podnosząc swoje średnie prognozy inflacji na rok do 7,6%. Wyższa niż oczekiwano wartość PPI z USA za czerwiec nie pomogła ogólnemu nastrojowi, po gwałtownym wzroście głównych danych do 11,3%. Podążając śladami środowego wzrostu CPI, PPI przerwało ciąg spadków od marcowego szczytu. Indeks dolara amerykańskiego osiągnął nowy 20 letni szczyt, przy czym euro zdecydowanie spadło, co pozwoliło zejść EUR/USD poniżej parytetu i ruszyć w kierunku 0,9950. Krótkoterminowe stopy procentowe w USA nadal rosły, a rentowność 2-letnich obligacji ciągle jest powyżej rentowności 5-letniej, 10-letniej i 30-letniej w USA.

Wraz z lipcowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej za niespełna dwa tygodnie i niepożądaną, silniejszych niż oczekiwano w danych inflacją, rynki zaczynają wyceniać podwyżkę o 100 pb. Pogląd, że Fed może wykonać silniejszy ruch został wzmocniony przez prezesa Fed z Atlanty, Raphaela Bostica, kiedy powiedział, że „wszystko jest w grze”. Ryzyko takiego wyniku zostało jednak ograniczone przez komentarze prezesa Rezerwy Federalnej, Christophera Wallera, który powiedział, że jego zdaniem rynek zbyt wiele oczekuje. Było to złagodzenie jego tonu po komentarzach sprzed kilku tygodni, kiedy powiedział, że Fed będzie całkowicie zaangażowany w walkę z inflacją. Następnie pojawiły się komentarze prezesa Fed w St. Louis, Jamesa Bullarda, który powiedział, że nie jest zwolennikiem ruchu o 100 punktów bazowych, co pomogło rynkom amerykańskim odbić się od minimów dnia. Wygląda na to, że ta zmiana tonu przełoży się na lepsze otwarcie rynków europejskich. Wypowiedzi dwóch najbardziej jastrzębich członków Fed wydają się zmniejszać prawdopodobieństwo, że Fed zdecyduje się na podwyżkę o 100 pb., ale nigdy nie można być pewnym co się wydarzy.

Czekamy na dzisiejszą sprzedaż detaliczną w USA za czerwiec i indeks zaufania University of Michigan za lipiec, który już jest na rekordowo niskim poziomie wynoszącym 50. Amerykański konsument był w tym roku zaskakująco odporny, pomimo spadków widocznych w różnych miarach zaufania konsumentów.

W 2022 roku zaobserwowaliśmy tylko jeden negatywny miesiąc dla sprzedaży detalicznej, czyli maj, kiedy odnotowaliśmy spadek o 0,3%. Prawdopodobnie było to spowodowane rosnącymi kosztami życia, tj. cen energii i żywności, które wywołują presję na portfele konsumentów. Nie powinno więc dziwić, że wydatki konsumentów gwałtownie zwolniły w maju i optymistyczne wydaje się myślenie, że w dzisiejszych czerwcowych danych zaobserwujemy wzrost sprzedaży detalicznej o 0,9%, nawet przy obecnej odporności amerykańskiego rynku pracy.

EURUSD – spadł poniżej parytetu, znajdując wsparcie na 0,9950 przed odbiciem. Nastawienie pozostaje do dalszych strat w kierunku 0,9660, kluczowe poziomy oporowe znajdują się na 1,0080 oraz 1,0340/50. Dopiero ich pokonanie będzie zapowiedzią głębszej korekty.

GBPUSD – schodzi na niższe poziomy, wsparcie jest na 1,1500, natomiast opory utworzyły się na 1,2040/50 i 50-dniową SMA. Wzrost powyżej nich otworzy drogę do 1,1500.

EURGBP – odbił się od poziomu 0,8400, po czym powrócił do 0,8500. Utrzymuje się ryzyko dalszych strat w kierunku 0,8380, a o zmianie nastawienia będzie świadczyć wyjście powyżej 0,8520/30.

USDJPY – kontynuuje wzrosty w stronę 140,00, którego rozbicie otworzy drogę do 145,00. Wsparcia pojawiają się na poziomie 135,80, a także 134,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 52 punkty wyżej, na poziomie 7092.

DAX – oczekuje się otwarcia 124 punkty wyżej, na poziomie 12643.

CAC40 – możliwe otwarcie 57 punktów wyżej, na poziomie 5972.



