Europa przed słabym otwarciem, uwaga inwestorów kieruje się w stronę publikacji CPI z USA

O czekujemy słabszego otwarcia na rynkach akcji w związku ze skromnymi wzrostami w piątek, dalszym umocnieniem dolara amerykańskiego i niepewnością dotyczącą gospodarki w Chinach, które wpływają na ogólne nastroje.

Z jednej strony byliśmy świadkami gwałtownego spadku cen energii i metali w związku z rosnącymi obawami o ryzyko recesji i zmniejszeniem popytu. Widzieliśmy również duże spadki cen pszenicy i kukurydzy, a indeks CMC Agricultural spadł o ponad 10% od majowych szczytów. Trzy najwyższe wagi tego wskaźnika to soja, pszenica i kukurydza, które stanowią 59% koszyka.

Z drugiej strony obawy zostały nieco zniwelowane przez przyzwoity raport o zatrudnieniu w USA, w którym gospodarka amerykańska dodała w czerwcu 372 tys. nowych miejsc pracy. Odporność amerykańskiego rynku pracy i utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie 3,6%, wspiera osoby, które uważają obawy związane z recesją za przesadzone.

Lepszy niż oczekiwano raport o płacach doprowadził również do wzrostu rentowności obligacji w USA, powodując, że 2-, 5- i 10-letnie rentowności z powrotem przekroczyły 3%, przy czym rentowność 10-latek wciąż jest niższa niż 2- i 5-letnich obligacji, co wskazuje na stagnację gospodarczą lub recesję.

Odporność rynków amerykańskich w zeszłym tygodniu była mile widzianym wytchnieniem po spadkach z poprzedniego tygodnia. Pomimo optymistycznego tonu ostatnich kilku dni, wkrótce czeka nas kolejny wielki test, z czerwcowym raportem CPI, a także początkiem sezonu wyników w USA w czwartek, gdy JPMorgan Chase poda swoje dane za drugi kwartał.

Niemniej jednak piątkowy raport o płacach pomógł podnieść stawkę, jeśli chodzi o kolejne kroki ze strony Rezerwy Federalnej USA. Pomimo przekonujących dowodów na to, że inflacja mogła osiągnąć szczyt, rosną oczekiwania, że amerykański bank centralny nie tylko podniesie stopy procentowe o 75 pb na kolejnym posiedzeniu pod koniec tego miesiąca, ale również wykona ruch o 75 pb we wrześniu.

To podwoiłoby stopy w stosunku do obecnych 1,5% i najprawdopodobniej zmusiłoby banki centralne w innych krajach do reakcji w podobny sposób, aby złagodzić impuls inflacyjny, który działania Fed wysłałyby do światowej gospodarki.

W związku z tym wiele zależy od danych o CPI w USA w tym tygodniu, które według prognoz wzrosną do nowego 40-letniego maksimum, wynoszącego 8,8%. Byłoby to sprzeczne z tym, co mówiły nam w ostatnich miesiącach dane o inflacji bazowej PCE i PPI, które spadają od marca.

Jeszcze w tym tygodniu uzyskamy wgląd w to, jak wiele szkód wywarły blokady i inne ograniczenia gospodarce Chin, kiedy zostaną opublikowane informacje o PKB za II kwartał. Czekamy również na wstępne dane o PKB z Wielkiej Brytanii za maj.

Oczekuje się, że Bank Kanady w środę podniesie stopy o 75 punktów bazowych, aby dotrzymać tempa Rezerwie Federalnej.

EURUSD – zeszło poniżej 1,0340, a następnie 1,0100 do nowego 19-letniego minimum. Przemawia to za ruchem w stronę parytetu 1:1 oraz długoterminowego celu na poziomie 0,9660. Powrót powyżej 1,0340/50 opóźni wypełnienie tego scenariusza.

GBPUSD – musi pokonać obszar 1,2040/50, aby się zbliżyć się do 50-dniowego SMA i 1.2120. Możemy zobaczyć dalsze spadki w stronę 1,1875 po przebiciu przez 1,1500.

EURGBP – odnotował największy tygodniowy spadek, znajdując wsparcie dopiero na 100- i 200-dniowej SMA przy 0,8440/50. Biorąc pod uwagę ostry charakter spadku, możemy zaobserwować dalsze osłabienie w stronę 0,8380. Opór pojawia się w okolicach 0,8520/30.

USDJPY – utworzyło przyzwoite wsparcie w okolicach 134,80, którego utrzymanie będzie przemawiać za powrotem do 137,00, a następnie wzrostami w stronę 140,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 60 punktów niżej, na poziomie 7136.

DAX – oczekuje się otwarcia 143 punkty niżej, na poziomie 12886.

CAC40 – możliwe otwarcie 63 punkty niżej, na poziomie 5970.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.