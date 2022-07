Europa prawdopodobnie otworzy się niżej w tygodniu ważnych publikacji

P omimo wyraźnego pogorszenia danych ekonomicznych pod koniec ubiegłego tygodnia, europejskie rynki akcji odnotowały pozytywny tydzień, a FTSE100 i DAX zamknęły się na najwyższych poziomach od sześciu tygodni.

Rynki amerykańskie również zakończyły tydzień na plusie, jednak rozczarowujące wyniki spółki Snap, a także gwałtowny spadek lipcowego indeksu PMI dla usług sprawiły, że spora część tamtejszych akcji zakończyła tydzień na minusie. Wygląda na to, że te spadki znajdą przełożenie w dzisiejszym otwarciu giełd w Europie.

Piątkowa słabość zwiększyła obawy, że możemy zobaczyć gorsze wyniki takich firm jak Alphabet, czy Meta Platforms, które zostaną ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. Raport Alphabet jest zaplanowany na wtorek.

Nie bez znaczenia będzie też decyzja banku centralnego USA, w ramach której w środę Rezerwa Federalna ma podnieść stopy procentowe o kolejne 75 pb.

Jedną z zauważalnych konsekwencji niedawnego pogorszenia się danych gospodarczych z USA, a także Europy, było to, że rynki obligacji zaczęły wyceniać możliwość zmniejszenia tempa podnoszenia stóp przez banki centralne.

Widzieliśmy gwałtowny spadek rentowności obligacji na całym świecie, zarówno stopy krótko-, jak i długoterminowe gwałtownie spadły. Spadki te nastąpiły mimo tego, że Europejski Bank Centralny zdecydował się na ruch o 50 pb, przy oczekiwaniach na poziomie 25 pb.

Spadek rentowności może również oznaczać, że rynki obligacji spodziewają się załamania popytu i wystąpienia recesji w nadchodzących miesiącach.

Obawy te znajdują również odzwierciedlenie w cenach surowców, zarówno rolnych, jak i energetycznych, które w ostatnich tygodniach odnotowały gwałtowne spadki.

Pomimo spadków cen tych towaró w, inflacja zasadnicza wydaje się wykazywać niewielkie oznaki spowolnienia, przy czym CPI w USA osiągnęło najwyższy od 40 lat poziom wynoszący 9,1%. CPI w Wielkiej Brytanii jest na podobnym poziomie, tj. 9,4%, a wstępny odczyt CPI w UE za lipiec ma się zbliżyć do 9% jeszcze w tym tygodniu.

Pomimo obaw, że banki centralne działają zbyt agresywnie, istnieje wiele powodów, by sądzić, że Rezerwa Federalna utrzyma aktualne tempo podwyżek w celu obniżenia presji inflacyjnej. Wysoka odporność gospodarki amerykańskiej oraz fakt, że bezrobocie w USA jest nadal bardzo niskie, według historycznych standardów, daje im taką możliwość.

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA z zeszłego tygodnia wydają się wzmacniać przekonanie, że pomimo rosnących cen amerykański konsument nadal jest w dobrej kondycji. W każdym miesiącu tego roku, za wyjątkiem maja, sprzedaż detaliczna w USA była na dodatnich poziomach.

Niemniej jednak, pomimo odbicia obserwowanego w zeszłym tygodniu na rynkach europejskich i amerykańskich, kontynuacja wzrostów może być bardzo trudna.

Po rozczarowujących wstępnych indeksach PMI z zeszłego tygodnia, oczekuje się, że najnowsze badanie klimatu biznesowego z Niemiec, potwierdzi pogarszającą się sytuację gospodarczą w kluczowym dla Europy kraju.

Zaufanie niemieckich przedsiębiorców słabnie od kilku miesięcy i choć to pogorszenie postępuje stopniowo, niewiele wskazuje na to, że zobaczymy poprawę w najbliższych miesiącach, szczególnie, że Niemcy ciągle są uzależnieni od rosyjskiego gazu.

Prognozy wskazują na pogorszenia koniunktury do 90,1 z obecnego poziomu wynoszącego 97,5.

Chociaż rosną obawy o rosnącą presję na inflację zasadniczą, a także wyższą inflację PPI w gospodarce Wielkiej Brytanii, według najnowszych danych CBI dotyczących trendów w przemyśle, ceny sprzedaży spadają z rekordowego poziomu, który w marcu wyniósł 80, w stronę 55 w lipcu, z 58 w czerwcu.

Oczekuje się również, że zamówienia dla przemysłu wrócą do poziomu 13 z 18 w czerwcu. Gospodarka brytyjska stoi przed wieloma wyzwaniami, ale prawdopodobnie nie tak groźnymi jak strefa euro.

EURUSD – kurs nie był w stanie przebić 1,0275, co doprowadziło do wznowienia ruchu spadkowego. Kluczowy opór nadal znajduje się na 1,0340/50, do czasu jego pokonania nastawienie pozostaje do spadków w stronę 0,9950 i 0,9660.

GBPUSD – w zeszłym tygodniu napotkał opór w okolicach 1,2060, po czym spadł. Ruch przez ten poziom otworzy drogę do 50-dniowego SMA i linii trendu spadkowego rozciągniętej od lutowych maksimów. Wsparcie utrzymuje się na 1,1870.

EURGBP – wzrósł do 0,8586, tuż poniżej oporu na 0,8600, skąd widzieliśmy silną reakcję podażową. W związku z tym nastawienie pozostaje do pogłębienia ruchu spadkowego, 0,8600 ciągle będzie pełnić rolę kluczowego oporu.

USDJPY – dotarło do ważnego wsparcia na poziomie 136,57, którego utrzymanie będzie przemawiać za ponownymi wzrostami w stronę 137,38, 138,85 i 139,39. Pokonanie tych poziomów pozwoli na kontynuację w stronę 140,00, a nawet 145,00. Dalsze wsparcie jest na 134,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 28 punktów niżej, na poziomie 7248.

DAX – oczekuje się otwarcia 80 punktów niżej, na poziomie 13173.

CAC40 – możliwe otwarcie 37 punktów niżej, na poziomie 6180.



