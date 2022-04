Europa otworzy się wyżej po pozytywnym zamknięciu rynków amerykańskich

R ynki europejskie zamknęły się niżej trzeci dzień z rzędu, gdy inwestorzy przyjęli do wiadomości, że Fed prawdopodobnie zmniejszy swój bilans w przyszłym miesiącu do poziomu 95 miliardów dolarów miesięcznie.

Sceptycyzm wobec postępów w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą udzielił się również ukraińskiemu prezydentowi Zełenskiemu, który oskarżył Kreml o to, że nie traktuje sytuacji poważnie. Biorąc pod uwagę zachowanie rosyjskich żołnierzy wobec obywateli Ukrainy i coraz więcej dowodów na ich okrucieństwa wobec ludności cywilnej trudno się mu dziwić.

Rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych kontynuowały wczoraj wzrost. Rentowność 10-latek osiągnęła trzyletnie maksimum powyżej poziomu 2,65% w związku z kolejnymi jastrzębimi komentarzami takich osób, jak Raphael Bostic z Atlanta Fed i Charles Evans z Chicago Fed. Którzy powiedzieli, że przewidują podwyżkę stóp Rezerwy Federalnej do stopy neutralnej do końca 2022 r. albo początku 2023 r. Problem polega na tym, że nie ma wiarygodnego konsensusu, co do neutralnej stopy. Różni członkowie mogą zakładać, że wynosi ona między 2% a 3%, ale przy CPI, które prawdopodobnie wzrośnie powyżej 8% w przyszłym tygodniu, neutralna stopa może być znacznie wyższa. Stopa neutralna jest ogólnie postrzegana jako poziom, który nie pobudza ani nie hamuje inflacji, ale utrzymuje ją w ryzach. Szacowano ją na poziomie 2,4%, kiedy urzędnicy Fed spotkali się w marcu, jednak od tego czasu presja inflacyjna jeszcze bardziej wzrosła. Co niezwykłe, podczas gdy rentowność 10-letnich obligacji gwałtownie wzrosła do 2,65%, rentowność 2-letnich spadła po tym, jak kredyty konsumenckie w USA w lutym wzrosły do rekordowego poziomu 41,9 mld USD, znacznie powyżej szacunków analityków. Odnotowano ogromną zmianę wykorzystania limitów na kartach z 3,1 mld USD w styczniu do 18,1 mld USD w lutym. Skala skoku wydaje się sugerować, że oszczędności są niskie, co może się przełożyć na kolejne odczyty wydatków konsumenckich. Być może dlatego Russell 2000 nie odnotował takiego samego odbicia jak Nasdaq100, czy S&P500.

Patrząc na dzisiejsze otwarcie giełd w Europie, ze względu na pozytywne zakończenie na rynkach amerykańskich zeszłej nocy, oczekujemy pozytywnego startu.

Jeśli chodzi o tygodniowe wyniki, obraz jest mieszany z DAXem ciągle na minusie, podczas gdy FTSE100 może zakończyć piąty tydzień wyżej. Dolar amerykański jest również na dobrej drodze do najwyższego tygodniowego zamknięcia od maja 2020 r., przy czym japoński jen odnotował największe straty w tym tygodniu, tuż za nim uplasowało się euro, gdy zacieśniły się różnice w rentownościach.

EURUSD – nadal spada w stronę wsparcia z linii trendu, rozciągniętej od dołków z 2017 r., na 1,0830. Zejście poniżej marcowych minimów będzie sugerować ruch w kierunku minimów z 2020 r. na poziomie 1,0635. Opór jest na 50-dniowym MA na 1,1185 i na szczytach z zeszłego tygodnia.

GBPUSD – utrzymuje się w wąskim zakresie, tuż powyżej marcowych minimów na 1,3000, dopiero wyjście powyżej 1,3180 będzie sugerowało kontynuację ruchu wzrostowego. Zejście poniżej 1,3000 będzie świadczyć o dalszych spadkach w kierunku 1,2800.

EURGBP – utrzymuje wsparcie na 0,8320, kolejne znajduje się na 0,8280. Opory są na 0,8420 oraz w okolicach 0,8510.

USDJPY – nadal wygląda dość silnie, przejście przez 124,00 otworzy drogę do poprzednich szczytów na poziomie 125,10 oraz szczytów z czerwca 2015 r. na 125,85. Wsparcie znajduje się w okolicach 121,30/40, jego rozbicie będzie przemawiać za dynamicznym spadkiem w stronę 118,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 40 punktów wyżej, na poziomie 7591.

DAX – oczekuje się otwarcia 93 punkty wyżej, na poziomie 14171.

CAC40 – możliwe otwarcie 43 punkty wyżej, na poziomie 6504.



