Europa otworzy się wyżej po gwałtownych wzrostach na rynkach amerykańskich

Na początku wczorajszych notowań rynki europejskie stopniowo spadały, tendencja ta została znacznie wzmocniona, gdy wskaźnik CPI w USA osiągnął najwyższy od 40 lat poziom 6,6%, bijąc oczekiwania.

Rynki amerykańskie również otworzyły się gwałtownie niżej, ponieważ zaczęły wyceniać perspektywę nie tylko podwyżki stóp o 75 pb w listopadzie, ale również o 75 pb w grudniu, co spowodowało wzrost amerykańskich 2-letnich rentowności do 4,5% i 15-letniego maksimum.

Pomimo tego wzrostu rentowności, rynki amerykańskie szybko odwróciły swoje wczesne straty, co można określić jedynie jako techniczne odbicie.

Po sześciu dniach strat można by stwierdzić, że wczorajszy, wyższy od oczekiwanego odczyt CPI mógł być częściowo uwzględniony przez rynki akcji.

Indeks S&P500 przełamał najniższy od 20 miesięcy poziom 3.500, który stanowi również 50% zniesienie całego ruchu wzrostowego od dołków z 2020 roku na poziomie 2.192 i tegorocznych maksimów na poziomie 4.818. Nasdaq100 odbił od 61,8% zniesienia.

Większość zysków pochodziła z sektora finansowego i energetycznego, amerykańskie banki również wzrosły przed publikacją danych za III kwartał. Dzisiaj otrzymamy raporty z JPMorgan Chase, Citigroup i Wells Fargo, które mogą dostarczyć ważnych informacji na temat tego, jak amerykańscy konsumenci wydają swoje pieniądze.

W wyniku wczorajszego gwałtownego zwrotu w USA możemy oczekiwać, że rynki europejskie otworzą się o wiele wyżej w miarę zbliżania się do końca burzliwego tygodnia.

Rynki brytyjskie również odnotowały wczoraj kilka znaczących ruchów - rentowność obligacji gwałtownie spadła, a funt wzrósł po doniesieniach, że rząd wykona kolejne zmiany w swoich mini-budżetach. Chociaż Downing Street zaprzecza, że jakikolwiek zwrot będzie miał miejsce, rynki wydają się myśleć, że kanclerz nie będzie miał wyboru, a jego wczesny wyjazd ze spotkania IMF w Waszyngtonie może sugerować, że coś jest na rzeczy.

Oczekuje się, że bez względu na to, co powie Bank Anglii i gubernator Bailey na temat zakończenia wsparcia dla rynku obligacji, jeśli w przyszłym tygodniu dojdzie do dalszych zawirowań, będą musieli wkroczyć i zapewnić płynność na rynku.

Odbiciu funta pomogła również wyprzedaż dolara amerykańskiego w oczekiwaniu, że możemy być świadkami bardziej agresywnych podwyżek ze strony EBC i Banku Anglii w odpowiedzi na aktualne działania Rezerwy Federalnej.

Chociaż wczorajsze odbicie było mile widzianym wytchnieniem po słabości rynków w tym tygodniu, nie ma powodu, by sądzić, że było to coś więcej niż techniczne odbicie od pewnych kluczowych poziomów wsparcia.

Dziś rano w Azji rynki również wzrosły w oczekiwaniu na najnowsze dane dotyczące handlu w Chinach za wrzesień, które mają wskazywać, że chińska gospodarka nadal boryka się z problemami związanymi z rządową polityką "zero Covid". Dane za sierpień potwierdzają ciągły brak zaufania ze strony chińskiego konsumenta, jak również brak popytu, spowalniając do słabego poziomu 0,3%, znacznie poniżej oczekiwań wynoszących 1,1%.

Wiemy, że chińskie władze podejmują kroki, aby pomóc gospodarce i jest nadzieja, że zaczną one przynosić owoce, jednak nawet z nimi import nadal ma spaść z 0,3% do 0%.

Oczekuje się, że eksport spadnie z 7,1% do 4%, gdy dane zostaną opublikowane.

W dalszej części dnia poznamy dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA za wrzesień, po tym jak w sierpniu pojawiły się mieszane dane wynoszące 0,3%. Lipiec został zrewidowany do -0,4%, a czerwiec z 1% do 0,8%, co sugeruje, że konsumenci zaczynają odczuwać wpływ wyższych cen i ograniczają swoje wydatki.

Wydatki konsumenckie były w tym roku wyjątkowo odporne, z zaledwie dwoma ujemnymi miesiącami, jednak wiemy z danych takich spółek jak Walmart i Target, że konsumenci stają się bardziej wymagający w kwestii tego, gdzie wydają swoje pieniądze. Oczekuje się wzrostu o 0,2%, co byłoby niewielkim spowolnieniem w stosunku do sierpnia.

Dane o zaufaniu z Uniwersytetu Michigan również mogą dać pewne wskazówki co do tego, jak czują się amerykańscy konsumenci.

EURUSD – znalazło wsparcie przy 0,9630, ale pozostaje w szerszym trendzie spadkowym, więc możemy zobaczyć dalsze straty w kierunku 0,9000. Przebicie powyżej parytetu i 50-dniowej SMA jest potrzebne, aby zasygnalizować potencjalne wzrosty do 1,0200.

GBPUSD – dynamika wzrostów na tej parze walutowej zwiększyła się po przekroczeniu poziomu 1,1200. Pokonanie oporu na 1,1500 może pozwolić na utworzenie kolejnej krótkoterminowej bazy.

EURGBP – spadł poniżej dołków z zeszłego tygodnia, osiągając jednomiesięczne minimum i otwierając drogę do 100-okresowej średniej kroczącej na poziomie 0,8560. Najbliższy opór jest w rejonie 0,8760.

USDJPY – dotarł do szczytów z 1998 r. na poziomie 147,65/70, skąd się wycofał. Ten poziom ponownie będzie stanowił kluczowy opór na drodze do 150,00, zaprzeczeniem wzrostowego scenariusza będzie spadek poniżej 143,50.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 70 punktów wyżej, na poziomie 6920.

DAX – oczekuje się otwarcia 235 punktów wyżej, na poziomie 12590.

CAC40 – możliwe otwarcie 105 punktów wyżej, na poziomie 5984.





CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.