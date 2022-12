Europa otworzy się niżej ze względu na nieoczekiwaną zmianę w Banku Japonii

Rynki europejskie zanotowały wczoraj umiarkowanie pozytywny początek tygodnia, kiedy zmierzamy do końca roku, w którym wystąpiły znaczne wahania. Z drugiej strony, rynki amerykańskie gwałtownie spadły, ponieważ rosnąca rentowność działała jako główny czynnik hamujący, zwłaszcza w sektorze technologicznym, a Nasdaq 100 przewodził stratom. Po raz kolejny okazuje się, że niepewność co do przyszłorocznej ścieżki stóp procentowych Fedu trzyma większość ludzi na uboczu, kiedy inwestorzy ograniczają swoje portfele na koniec 2022 roku.

Rynki azjatyckie zanurkowały po porannym zaskakującym posunięciu Banku Japonii, który zmienił ustawienia polityki monetarnej, poszerzając pasmo kontroli krzywej dochodowości o 25 pb. Jeszcze przed porannymi wydarzeniami, wydawało się nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę niepewne tło dla stóp procentowych, że możemy spodziewać się jakiegokolwiek tzw. rajdu Świętego Mikołaja. W rzeczywistości każdy, kto zarobił w tym roku jakiekolwiek pieniądze, będzie zadowolony z utrzymania swoich wygranych, podczas gdy reszta raczej nie będzie chciała powiększać swojej niedoli o kolejne potencjalne straty. W związku z tym możemy oczekiwać, że rynki europejskie otworzą się gwałtownie niżej w następstwie porannego zaskakującego posunięcia Banku Japonii. Decyzja o poszerzeniu zakresu kontroli krzywej dochodowości do przedziału od -0,5% do +0,5% z +/-0,25% spowodowała gwałtowny wzrost wartości jena, co całkowicie wyprowadziło rynki z równowagi. Ostatnie osłabienie dolara amerykańskiego było mile widzianym impulsem dla BoJ i sprawiło, że japoński oddalał się od poziomu 150,00, gdzie ostatnim razem widzieliśmy interwencję Banku Japonii, co oznacza, że japońscy decydenci powinni być znacznie bardziej spokojni o to, gdzie aktualnie znajduje się jen, w porównaniu do dwóch miesięcy temu Część niedawnego umocnienia jena wynikała również z pogłosek, że BoJ może zacząć się zastanawiać nad zmianą swojej obecnej polityki w zakresie kontroli krzywej dochodowości, gdy krajowy wskaźnik CPI wzrósł do 3,7%, czyli najwyższego poziomu od 8 lat. Dopiero w weekend pojawiły się doniesienia, że nowy premier Kishida rozważa zmianę mandatu banku centralnego, gdy urzędujący prezes Kuroda ustąpi w kwietniu. Termin porannego ruchu jest jeszcze bardziej zaskakujący, biorąc pod uwagę, że chociaż oczekiwano w pewnym momencie ruchu, większość analityków spodziewała się go na początku przyszłego roku. Istniało ogólne poczucie, że decydenci chcą być bardziej pewni, że ostatni wzrost inflacji nie jest tak tymczasowy jak w 2014 r., kiedy inflacja była na podobnym poziomie. Sugeruje to również, że Bank Japonii zaczyna się obawiać opóźnień w polityce i utrwalania się inflacji. Daje im to większą elastyczność w 2023 r. na wypadek, gdyby musiał zacząć ją hamować, aby zapobiec znacznemu przekroczeniu jeszcze akceptowalnych poziomów, co potencjalnie może spowodować, że zobaczymy podwyżkę stóp przed końcem przyszłego roku.

EURUSD – odnotował kluczowe dzienne odwrócenie w zeszłym tygodniu, po wzroście do 1,0735. Spadek poniżej 1,0600 może sprowokować ruch w kierunku obszaru 1,0520, z dalszym wsparciem na 1,0330/40.

GBPUSD – znajduje wsparcie na 200-dniowej SMA przy 1,2110, po spadku poniżej 1,2280, które powinno teraz działać jako opór. 1,2100 i 1,2000 to kolejne kluczowe poziomy.

EURGBP – po utrzymaniu powyżej 200-dniowej SMA w zeszłym tygodniu, widzieliśmy re-test obszaru 0,8770/80, zanim nastąpiło osunięcie. Ruch powyżej 0,8780 otwiera obszar 0,8830, natomiast przełamanie poniżej 0,8540 będzie sugerować dalsze straty w kierunku 0,8480.

USDJPY – spadł poniżej 200-dniowej SMA na poziomie 135,70, otwierając sobie drogę do 130,00. Obecnie opór znajduje się w rejonie 138,00, jego przełamanie może oznaczać powrót do 140,00.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 60 punktów niżej, na poziomie 7301.

DAX – oczekuje się otwarcia 200 punktów niżej, na poziomie 13743.

CAC40 – możliwe otwarcie 78 punktów niżej, na poziomie 6395.



