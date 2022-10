Europa otworzy się niżej, wyniki Apple i Amazon nie zachwycają

Rynki europejskie przeszły wczoraj mieszaną sesję z silnymi wzrostami w sektorze energetycznym, które pomogły FTSE100 osiągnąć najwyższy poziom od ponad miesiąca, podczas gdy CAC40 pozostał w tyle.

Podobnie było na rynkach amerykańskich, gdzie Nasdaq100 i S&P500 zamknęły się niżej, podczas gdy Dow zyskiwał, ponieważ rozczarowanie wynikami spółek technologicznych odbiło się na całym rynku.

W obliczu nietrafionych wyników takich firm jak Alphabet, Microsoft czy Meta Platforms, pojawiła się nadzieja, że Amazon i Apple przyjdą na ratunek.

W przypadku Amazona okazała się to próżna nadzieja, gdyż po godzinach akcje zostały zdyskontowane po obniżeniu prognozy na 4 kwartał i nie spełnieniu oczekiwań dotyczących sprzedaży netto w 3 kwartale.

Wciąż była ona o 15% wyższa niż rok temu i wyniosła 127,1 mld dolarów, ale nie spełniła szacunków. Wyższe koszty sprawiły, że zysk operacyjny był niższy i wyniósł 2,5 mld dolarów, a jedynie AWS poprawił swój zysk operacyjny, który wzrósł nieznacznie do 5,4 mld dolarów przy sprzedaży na poziomie 20,5 mld dolarów. Marża operacyjna była niższa i wyniosła 2%.

Amazon szacuje, że sprzedaż w okresie przedświątecznym wyniesie od 140 do 148 mld USD, czyli znacznie poniżej prognoz na poziomie 155,5 mld USD. Częściowo przyczyną braku przychodów są efekty walutowe, czyli silny dolar amerykański. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy gwałtownie wzrosły również koszty, które obecnie wynoszą 355,27 mld dolarów z 311 mld dolarów rok temu, co oznacza wzrost o 14% rok do roku.

Czy Apple może przełamać ten trend? Na pierwszy rzut oka liczby za IV kwartał były zgodne z oczekiwaniami, choć z lekkim negatywnym nastawieniem po tym, jak przychody z usług okazały się niewystarczające, podobnie jak przychody z iPhone'a, co spowodowało, że akcje spadły po godzinach, choć reakcja rynku była jak dotąd umiarkowana.

W sumie przychody za 4Q okazały się lepsze od oczekiwań i wyniosły 90,15 mld USD, dzięki dobrym wynikom w segmencie Mac i Wearables, jednak przychody z iPhone'a okazały się nieznacznie niższe i wyniosły 42,63 mld USD, podobnie jak przychody z usług (19,19 mld USD, poniżej 19,65 mld USD).

Przychody ze sprzedaży komputerów Mac wyniosły 11,51 mld USD (9,25 mld USD), urządzeń wearables 9,65 mld USD (8,8 mld USD). W regionie Chin przychody wyniosły 15,47 mld USD.

Gwałtowne spowolnienie rozwoju sektora technologicznego kontrastuje z lepszymi wynikami bardziej tradycyjnych wskaźników gospodarczych. Kontrast ten przeważa również nad oczekiwaniami, że banki centralne mogą chcieć zwolnić tempo cyklu podwyżek stóp.

Wczoraj EBC stał się kolejnym bankiem centralnym, który zasygnalizował, że zaczyna się martwić o to, jak pogodzić walkę z inflacją i zarządzanie spowolnieniem gospodarczym.

W ślad za RBA z początku miesiąca i Bankiem Kanady z tego tygodnia, które to instytucje podniosły stopy procentowe o mniej niż oczekiwano, EBC nadal podwyższył stopy o 75 punktów bazowych, jednak podwyżka nie była one jednogłośna, a bank centralny powstrzymał się od podjęcia jakichkolwiek działań w grudniu.

EBC powstrzymał się również od przedstawienia planu wskazania daty rozpoczęcia zacieśniania ilościowego, co sugeruje, że wśród członków EBC panuje duża niezgoda co do wpływu obecnej polityki na gospodarkę. W rezultacie, euro spadło z powrotem poniżej parytetu, zaraz po osiągnięciu pięciotygodniowego szczytu.

Ostatnie dane na temat PKB USA za III kwartał, mimo że pobiły oczekiwania co do głównej liczby, wskazały również, że amerykańscy konsumenci stają się nieco bardziej ostrożni, ponieważ konsumpcja osobista spadła z 2% do 1,4%. Z danych liczbowych wynikało również, że presja cenowa słabnie.

Pytanie brzmi, czy podobny trend pojawi się w dzisiejszych danych PCE Core Deflator za wrzesień, w czasie gdy ceny bazowe okazują się być bardziej stabilne niż dane główne.

Oczekuje się, że główny deflator PCE pokaże wzrost do 5,2 z 4,9%, co nie zmieni faktu, że prawdopodobnie zobaczymy kolejne 75 pb na posiedzeniu Fed w przyszłym tygodniu, jednak może to zmienić obraz tego, co nastąpi w grudniu.

Przed danymi o inflacji i wydatkach w USA, poznamy również kluczowe dane o PKB za III kwartał z Francji i Niemiec, gdzie gospodarka francuska spowolniła z 0,5% w II kwartale do 0,2%, podczas gdy gospodarka niemiecka ma się skurczyć o -0,2%, z 0,1% w II kwartale.

Biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 12 godzin oraz mieszane zakończenie wczorajszego dnia zarówno w Europie, jak i w USA, a także reakcję na wczorajsze wyniki Amazon i Apple, dzisiejsze otwarcie Europy zapowiada się negatywnie

EURUSD – wybił się ponad październikowe maksima, ale szybko ponownie pojawiła się podaż, która sprowadziła tę parę walutową z powrotem poniżej parytetu. Gwałtowny ruch w dół może w krótkim terminie zaowocować powrotem do obszaru 0,9870, gdzie znajduje się 50-dniowa SMA. Nastawienie pozostaje do dalszych wzrostów, przynajmniej do czasu zejścia poniżej 0,9850.

GBPUSD – wzrósł do obszaru 1,1640 i oporu w postaci linii trendu poprowadzonej od tegorocznych maksimów, po czym się cofnął. Możemy zobaczyć spadki do obszaru 1,1410 i 50-dniowej SMA. Kluczowy poziom oporowy jest na 1,1700.

EURGBP – nadal utrzymuje się na poziomie 0,8600 i 100-dniowej SMA, po zejściu poniżej 0,8650 i 50-dniowej SMA. Przebicie przez 0,8580 mogłoby doprowadzić do ataku na 0,8530. Opór pozostaje w rejonie 0,8780.

USDJPY – zszedł na kolejne minima wraz z osuwaniem się rentowności w USA. Spadek poniżej 145,00 mogłoby pozwolić na dotarcie do 140,00, opór znajduje się teraz na poziomie 148,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 47 punktów niżej, na poziomie 7026.

DAX – oczekuje się otwarcia 86 punktów niżej, na poziomie 13125.

CAC40 – możliwe otwarcie 30 punktów niżej, na poziomie 6214.



