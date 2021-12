Europa otworzy się niżej w wyniku spadków cen akcji amerykańskich spółek

P odczas wczorajszej pozytywnej sesji, FTSE100 odnotował najwyższy jednodniowy wzrost od lipca, a DAX zamknął się tuż przed poziomem 15500.

Wczorajsze wzrosty pojawiły się pomimo rosnącej liczby przypadków zachorowań na wariant Delta, który ciągle obciąża niemiecką opiekę zdrowotną. Inwestorzy postanowili się skupić na komentarzach urzędnika WHO, który powiedział, że nie będzie potrzeby szczepienia przeciwko Omicronowi, którego dotychczas odnotowane przypadki były łagodne. W środę giełdy europejskie pływały w zieleni, pomimo ciągle pojawiających się doniesień o nowych przypadkach zachorowania na Omicron, przybywających z całego kontynentu, a także z Wielkiej Brytanii.

Rynki amerykańskie również odnotowywały wzrosty, które dodatkowo zostały wzmocnione dobrym raportem ADP i solidną publikacją ISM dla przemysłu. Chociaż wczorajsze wzrosty były znaczące, biorąc pod uwagę wrażliwość rynków na nagłówki artykułów, istniało ryzyko wystąpienia równie dynamicznych spadków i pojawiły się one na koniec sesji. W ciągu ostatnich kilku dni sentyment znacznie się zmienił i chociaż powszechnie wiadomo było, że Omicron prawdopodobnie się rozprzestrzeni, odnotowanie pierwszego przypadku w Stanach Zjednoczonych najwyraźniej było wielkim zaskoczeniem, gdyż zobaczyliśmy bardzo silną przecenę na rynku akcyjnym. Reakcja USA zeszłej nocy była przesadzona, biorąc pod uwagę, że jak dotąd nie było żadnych dowodów na to, że Omicron będzie większym zagrożeniem od wcześniejszych wariantów. Wczorajsza reakcja rynku pokazuje jak zmienne i kruche są obecnie nastroje, pomimo różnych zapewnień ze strony WHO, a także wielu firm produkujących szczepionki, w tym BioNTech i Oxford University.

Podczas gdy rynki akcji nadal oscylują między nadzieją a strachem, rynki obligacji również oczekują na kolejny ruch Rezerwy Federalnej w zakresie polityki pieniężnej. W tym kontekście nie jest więc zaskakujące, że dziś rano czeka nas słabsze otwarcie giełd w Europie.

EURUSD – nadal reaguje na opór z okolic 1,1385, kolejny znajduje się przy 1,1420. Kluczowe wsparcia utrzymują się na minimach z zeszłego tygodnia w pobliżu 1,1185, a także przy 1,1160. Przejście przez 1,1420 otworzy drogę do 1,1520.

GBPUSD – wsparcie pozostaje w okolicach 1,3160, ta para walutowa musi wrócić powyżej 1,3400, aby się ustabilizować i mieć szansę na zbliżenie do poziomu 1,3500.

EURGBP – napotkał opór na linii trendu rozciągniętej od szczytów z 2020 r. na 0,8540, najbliższe wsparcie znajduje się na 0,8480. Wybicie jednego z tych poziomów podyktuje dalszy kierunek ruchu.

USDJPY – utworzył wsparcie na 112,50 i obecnie znajduje się poniżej silnego oporu na 114,00, pozostanie poniżej niego może zapowiadać spadki do 111,80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 70 punktów niżej, na poziomie 7098.

DAX – oczekuje się otwarcia 172 punkty niżej, na poziomie 15300.

CAC40 – możliwe otwarcie 82 punkty niżej, poziomie 6800.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.