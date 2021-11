Europa otworzy się bez zmian, eksport z Chin gwałtownie rośnie

P iątkowy raport o zatrudnieniu USA wypadł świetnie, osiągając wynik w pobliżu przewidywanego. Rezerwa Federalna jeszcze w tym miesiącu ma rozpocząć zmniejszanie wartości swojego programu skupu aktywów z obecnych 120 mld USD miesięcznie.

W październiku na amerykański rynek dodano 531 tys. nowych miejsc pracy, wraz z rewizją wrześniowych danych z 194 tys. do 312 tys., co pozwoliło S&P500 na wzrost powyżej 4700 pkt. oraz na nowe historyczne szczyty na Dow, Nasdaq i Russell 2000. Stopa bezrobocia spadła do 4,6% z 4,8%, podczas gdy wskaźnik aktywności zawodowej pozostał na niezmienionym poziomie 61,6%, ale wraz ze wzrostem płac liczba obsadzonych miejsc pracy na koniec roku powinna jeszcze wzrosnąć. Inflacja pozostaje wyraźnym problemem. Rentowności obligacji spadły w całym ubiegłym tygodniu, przy czym rentowność 2-letnich obligacji odnotowała największy tygodniowy spadek od ponad roku. Rentowność 10-latek zmniejszała się drugi tydzień z rzędu. Ubiegłotygodniowy nacisk ze strony RBA, Rezerwy Federalnej i Banku Anglii, w związku z perspektywą podwyżek stóp procentowych, również przyczynił się do gwałtownego odbicia cen obligacji i spadku rentowności.bBiorąc pod uwagę, że wskaźniki CPI w USA mają osiągnąć najwyższy poziom od 1990 roku w tym tygodniu, wydaje się, że banki centralne są zbyt zadowolone z obecnej sytuacji gospodarczej mimo tego, że rosnące ceny na całym świecie i zakłócenia w łańcuchu dostaw mogą stać się bardziej trwałe. Pod pewnymi względami słowo „przejściowy” prawie straciło sens, a banki centralne przypisują mu różne interpretacje w odniesieniu do napływających danych. W tym tygodniu najważniejsze raporty będą dotyczyć wskaźników PPI i CPI z USA za październik, które mają pokazać dalsze wzrosty.

Rynki azjatyckie spokojnie rozpoczęły kolejny tydzień, a najnowsze dane dotyczące handlu w Chinach za październik dają mieszany wgląd w drugą co do wielkości gospodarkę na świecie. W ostatnich kilku miesiącach eksport w Chinach był dość odporny, pomimo zakłóceń w portach i różnych ograniczeń związanych z pandemią, które ponownie zostały nałożone w ciągu III kwartału. Niedawne osłabienie sprzedaży detalicznej pokazało, że popyt w chińskiej gospodarce słabnie. Sporą część ostatniego wzrostu w eksporcie można wytłumaczyć przez zbliżające się Święto Dziękczynienia, Black Friday i Boże Narodzenie. We wrześniu chiński eksport wzrósł o 28,1%, co było najwyższym wynikiem od trzech miesięcy, znacznie powyżej oczekiwań na poziomie 21,5%. Tendencja ta utrzymała się w październiku, kiedy eksport wzrósł o 27,1% przy oczekiwaniach wynoszących 22,8%. Podczas gdy wzrost importu zwolnił we wrześniu o prawie połowę z 33,1% do 17,6%, głównie ze względu na różne przerwy w dostawie prądu i przestoje produkcyjne w chińskim przemyśle ciężkim w tym miesiącu, w październiku zaobserwowaliśmy odbicie do 20,6% wspomagane wysokim popytem na węgiel. Największy wzrost zaobserwowano w eksporcie maszyn i urządzeń elektrycznych, popyt w USA i Europie pozostał odporny.

EURUSD – cofnął się w zeszłym tygodniu w okolice 1,1500, tworząc nowe minimum, ale nie był w stanie kontynuować ruchu spadkowego. Zejście poniżej 1,1500 otworzy drogę do 1,1400, a rozbicie oporu na 1,1630 będzie zapowiedzią testu 50-dniowego MA przy 1,1680.

GBPUSD – spadł w okolice wrześniowych minimó w na 1,3410, ale do kontynuacji spadków potrzebne jest rozbicie wsparcia stawianego przez 1,3400. Ponowne wyjście powyżej 1,3600 pozwoli na stabilizację i potencjalny wzrost do okolic 1,3720.

EURGBP – nie był w stanie pokonać 200-dniowego MA w zeszłym tygodniu, gdyż osłabł tuż poniżej 0,8600 i ponownie zbliżył się do wsparcia na 0,8520. Jego rozbicie będzie zapowiedzią spadków do 0,8470.

USDJPY – oscyluje wokół szczytów z listopada 2017 r. na poziomie 114,75, których pokonanie otworzy drogę do 116,00. Kluczowe wsparcie pozostaje na 113,20, dalsze znajduje się na 112,40.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 3 punkty wyżej, na poziomie 7307.

DAX – oczekuje się otwarcia 10 punktów niżej, na poziomie 16044.

CAC40 – możliwe otwarcie bez zmian, na poziomie 7040.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.