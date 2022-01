Europa otwiera się niżej przed publikacją danych o sprzedaży detalicznej z USA

W czoraj odbyła się kolejna pozytywna sesja na rynkach europejskich, podczas której FTSE100 i DAX zamknęły się na plusie.

Giełdy amerykańskie były pod wpływem słabości spółek technologicznych, która doprowadziła do silniejszej wyprzedaży i zamknięcia niżej. Nasdaq przewodził spadkom notując najniższe dzienne zamknięcie od października zeszłego roku, oddając całość zysków wypracowanych na początku tygodnia. Rentowności w USA również spadły w wyniku ucieczki inwestorów do bezpiecznych aktywów. Podczas wczorajszego dnia ceny ropy naftowej spadły, w czym pomagało umocnienie dolara amerykańskiego.

Na rynkach azjatyckich odbyła się spadkowa sesja, a dane o handlu z Chin pokazały, że chińska gospodarka nadal odczuwa skutki ograniczeń związanych z walką rządu z Covid-19. Eksport wyniósł 20,9%, nieco powyżej oczekiwań, na co w dużej mierze miał wpływ rosnący popyt na testy na Covid-19 na całym świecie, wywołany przez nowy wariant. Import wyniósł 19,5%, co było wyraźnym spadkiem w porównaniu do 31,7% w listopadzie, kiedy był zauważalnie wyższy popyt na węgiel i miedź w kraju, a przemysł próbował nadrobić zaległości wywołane licznymi wąskimi gardłami.

Ze względu na słabość rynków amerykańskich i azjatyckich otwarcie giełd w Europie zapowiada się nieco gorzej. Podczas dzisiejszego dnia poznamy dane na temat sprzedaży detalicznej w USA za grudzień, które pokażą jak silny wpływ miał Omicron na popyt konsumentów przed Bożym Narodzeniem . Jeśli ostatnie dane Visa o wydatkach za pośrednictwem kart kredytowych mają być jakąkolwiek wskazówką, możemy oczekiwać całkiem przyzwoitego wyniku. Od sierpnia sprzedaż detaliczna w USA odnotowuje wzrosty, chociaż w listopadzie było to jedynie 0,3%, w porównaniu do 1,8% w październiku. Listopadowy odczyt był trochę rozczarowujący, ale wynik na tym poziomie był do przewidzenia, gdyż wielu konsumentów postanowiło się przygotować do świąt miesiąc wcześniej, aby uniknąć ewentualnych problemów w łańcuchach dostaw.

Dzisiaj otrzymamy również wstępny odczyt PKB z Wlk. Brytanii za listopad, które według oczekiwań przyniosą przyzwoity wzrost o 0,4%, po rozczarowującym październikowym raporcie na poziomie 0,1%, czego głównym powodem były spadki produkcji przemysłowej i budowlanej, które zniżkowały odpowiednio o 0,6% i 1,8% z powodu opóźnień w łańcuchu dostaw. W listopadzie powinniśmy zaobserwować lekkie odbicie tych liczb, przy czym oczekuje się wzrostu produkcji przemysłowej 0,2%. Indeks usług za listopad również powinien pokazać wzrost o 0,5%, co sugeruje, że szacunki PKB mogą być nieco zaniżone.

EURUSD – po przejściu przez 1,1385 dynamika nieco zmalała, ale ciągle możemy zobaczyć dalsze wzrosty w kierunku 1,1520, a nawet 1,1605. Wsparcie znajduje się w okolicach 1,1385, z krótkoterminowym wsparciem na 1,1410.

GBPUSD – nie udało się pokonać 200-dniowego MA, co wywołało spadki z 1,3750. Dopiero jego przebicie zasygnalizuje dalsze wzrosty w kierunku 1,3830, a następnie 1,4000. Wsparcie pozostaje na poziomie 1,3420 i minimach z zeszłego tygodnia.

EURGBP – obecnie waha się pomiędzy wsparciem na poziomie 0,8330, a oporem stawianym przez 0,8380. Nastawienie pozostaje do ruchu w kierunku 0,8280 i dołków z 2020 r.

USDJPY – nadal wygląda słabo po zejściu poniżej 114,70, co może zapowiadać kontynuację spadków do 113,70. Poziom 114,80 pozostaje kluczowym oporem.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 38 punktów niżej, na poziomie 7525.

DAX – oczekuje się otwarcia 116 punktów niżej, na poziomie 15915.

CAC40 – możliwe otwarcie 56 punktów niżej, na poziomie 7145.



