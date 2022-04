Europa nastawiona na otwarcie niżej, Macron zachowuje pałac Elizejski

P oprzedni tydzień przyniósł spadki zarówno na rynkach europejskich, jak i amerykańskich, które dodatkowo przyśpieszyły po wypowiedzi prezesa Fed, który zasygnalizował, że Rezerwa Federalna może zacząć podejmować bardziej zdecydowane działania i przeprowadzić kilka podwyżek stóp o 50 pb, począwszy od przyszłego miesiąca.

Dow odnotował najsilniejszy jednodniowy spadek od początku 2020 r., podczas gdy Nasdaq100 i S&P500 zamknęły się niżej trzeci tydzień z rzędu. Oczekuje się, że piątkowa gwałtowna wyprzedaż przełoży się na słabe otwarcie rynków w Europie, po tym, jak rynki azjatyckie kontynuowały ruch na południe, gdy okazało się, że walka Chin z Covid-19 jest daleka od zakończenia.

Zwycięstwo Emmanuela Macrona we francuskich wyborach, nie przełożyło się na poprawę ogólnych nastrojów. Kiedy Macron został wybrany na prezydenta w 2017 roku, przedstawiano go jako osoba mogąca wprowadzić zmiany w polityce, która była zdominowana przez stare elity, ale po jego poprzedniej kadencji, francuscy wyborcy nie są już tak pozytywnie nastawieni. Wielu z nich uważa go tylko za mniejsze zło. Po zdobyciu drugiej kadencji ze znacznie mniejszą liczbą głosów, będzie musiał się zatroszczyć o to, aby uzyskać większość podczas wyborów do Zgromadzenia Narodowego, które mają się odbyć w czerwcu.

Przez kilka ostatnich miesięcy nie widzieliśmy zbyt wiele dowodów na to, żeby rosnące ceny miały znaczący wpływ na wydatki konsumentów, jednak dane z poprzedniego tygodnia mogą wskazywać na zbliżające się spowolnienie sprzedaży detalicznej. Gwałtowny wzrost cen energii i żywności sprawił, że konsumenci nie są tak skłonni do wydawania swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Słaby raport o sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii z zeszłego tygodnia wydaje się być pierwszym z wielu o podobnym trendzie.

W tym tygodniu otrzymujemy wstępne odczyty PKB z USA, a także z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii, z których oczekuje się, że wszystkie odnotują gwałtowne spowolnienie w porównaniu do wyników z czwartego kwartału 2021 r., ze względu na liczne wąskie gardła w dostawach i rosnące koszty produkcji fabrycznej.

Oczekuje się, że dzisiejsza niemiecka ankieta IFO za kwiecień dodatkowo uwidoczni utrzymującą się słabość, po zaskakująco niskiej publikacji z marca. Aktywność gospodarcza spadła w obliczu rosnących cen energii i producentów, a instytut twierdzi, że utrzymująca się słabość jeszcze nie znalazła odzwierciedlenia w ostatnich wstępnych wskaźnikach PMI. Klimat biznesowy spadł do 90,8 tj. najniższego poziomu od stycznia 2021 r. i oczekuje się, że dzisiejszy raport pokaże dalsze spadki do 89. Indeks oczekiwań gospodarczych ma osiągnąć 83,5, czyli poziomów, które widzieliśmy w czasie pierwszych blokad związanych z Covid-19.

EURUSD – brak wyjścia powyżej 1,0935 w zeszłym tygodniu utrzymuje nastawienie do ruchu spadkowego. Najbliższe wsparcia znajdują się na 1,0750 oraz w okolicach minimów z marca 2020 r. przy 1,0635.

GBPUSD – zeszłotygodniowe rozbicie wsparcia na 1,2950 spowodowało, że funt spadł do 1,2820, czyli 50% zniesienia ruchu od dołków z 2020 r. na 1,1410, do zeszłorocznych szczytów na 1,4240. Zejście poniżej 1,2780 pozwoli obrać 1,2490 na kolejny cel. Opór znajduje się w okolicy 1,2970/80.

EURGBP – ponownie wzrosło powyżej 0,8250, kolejne znaczące poziomy dla tej pary walutowej to 0,8470, 0,8500 i 0,8200.

USDJPY – porusza się poniżej oporu stawianego przez szczyty z zeszłego tygodnia na 129,40. Jeśli ruch wzrostowy nie będzie kontynuowany, możemy zobaczyć cofnięcie w stronę 125,80 wraz z realizacją zysków z pozycji długich. Dalsze wsparcie jest w pobliżu 124,70/80.

FTSE100 – prawdopodobnie otworzy się 90 punktów niżej, na poziomie 7431.

DAX – oczekuje się otwarcia 222 punkty niżej, na poziomie 13920.

CAC40 – możliwe otwarcie 81 punktów niżej, na poziomie 6500.



